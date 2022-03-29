Панеттоне из дрожжевого теста, с цукатами, изюмом и апельсиновой цедрой

Первым делом, не менее чем за 10 часов до приготовления, замочите изюм в воде. Оставьте на 2 часа настояться, затем смените воду и снова повторите. Изюм получается мягким и набухшим. В конце слейте воду и промокните изюм бумажн. полотенцем.

То же самое рекомендую проделать и с цукатами. Т.к. сухой изюм и цукаты будут ощущаться в кексе.

Еще можно сделать так: промытый изюм и цукаты добавьте в одну емкость и смешайте. Добавьте 5-6 столовых ложек ликера на ваш выбор или фруктового сока. Перемешайте. Накройте плотно пищевой пленкой и оставьте постоять ночь в темном месте при комн. температуре. В это время приступайте к тесту (его необходимо оставить на ночь).