Овсяная каша - домашние простые рецепты приготовления

Малокалорийный овсяный десерт с йогуртом и бананом
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Овсяная каша — рецепты
Овсяная каша — одно из самых ценных, с точки зрения полезности, блюд для завтрака. Каша из овсяных хлопьев обеспечит организм правильными медленными углеводами и улучшит обмен веществ.
Кашу можно готовить на молоке или воде, добавляя фрукты или ягоды, мёд, творог, варенья и джемы, специи, орехи, семена и сухофрукты.
Способов приготовления овсяной каши множество. Это и традиционная варка, и приготовление в мультиварке, микроволновке и духовке. Можно, вообще, не варить кашу, а просто залить кипятком и выждать две минуты или залить молоком, добавить фрукты и в закрытой банке поставить в холодильник на ночь.
Правильно есть овсяную кашу с утра, потому что именно в это время она будет наиболее полезна для организма. Общеизвестно, что к вечеру количество углеводов в рационе необходимо снижать.
Овсяная каша рекомендуется к ежедневному употреблению!