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Пирог-перевертыш с апельсинами

Пирог-перевертыш с апельсинами

Ингредиенты

Сливочное масло - 100 гр.
Мука - 180 гр.
Яйца - 2 шт.
Сахар - 100 гр.
Соль - щепотка
Разрыхлитель теста - 3 гр.
Молоко - 80 мл.
Апельсин - 2 шт.

Простой в приготовлении вкусный и красивый пирог.

  • 55 минут
  • Порций 4
  • Легко

Ингредиенты

  • 100 гр. Сливочное масло
  • 180 гр. Мука
  • 2 шт. Яйца
  • 100 гр. Сахар
  • щепотка Соль
  • 3 гр. Разрыхлитель теста
  • 80 мл. Молоко
  • 2 шт. Апельсин

Как приготовить Пирог-перевертыш с апельсинами

На дно формы выкладываются апельсины, сверху заливаем тесто, после приготовления переворачиваем пирог и получаем пирог-перевертыш. Объеденье то ещё!

Пошаговый рецепт

1
Готово

Яйца взбить с сахаром и солью до пышной пены.
2
Готово

Сливочное масло (можно использовать маргарин) растопить и добавить к яйцам. Влить молоко. Хорошо перемешать.
3
Готово

Муку просеять, смешать с разрыхлителем. Постепенно добавить к яичной массе. Аккуратно перемешать деревянной или силиконовой лопаткой до однородного состояния.

4
Готово
  • Фото рецепта - Пирог-перевертыш с апельсинами - шаг 4

Апельсины помыть, порезать на кружочки (можно еще пополам разрезать).
5
Готово
  • Фото рецепта - Пирог-перевертыш с апельсинами - шаг 5

Форму для выпечки застелить пергаментом или пекарской бумагой, присыпать сахаром и выложить апельсины. Сверху залить тестом. Поставить в предварительно нагретую до 180-190 градусов духовку на 30-40 минут до румяной корочки. Готовность можно проверить зубочисткой. Готовый пирог вынуть из формы, дать остыть, сверху по желанию украсить листьями мяты. Приятного аппетита!

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