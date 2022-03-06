Ингредиенты
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100 гр. Сливочное масло
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180 гр. Мука
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2 шт. Яйца
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100 гр. Сахар
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щепотка Соль
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3 гр. Разрыхлитель теста
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80 мл. Молоко
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2 шт. Апельсин
Как приготовить Пирог-перевертыш с апельсинами
На дно формы выкладываются апельсины, сверху заливаем тесто, после приготовления переворачиваем пирог и получаем пирог-перевертыш. Объеденье то ещё!
Пошаговый рецепт
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1
Готово
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Яйца взбить с сахаром и солью до пышной пены.
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2
Готово
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Сливочное масло (можно использовать маргарин) растопить и добавить к яйцам. Влить молоко. Хорошо перемешать.
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3
Готово
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Муку просеять, смешать с разрыхлителем. Постепенно добавить к яичной массе. Аккуратно перемешать деревянной или силиконовой лопаткой до однородного состояния.
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4
Готово
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Апельсины помыть, порезать на кружочки (можно еще пополам разрезать).
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5
Готово
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Форму для выпечки застелить пергаментом или пекарской бумагой, присыпать сахаром и выложить апельсины. Сверху залить тестом. Поставить в предварительно нагретую до 180-190 градусов духовку на 30-40 минут до румяной корочки. Готовность можно проверить зубочисткой. Готовый пирог вынуть из формы, дать остыть, сверху по желанию украсить листьями мяты. Приятного аппетита!