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Овсяная каша - домашние простые рецепты приготовления

Овсяная каша — рецепты
Овсяная каша — одно из самых ценных, с точки зрения полезности, блюд для завтрака. Каша из овсяных хлопьев обеспечит организм правильными медленными углеводами и улучшит обмен веществ.

Кашу можно готовить на молоке или воде, добавляя фрукты или ягоды, мёд, творог, варенья и джемы, специи, орехи, семена и сухофрукты.

Способов приготовления овсяной каши множество. Это и традиционная варка, и приготовление в мультиварке, микроволновке и духовке. Можно, вообще, не варить кашу, а просто залить кипятком и выждать две минуты или залить молоком, добавить фрукты и в закрытой банке поставить в холодильник на ночь.

Правильно есть овсяную кашу с утра, потому что именно в это время она будет наиболее полезна для организма. Общеизвестно, что к вечеру количество углеводов в рационе необходимо снижать.

Овсяная каша рекомендуется к ежедневному употреблению!

Что можно приготовить:
Молочная овсяная каша Овсяная каша для детей Овсяная каша с фруктами Гречнево-овсяная каша Запеканка из овсяной каши Блины из овсяной каши Овсяная каша на завтрак Овсяная каша в мультиварке Овсяная каша в микроволновке Овсяная каша в духовке Овсяная каша на ужин Овсяная каша на молоке Овсяная каша с ягодами Овсяная каша с бананом Овсяная каша с медом Овсяная каша с яблоком Диетические овсяные каши
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Малокалорийный овсяный десерт с йогуртом и бананом

Малокалорийный овсяный десерт с йогуртом и бананом - рецепт с фото
Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты: хлопья овсяные; отфильтрованная вода холодная; цельное молоко; приправы для десертных блюд; песок сахарный тростниковый; натуральный йогурт густой; морская соль мелкомолотая; банан; мед;
Для приготовления такого малокалорийного овсяного десерта понадобится также густой натуральный йогурт, желательно, чтобы он был без каких-либо добавок.

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Геркулесовая каша на воде

Геркулесовая каша на воде - рецепт с фото
Время приготовления: 20 минут.

Ингредиенты: Хлопья овсяные; Вода; Сахар; Соль; Масло сливочное;
Для приготовления геркулесовой каши на воде вам потребуется овсяные хлопья. Приобрести их можно в любом продовольственном магазине. Вариться наша кашка будет только на воде, без использования молока. Дополнительно в рецепте...

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«Ленивый» десерт из овсяных хлопьев с йогуртом и фруктами

«Ленивый» десерт из овсяных хлопьев с йогуртом и фруктами - рецепт с фото
Время приготовления: 10 минут.

Ингредиенты: хлопья овсяные; цельное молоко; песок сахарный ; соль мелкая; натуральный йогурт густой; банан спелый; рубленные орешки или мюсли;
Этот десерт состоит всего из 7 ингредиентов. Овсянка заливается на ночь, набухает и «готовится», пока вы спите. Зато на утро вы можете за 5 минут приготовить необыкновенно вкусный десерт! По...

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Нескучная овсянка

Нескучная овсянка - рецепт с фото
Время приготовления: 25 минут.

Ингредиенты: Овсяные хлопья; Молоко; Вода; Соль; Банан; Мёд; Сливочное масло;
Не знаете, что приготовить на завтрак? Как совместить приятный вкус и огромную пользу для организма? Приготовьте нескучную овсянку, которая придётся по вкусу и взрослым, и детям.

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Овсяная каша на кокосовом молоке

Овсяная каша на кокосовом молоке - рецепт с фото
Время приготовления: 25 минут.

Ингредиенты: Вода; Кокосовое молоко ; Овсяные хлопья ; Соль ; Сахар ; Ягоды ;
Для приготовления понадобится любая удобная для вас кастрюля, либо сотейник.

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Овсяная каша с клубникой

Овсяная каша с клубникой - рецепт с фото
Время приготовления: 25 минут.

Ингредиенты: Геркулес; Молоко; Вода; Сахар; Клубника (можно замороженную);
«Маша ела кашу» — так или примерно так писали в школе мы первые свои предложения! Так или почти так мы начинаем питаться, когда приходим к мысли питаться правильно — варим...

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Гречнево-овсяная каша на молоке

Гречнево-овсяная каша на молоке - рецепт с фото
Время приготовления: 25 минут.

Ингредиенты: Гречка; Овсяные хлопья ; Молоко ( желательно жирное ); Соль; Сахар ; Фрукты, ягоды ( для декора ) ; Орешки ( для декора ) ; Шоколадная паста ( для декора ) ;
Каша — традиционное блюдо, подаваемое в качестве завтрака, знакомое всем детям любого поколения . В этом рецепте будет подробно описано как приготовить гречнево-овсяную кашу на молоке, чтобы ваши детки не унывали...

Посмотреть рецепт - Гречнево-овсяная каша на молоке

Овсяная каша

Овсяная каша - рецепт с фото
Время приготовления: 15 минут.

Ингредиенты: Вода; Сахар; Соль; Овсянка ; Сливочное масло;
Вкусная овсяная каша к завтраку для всей семьи

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Острая овсяная каша с яйцом

Острая овсяная каша с яйцом - рецепт с фото
Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты: куриного бульона; воды; овсяных хлопьев; соевого соуса ; соуса Шрирача; измельченного свежего розмарина; чеснока, измельченный; сливочного масла; яйца; соуса Шрирача;
Конечно, нестандартно, но данная овсяная каша подходит для обеда, позднего завтрака или ужина. Вам просто может показаться, что вы едите рис вместо овсянки, потому что это текстура смахивает именно на...

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Салат из овсяной каши с помидорами и шпинатом

Салат из овсяной каши с помидорами и шпинатом - рецепт с фото
Время приготовления: 15 минут.

Ингредиенты: Вода; Овсянка ; Помидоры черри ; Оливки ; Шпинат ; Душистый черный перец; Соль ; Оливковое масло;
Салат из овсяной каши с помидорами и шпинатом прекрасное решение утреннего выходного дня. Рецепт подойдет для тех, кто постится или сидит на особой диете. Добавление масла и соли усиливает вкус...

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Овсяная каша с бананом и корицей

Овсяная каша с бананом и корицей - рецепт с фото
Время приготовления: 15 минут.

Ингредиенты: банан; миндального молока; меда; миндального экстракта; молотой корицы; соли; овсяных хлопьев;
Эта овсяная каша теплая, сладкая и сочная… Кроме того, она невероятно универсальная. Замените любой из ингредиентов на то, что вам нравится. Если вы хотите, чтобы овсяная каша была немного гуще,...

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Овсяная каша с виноградом

Овсяная каша с виноградом - рецепт с фото
Время приготовления: 10 минут.

Ингредиенты: Крупа овсяная; Виноград; Мед;
Несомненно, овсяная каша является лидером среди полезных завтраков! Ведь она обладает необходимым количеством углеводов и жиров, что бы организм насытился до следующего обеденного приема пищи, а вы, несомненно чувствовали заряд...

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Овсянка с яйцом на сковороде — завтрак

Овсянка с яйцом на сковороде — завтрак - рецепт с фото
Время приготовления: 15 минут.

Ингредиенты: Овсяные хлопья; Яйцо;
Рецепт для того, кому надоела овсяная каша, а хочется завтракать вкусной и здоровой пищей. Особенно такое разнообразие понравится детям. Польза овсянки и яиц не у кого не вызывает сомнения. Но...

Посмотреть рецепт - Овсянка с яйцом на сковороде — завтрак

Каша 5 злаков

Каша 5 злаков - рецепт с фото
Время приготовления: 25 минут.

Ингредиенты: Гречневая крупа; Ячневая крупа; Пшеничная крупа; Ржаная крупа; Овсяные хлопья ; Молоко;
Каша готовиться из 5 видов предварительно перемолотых круп, получается однородной по консистенции и оригинальной на вкус. В такой каше много пользы, она быстро готовится, а также подойдёт маленьким детям. Кашу...

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Овсяная каша с клубникой в мультиварке

Овсяная каша с клубникой в мультиварке - рецепт с фото
Время приготовления: 20 минут.

Ингредиенты: овсяные хлопья; молоко; вода; масло сливочное; сахар; соль; клубника свежая;
Рекомендуется для данного рецепта каши в мультиварке взять цельные овсяные хлопья, не использовать продукт быстрого приготовления. Готовить будем на молоке с добавлением воды. Вкусовые качества овсяной каши в мультиварке отрегулируем...

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Овсяная каша с черникой и бананом

Овсяная каша с черникой и бананом - рецепт с фото
Время приготовления: 20 минут.

Ингредиенты: хлопья овсяные; цельное молоко; песок сахарный тростниковый; морская соль мелкомолотая; натуральный йогурт, нежирный; банан; черника; орешки;
Овсянка — очень полезный продукт, поэтому предлагаю приготовить очень вкусную овсяную кашу с черникой и бананом, которая понравится не только деткам, но и взрослым.

Посмотреть рецепт - Овсяная каша с черникой и бананом

Овсянка на завтрак с вишней миндалем

Овсянка на завтрак с вишней миндалем - рецепт с фото
Время приготовления: 10 минут.

Ингредиенты: овсяных хлопьев; подслащенного ванильно-миндального молока; соли; вишни (свежей или сухой); миндаль (орехи); кокосовая стружка;
Я придумала этот быстрый и простой рецепт, чтобы изменить мнение у моей семьи об овсянке. Это был большой успех, и сейчас домочадцы часто просят приготовить овсянку на завтрак.

Посмотреть рецепт - Овсянка на завтрак с вишней миндалем

Овсяная каша на кокосовом молоке

Овсяная каша на кокосовом молоке - рецепт с фото
Время приготовления: 10 минут.

Ингредиенты: овсяные хлопья; молоко кокосовое; вода; светло-коричневый сахар; корица;
Сделайте свою утреннюю овсяную кашу более вкусной и легкой при помощи кокосового молока. Корица дополняет вкус.

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Яблочный овсяноблин на молоке

Яблочный овсяноблин на молоке - рецепт с фото
Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты: Хлопья (5 злаков); Яйцо; Сахар ; Молоко; Яблоко;
ПП рецепт для тех, кто следит за фигурой. Легкий вкусный перекус в любое время суток. Овсяноблин — универсальный блин, на основе которого можно готовить любое блюдо: торт, пиццу или просто...

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Каша геркулесовая на молоке

Каша геркулесовая на молоке - рецепт с фото
Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты: Овсяные хлопья (геркулес); Молоко; Вода ; Соль; Сахар; Масло сливочное;
Геркулесовая или овсяная каша — самое полезное блюдо на завтрак! При ежедневном употреблении такой каши на завтрак Вы наполните свой организм полезными веществами и забудете, что такое дискомфорт в животе....

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Овсяная каша на молоке

Овсяная каша на молоке - рецепт с фото
Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты: Молоко ; Овсяные хлопья; Сливочное масло ; Сахар; Соль ;
Овсяная каша — это один из самых полезных завтраков в всем мире. Представляем рецепт овсяной каши на молоке, которая максимально легко готовится в мультиварке

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Запеченная овсяная каша с яблоками

Запеченная овсяная каша с яблоками - рецепт с фото
Время приготовления: 40 минут.

Ингредиенты: яблоки; апельсиновый / яблочный сок ; овсяные хлопья; кокосовая стружка; орешки (любого сорта); корица; мед; кокосовое масло; греческий йогурт или кокосовое мороженое;
Я надеюсь, что вы попробуете эту вкусную и легкую запеченную в духовке кашу из овсянки с орехами, кокосом и яблоками.

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Детская овсяная каша на молоке и с фруктами

Детская овсяная каша на молоке и с фруктами - рецепт с фото
Время приготовления: 20 минут.

Ингредиенты: Молоко; Вода кипяченая ; Овсянка ; Сахар; Соль; Банан; Киви; Виноград;
Так как не все дети любят кашу, предлагаю вам взять овсянку мелкого помола и хорошенько разварить. Блюдо получается нежным и вкусным, а если ещё украсить фруктами, то ребенку будет очень...

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Овсяная каша в мультиварке

Овсяная каша в мультиварке - рецепт с фото
Время приготовления: 50 минут.

Ингредиенты: овсянка; сахар; корица и ванилин; соль; молоко; вода;
С помощью мультиварки можно делать много различных блюд, но самым простым и быстрым блюдом являются различные каши. Мне очень нравится делать овсяную кашу на молоке, так как тратится минимальное время...

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Ленивая овсянка в банке

Ленивая овсянка в банке - рецепт с фото
Время приготовления: 10 минут.

Ингредиенты: Геркулесовая или овсяная крупа; Молоко или йогурт (по выбору, ещё возможна ряженка, снежок, кефир и т.п); Фрукты или сухофрукты ( можно все вместе, а так же шоколад и орехи);
Нет времени готовить по утрам? Хочешь быстрый и вкусный рецепт овсянки, а главное — это один из полезных завтраков! Уникальность блюда заключается в приготовлении с вечера, на утро вам нужно...

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Точный рецепт приготовления овсяной каши на молоке

Точный рецепт приготовления овсяной каши на молоке - рецепт с фото
Время приготовления: 15 минут.

Ингредиенты: Овсяные хлопья; Молоко ;
Я очень люблю готовить. Мне даже кажется, что я повар от Бога, настоящий кулинар, волшебник специй и гидравлик паровых двигателей. В моей кузнице еды, блюда – это настоящие шедевры. К...

Посмотреть рецепт - Точный рецепт приготовления овсяной каши на молоке

Сладкая овсянка с ягодами, изюмом, орехами и медовой заливкой

Сладкая овсянка с ягодами, изюмом, орехами и медовой заливкой - рецепт с фото
Время приготовления: 1 ч. 10 мин..

Ингредиенты: Овсяные хлопья; Изюм без косточек; Грецкие орехи; Мак; Мед; Масло сливочное; Ягоды (смородина красная);
Прекрасный и вкусный завтрак — овсяные хлопья с любимыми ягодами, маком, медом и орехами. Такое блюдо придется по вкусу и взрослым, и детям, а также позволяет разнообразить рацион правильного питания.

Посмотреть рецепт - Сладкая овсянка с ягодами, изюмом, орехами и медовой заливкой

Быстрый и полезный завтрак: овсянка с крыжовником, арахисом и сухофруктами

Быстрый и полезный завтрак: овсянка с крыжовником, арахисом и сухофруктами - рецепт с фото
Время приготовления: 10 минут.

Ингредиенты: Овсяные хлопья; Молоко; Вода кипяченная; Крыжовник замороженный; Курага; Чернослив; Арахис не жаренный;
Овсяные хлопья — чрезвычайно полезный продукт, но многим молодым мамам проблематично заставить малыша кушать кашу. Как разнообразить стандартную овсянку, сделать её витаминной и вкусной?

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Молочная овсяная каша с медом

Молочная овсяная каша с медом - рецепт с фото
Время приготовления: 25 минут.

Ингредиенты: овсянка; молоко ; мед ; грецкие орехи;
Полезная овсяная каша. Обычно ее употребляют те, кто сидят на правильном питании. Очень вкусная. Добавлять в нее можно все что угодно — банан, орехи, грецкие орехи, арахис, ягоды, фрукты, сухофрукты...

Посмотреть рецепт - Молочная овсяная каша с медом

Овсяная каша (без приготовления) на ночь

Овсяная каша (без приготовления) на ночь - рецепт с фото
Время приготовления: 8 ч. 10 мин..

Ингредиенты: молока; овсяных хлопьев; греческого йогурта; семян чиа; меда; молотой корицы; свежей черники;
Я люблю готовить каши с разными ягодами. Также, эту кашу моно взять с собой в качестве перекуса. Это удобно, так как все закрывается и очень вкусно!

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Овсянка с медом, орехами и клюквой (на ночь)

Овсянка с медом, орехами и клюквой (на ночь) - рецепт с фото
Время приготовления: 10 часов.

Ингредиенты: молока; овсяных хлопьев; греческого йогурта; меда; арахисового масла; льняной муки; ванильного экстракта; соли; сушеной клюквы; нарезанных грецких орехов;
Овсянка, приготовленная на молоке с арахисовым маслом и медом. Перед подачей добавьте  грецкие орехи и клюкву. Безумно вкусно!

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Овсяная каша на молоке с ванилью и сухофруктами

Овсяная каша на молоке с ванилью и сухофруктами - рецепт с фото
Время приготовления: 20 минут.

Ингредиенты: Молоко; Овсянка ; Сахар ; Пряности ; Ваниль; Соль; Изюм; Клюква;
Овсянка — это всегда сытный, нежный, питательный и вкусный завтрак. А в сочетании с сухофруктами — это отличный запас полезных жиров, сложных углеводов и белка с самого утра. Особенно вкусно...

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Детская овсяная кашка на молоке

Детская овсяная кашка на молоке - рецепт с фото
Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты: Овсяные хлопья; Молоко; Персик; Соль; Сахар; Сливочное масло;
Овсяная каша очень полезное блюдо, которое обеспечивает наш организм множеством витаминов и различными микроэлементами, такими как йод, калий, фосфор и многими другими. Приготовить овсяную кашу совсем не сложно, достаточно всего...

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Овсяная каша с корицей и ванилью

Овсяная каша с корицей и ванилью - рецепт с фото
Время приготовления: 15 минут.

Ингредиенты: Вода; Корица палочка; Молоко; Овсяные хлопья; Ванильный экстракт; Корица молотая; Сахар;
Овсяная каша на воде и молоке с корицей и ванилью имеет сладкий, сливочный вкус.

Посмотреть рецепт - Овсяная каша с корицей и ванилью

Сытная овсяная каша

Сытная овсяная каша - рецепт с фото
Время приготовления: 15 минут.

Ингредиенты: Овсяные хлопья; Вода; Мёд; Грецкие орехи; Соль;
Овсянка, сэр» — да-да, именно овсянку любил предлагать на завтрак Бэрримор сэру Генри в знаменитом детективе Артура Конан Дойля. А он знал толк в завтраках, ведь овсяная каша и правда...

Посмотреть рецепт - Сытная овсяная каша

Как приготовить овсяную кашу на ночь

Как приготовить овсяную кашу на ночь - рецепт с фото
Время приготовления: 8 часов.

Ингредиенты: овсяных хлопьев; овсяных отрубей; изюма; кураги (сушеных абрикосов); молотой корицы; йогурта (без добавок); молока ; грецких орехов или ягоды;
Как приготовить овсяную кашу на ночь? Предлагаем рецепт — простое приготовление каши вечером сокращает время пребывания на кухне с утра, когда так катастрофически не хватает времени на приготовление завтрака

Посмотреть рецепт - Как приготовить овсяную кашу на ночь

Морковный овсяноблин с изюмом

Морковный овсяноблин с изюмом - рецепт с фото
Время приготовления: 1 ч. 30 мин..

Ингредиенты: Хлопья геркулес долгой варки; Молоко; Сахар; Морковь; Изюм; Яйца; Ванилин;
ПП рецепт для завтрака или перекуса, который станет в списке ваших любимых. Ведь готовить это блюдо не сложно, к тому же можно менять ингредиенты для начинки или для добавления в...

Посмотреть рецепт - Морковный овсяноблин с изюмом

Запеченная овсяная каша с кокосом и черникой

Запеченная овсяная каша с кокосом и черникой - рецепт с фото
Время приготовления: 1 час.

Ингредиенты: овсяных хлопьев; несладкого кокосового ореха; светло-коричневого сахара; разрыхлителя; молотой корицы; соли; обезжиренного молока; взбитое яйцо; кокосового масла; ванильного экстракта; черники;
Вы можете добавить дополнительный слой коричневого сахара и корицы поверх овсянки перед тем, как добавить оставшуюся чернику. Запеченную овсянку отлично разогреть в микроволновке. Возможно, при разогревании стоит добавить немного молока!

Посмотреть рецепт - Запеченная овсяная каша с кокосом и черникой

Овсяная каша на молоке с ягодами и бананом

Овсяная каша на молоке с ягодами и бананом - рецепт с фото
Время приготовления: 45 минут.

Ингредиенты: Овсяные хлопья; молоко; орехи; банан; ягоды; сахар; соль; сливочное масло; вода; сливки;
Овсяная каша издавна считается лучшим блюдом на завтрак, а свежие ягоды, бананы и лесные орехи ещё сильнее укрепляют это блюдо!

Посмотреть рецепт - Овсяная каша на молоке с ягодами и бананом

Овсяная каша с яблоками и медом

Овсяная каша с яблоками и медом - рецепт с фото
Время приготовления: 10 минут.

Ингредиенты: Овсянка; Молоко; Яблоки; Мед; Сливочное масло;
Овсяная каша  заняла достойное  место в меню завтраков у многих российских семей. Эта каша имеет вкус, который любят взрослые и дети. В овсянке содержится большое количество витамин: Е, А, РР,...

Посмотреть рецепт - Овсяная каша с яблоками и медом

Каша геркулесовая с яблоками в мультиварке

Каша геркулесовая с яблоками в мультиварке - рецепт с фото
Время приготовления: 35 минут.

Ингредиенты: Геркулес; Молоко ; Яблоко; Сахар ;
Каша геркулесовая с яблоками — лучший завтрак чемпиона. Невероятно вкусно и полезно. Поэтому, если вы хотите перейти на правильное питание и думаете с чего начать — это лучшее блюдо для...

Посмотреть рецепт - Каша геркулесовая с яблоками в мультиварке

Овсянка в банке

Овсянка в банке - рецепт с фото
Время приготовления: 20 минут.

Ингредиенты: Овсяные хлопья быстрого приготовления (геркулес); Яблоко; Сахар; Какао; Грецкие орехи; Йогурт; Вода;
Ленивый геркулес — легкий завтрак с вечера для тех, кому утром хочется быстро, полезно и вкусно позавтракать, а времени на приготовление блюд не хватает. Такую кашу легко приготовить с вечера...

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Овсяноблин с бананом

Овсяноблин с бананом - рецепт с фото
Время приготовления: 15 минут.

Ингредиенты: хлопья овсяные; яйцо; соль; молоко; банан; масло растительное;
Для того чтобы приготовить овсяноблин на сковороде, возьмём нужные ингредиенты. Хлопья должны быть быстрого приготовления. Молоко слегка прогрейте так, чтобы оно стало тёплым. Вот подробности приготовления.

Посмотреть рецепт - Овсяноблин с бананом

Овсяная каша на молоке с бананом и шоколадом

Овсяная каша на молоке с бананом и шоколадом - рецепт с фото
Время приготовления: 20 минут.

Ингредиенты: Молоко ; Овсянка; Банан; Шоколад; Соль; Сахар ;
А вы такую вкуснятину ели? Мои дети утром с кроватей встают мигом, как только я варю эту кашку )). Очень вкусный завтрак — овсяная каша с банановым пюре и шоколадом....

Посмотреть рецепт - Овсяная каша на молоке с бананом и шоколадом

Овсяная каша с изюмом (на воде)

Овсяная каша с изюмом (на воде) - рецепт с фото
Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты: Овсянка крупного помола; Вода ; Сахар ; Соль ; Изюм ; Масло сливочное; Йогурт;
Очень простой рецепт приготовлении каши из овсянки на воде с изюмом. Овсянку берите крупного помола, хорошо очищенную. Я считаю, что овсянка очень полезна для желудка.

Посмотреть рецепт - Овсяная каша с изюмом (на воде)

Детская каша

Детская каша - рецепт с фото
Время приготовления: 20 минут.

Ингредиенты: Каша; Варенье; Мед; Шоколад;

Посмотреть рецепт - Детская каша

Овсяная каша на молоке

Овсяная каша на молоке - рецепт с фото
Время приготовления: 50 минут.

Ингредиенты: овсяные хлопья ; молоко ; соль, сахар ; Для украшения; киви ; орехи грецкие ; семечки льна;
Овсянка на молоке — традиционный завтрак не только в Англии, но и во всем мире. Это вкусное, полезное и быстрое блюдо. Оно содержит минимум вредных калорий, зато богато ценными пищевыми...

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Завтрак из овсянки с яблоками

Завтрак из овсянки с яблоками - рецепт с фото
Время приготовления: 25 минут.

Ингредиенты: Для начинки:; Яблоко зеленое (можно Гренни Смит); Корица; Мед; Растопленное масло; Лимонный сок; Соль; Основа:; Мука пшеничная; Сахар коричневый ; Хлопья овсяные; Масло сливочное; Корица; Соль; Сода пищевая; Мускатный орех;
Хранить овсяную запеканку можно в герметичном контейнере в холодильнике до 4-5 дней.

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Каша овсяная с черносливом

Каша овсяная с черносливом - рецепт с фото
Время приготовления: 25 минут.

Ингредиенты: Молоко ; Овсянка ; Чернослив ; Соль ; Сахар ;
Бесспорно, что завтрак это основа рациона всего дня, можно пропустить обед и недоесть во время ужина, а вот завтрак должен быть полноценным, питательным и одновременно полезным. Кроме всего прочего завтрак...

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