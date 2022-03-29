Ингредиенты
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1 1/2 ст. л. Быстродейств. сух. дрожжи
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280 г. несоленое Масло сливочное
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170 мл. Молоко
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50 гр. Сахар
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470 гр. Мука+-1-2 ст.ложки
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1 ч. л. Соль
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6 шт. Яйца
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5-6 ст. л. Ликер (замена - сок яблочный)
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Начинка:
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1 апельсина Цедра
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250 г. Изюм и цукаты(по желанию можно изменить кол-во)
Как приготовить Панеттоне из дрожжевого теста, с цукатами, изюмом и апельсиновой цедрой
Приготовьте для этого рецепта стационарный миксер, заранее замочите цукаты и изюм. Будем готовить Панеттоне — итальянскую выпечку, которую делают на Рождество и Пасху.
Пошаговый рецепт
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1
Готово
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Первым делом, не менее чем за 10 часов до приготовления, замочите изюм в воде. Оставьте на 2 часа настояться, затем смените воду и снова повторите. Изюм получается мягким и набухшим. В конце слейте воду и промокните изюм бумажн. полотенцем.
Еще можно сделать так: промытый изюм и цукаты добавьте в одну емкость и смешайте. Добавьте 5-6 столовых ложек ликера на ваш выбор или фруктового сока. Перемешайте. Накройте плотно пищевой пленкой и оставьте постоять ночь в темном месте при комн. температуре. В это время приступайте к тесту (его необходимо оставить на ночь).
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2
Готово
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100 мл молока подогрейте до комнатной температуры. Добавьте сухие дрожжи и сахар. И оставьте на 10 минуток.
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3
Готово
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В чашу миксера насыпьте муку. На одну сторону добавьте соль, на противоположную сторону чаши - дрожжевую смесь. Смешайте медленно.
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4
Готово
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Добавьте яйца и продолжайте замешивать, пока тесто не станет гладким. Скорость можно поставить среднюю.
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5
Готово
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Небольшими порциями добавляйте мягкое сливочное масло 250 г (оставьте часть для смазывания форм). Можно увеличить скорость. Примерно через 5-7 минут работы миксера тесто получается глянцевым, воздушным - это нужная нам текстура.
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6
Готово
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Большую емкость смажьте сливочным маслом. Аккуратно переложите тесто в форму. Соскребите остатки теста со стенок при помощи лопатки. Оберните плотно пленкой и уберите в тёплое место на 1 час. Можно поставить на батарею или в закрытую духовку с небольшой чашкой горячей воды (это ускорит процесс). Через час взять чашу с тестом, обернуть плотно пленкой и убрать в холодильник на 12 часов не меньше (я убираю на ночь).
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7
Готово
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На следующий день... Достаем тесто из холодильника и оставляем при комнатной температуре прогреться (2-3 часа).
Подготовьте рабочую поверхность - посыпьте ее мукой. Выложите тесто и добавьте в тесто апельсиновую цедру и изюм с цукатами. Тесто должно быть липкое , но не растекаться. Но липкое оно не от того что мало муки, это обусловлено повышенной клейковиной. Если тесто жидкое и мокрое, допускается добавить 1 или 2 столовые ложки обычной муки. Но не переусердствуйте!
Собираем тесто со стола можно при помощи кулинарного скребка и перекладываем в большую посуду, смазанную маслом. Убираем тесто в теплое место на 2,5 часа, накрыв плёнкой.
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8
Готово
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Теста получилось много, поэтому я его делю на части.
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9
Готово
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Сформируйте из теста шары.
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10
Готово
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Смажьте бумажную форму для выпечки сливочным маслом (если бумага внутри формочек вощеная, смазывать их не нужно). Выложите тесто в формочки (в обычную формочку для кулича я кладу 500 гр теста, это половина формы). Накройте пленкой и оставьте на 60 минут, возможно потребуется больше времени, оно должно подняться. Поднявшееся тесто должно не доходить, примерно 2-3 см до края формы.
После аккуратно снимаем пленку и оставляем на столе для того, чтобы сверху образовалась корочка. Оставляем на 30 минут.
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11
Готово
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Разогрейте духовку до 175 °C. В центре сделайте небольшие нарезы сверху при помощи ножниц (неглубокие, 3-5 мл достаточно). Посерединке надреза кладем кусочек масла весом 5 -10 грамм.
Выпекайте куличи 20 минут. Далее уменьшите до 140 °C и готовьте еще ~ 30 минут. (В итоге, время выпечки около 50 минут, это если в формочках по 500 гр теста). Обязательно проверяйте готовность шпажкой, так как духовки у всех разные!
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12
Готово
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Остужаем Панеттоне вверх дном, чтобы избежать оседания. Для этого еще горячими нужно проткнуть снизу их шпажками (я протыкаю каждый 2 шпажками и подвешиваю их).
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13
Готово
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Остывшую выпечку по желанию дополнительно можно украсить глазурью. Для этого сделать глазурь из молока, какао и сахарной пудры. Полить выпечку шоколадной глазурью и украсить цветной посыпкой (сразу, пока глазурь не застыла).
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14
Готово
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Вот и все! Вкуснейшая итальянская выпечка готова. Панеттоне очень отличается от кулича, поэтому советую каждому попробовать приготовить эту выпечку. Она имеет более маслянично-яичный вкус, более сливочный. Подаем Панеттоне к столу! Приятного аппетита!