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Панеттоне из дрожжевого теста, с цукатами, изюмом и апельсиновой цедрой

Панеттоне из дрожжевого теста, с цукатами, изюмом и апельсиновой цедрой

Ингредиенты

Быстродейств. сух. дрожжи - 1 1/2 ст. л.
Масло сливочное - 280 г. несоленое
Молоко - 170 мл.
Сахар - 50 гр.
Мука - 470 гр. +-1-2 ст.ложки
Соль - 1 ч. л.
Яйца - 6 шт.
Ликер (замена - сок яблочный) - 5-6 ст. л.
Начинка:
Цедра - 1 апельсина
Изюм и цукаты - 250 г. (по желанию можно изменить кол-во)

Панеттоне - итальянский десерт - символ Рождества и Пасхи в Италии

  • 6 ч. 50 мин.
  • Порций 10
  • Не сложно

Ингредиенты

  • 1 1/2 ст. л. Быстродейств. сух. дрожжи
  • 280 г. несоленое Масло сливочное
  • 170 мл. Молоко
  • 50 гр. Сахар
  • 470 гр. Мука
    +-1-2 ст.ложки
  • 1 ч. л. Соль
  • 6 шт. Яйца
  • 5-6 ст. л. Ликер (замена - сок яблочный)

  • Начинка:

  • 1 апельсина Цедра
  • 250 г. Изюм и цукаты
    (по желанию можно изменить кол-во)

Как приготовить Панеттоне из дрожжевого теста, с цукатами, изюмом и апельсиновой цедрой

Приготовьте для этого рецепта стационарный миксер, заранее замочите цукаты и изюм. Будем готовить Панеттоне — итальянскую выпечку, которую делают на Рождество и Пасху.

Пошаговый рецепт

1
Готово

Первым делом, не менее чем за 10 часов до приготовления, замочите изюм в воде. Оставьте на 2 часа настояться, затем смените воду и снова повторите. Изюм получается мягким и набухшим. В конце слейте воду и промокните изюм бумажн. полотенцем.
То же самое рекомендую проделать и с цукатами. Т.к. сухой изюм и цукаты будут ощущаться в кексе.

Еще можно сделать так: промытый изюм и цукаты добавьте в одну емкость и смешайте. Добавьте 5-6 столовых ложек ликера на ваш выбор или фруктового сока. Перемешайте. Накройте плотно пищевой пленкой и оставьте постоять ночь в темном месте при комн. температуре. В это время приступайте к тесту (его необходимо оставить на ночь).
2
Готово

100 мл молока подогрейте до комнатной температуры. Добавьте сухие дрожжи и сахар. И оставьте на 10 минуток.
3
Готово

В чашу миксера насыпьте муку. На одну сторону добавьте соль, на противоположную сторону чаши - дрожжевую смесь. Смешайте медленно.
4
Готово

Добавьте яйца и продолжайте замешивать, пока тесто не станет гладким. Скорость можно поставить среднюю.
5
Готово

Небольшими порциями добавляйте мягкое сливочное масло 250 г (оставьте часть для смазывания форм). Можно увеличить скорость. Примерно через 5-7 минут работы миксера тесто получается глянцевым, воздушным - это нужная нам текстура.

6
Готово

Большую емкость смажьте сливочным маслом. Аккуратно переложите тесто в форму. Соскребите остатки теста со стенок при помощи лопатки. Оберните плотно пленкой и уберите в тёплое место на 1 час. Можно поставить на батарею или в закрытую духовку с небольшой чашкой горячей воды (это ускорит процесс). Через час взять чашу с тестом, обернуть плотно пленкой и убрать в холодильник на 12 часов не меньше (я убираю на ночь).
7
Готово

На следующий день... Достаем тесто из холодильника и оставляем при комнатной температуре прогреться (2-3 часа).
Замоченные цукаты и изюм откиньте на дуршлаг, жидкость больше не нужна.

Подготовьте рабочую поверхность - посыпьте ее мукой. Выложите тесто и добавьте в тесто апельсиновую цедру и изюм с цукатами. Тесто должно быть липкое , но не растекаться. Но липкое оно не от того что мало муки, это обусловлено повышенной клейковиной. Если тесто жидкое и мокрое, допускается добавить 1 или 2 столовые ложки обычной муки. Но не переусердствуйте!

Собираем тесто со стола можно при помощи кулинарного скребка и перекладываем в большую посуду, смазанную маслом. Убираем тесто в теплое место на 2,5 часа, накрыв плёнкой.
8
Готово

Теста получилось много, поэтому я его делю на части.

9
Готово

Сформируйте из теста шары.
10
Готово

Смажьте бумажную форму для выпечки сливочным маслом (если бумага внутри формочек вощеная, смазывать их не нужно). Выложите тесто в формочки (в обычную формочку для кулича я кладу 500 гр теста, это половина формы). Накройте пленкой и оставьте на 60 минут, возможно потребуется больше времени, оно должно подняться. Поднявшееся тесто должно не доходить, примерно 2-3 см до края формы.

После аккуратно снимаем пленку и оставляем на столе для того, чтобы сверху образовалась корочка. Оставляем на 30 минут.
11
Готово

Разогрейте духовку до 175 °C. В центре сделайте небольшие нарезы сверху при помощи ножниц (неглубокие, 3-5 мл достаточно). Посерединке надреза кладем кусочек масла весом 5 -10 грамм.

Выпекайте куличи 20 минут. Далее уменьшите до 140 °C и готовьте еще ~ 30 минут. (В итоге, время выпечки около 50 минут, это если в формочках по 500 гр теста). Обязательно проверяйте готовность шпажкой, так как духовки у всех разные!
12
Готово

Остужаем Панеттоне вверх дном, чтобы избежать оседания. Для этого еще горячими нужно проткнуть снизу их шпажками (я протыкаю каждый 2 шпажками и подвешиваю их).

13
Готово
  • Фото рецепта - Панеттоне из дрожжевого теста, с цукатами, изюмом и апельсиновой цедрой - шаг 13

Остывшую выпечку по желанию дополнительно можно украсить глазурью. Для этого сделать глазурь из молока, какао и сахарной пудры. Полить выпечку шоколадной глазурью и украсить цветной посыпкой (сразу, пока глазурь не застыла).

14
Готово
  • Фото рецепта - Панеттоне из дрожжевого теста, с цукатами, изюмом и апельсиновой цедрой - шаг 14

Вот и все! Вкуснейшая итальянская выпечка готова. Панеттоне очень отличается от кулича, поэтому советую каждому попробовать приготовить эту выпечку. Она имеет более маслянично-яичный вкус, более сливочный. Подаем Панеттоне к столу! Приятного аппетита!

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