Ингредиенты
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250 гр. Буженина
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150 гр. Морковка по-корейски
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1 шт. Апельсин
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2 шт. Яйца
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300 мл. Йогурт
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по вкусу Соль
Как приготовить Салат с бужениной, морковкой по-корейски и апельсинами
Интересное и яркое сочетания вкусов. Этот салат покорит сердца и желудки Ваших гостей. Отличная альтернатива привычным оливье, салатам с крабовыми палочками и селедке под шубой
Пошаговый рецепт
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1
Готово
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1. Яйца отварить вкрутую. Остудить. Очистить от скорлупы и нарезать кубиками.
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2
Готово
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2. Апельсин очистить от кожуры, разделить на дольки. Дольки нарезать кубиками.
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3
Готово
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3. Буженину также нарезать кубиками.
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4
Готово
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4. Добавить морковку по-корейски к остальным ингредиентам.
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5
Готово
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5. Заправить салат йогуртом и посолить.
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6
Готово
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6. Яркий и вкусный салат готов!