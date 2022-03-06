Пирог-перевертыш с апельсинами

1 Готово Яйца взбить с сахаром и солью до пышной пены.

2 Готово Сливочное масло (можно использовать маргарин) растопить и добавить к яйцам. Влить молоко. Хорошо перемешать.

3 Готово Муку просеять, смешать с разрыхлителем. Постепенно добавить к яичной массе. Аккуратно перемешать деревянной или силиконовой лопаткой до однородного состояния.

4 Готово Апельсины помыть, порезать на кружочки (можно еще пополам разрезать).