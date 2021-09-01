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Салат с бужениной, морковкой по-корейски и апельсинами

Салат с бужениной, морковкой по-корейски и апельсинами

Ингредиенты

Буженина - 250 гр.
Морковка по-корейски - 150 гр.
Апельсин - 1 шт.
Яйца - 2 шт.
Йогурт - 300 мл.
Соль - по вкусу

Салат с бужениной, морковкой по-корейски и апельсинами

  • 20 минут
  • Порций 4
  • Легко

Ингредиенты

  • 250 гр. Буженина
  • 150 гр. Морковка по-корейски
  • 1 шт. Апельсин
  • 2 шт. Яйца
  • 300 мл. Йогурт
  • по вкусу Соль

Как приготовить Салат с бужениной, морковкой по-корейски и апельсинами

Интересное и яркое сочетания вкусов. Этот салат покорит сердца и желудки Ваших гостей. Отличная альтернатива привычным оливье, салатам с крабовыми палочками и селедке под шубой

Пошаговый рецепт

1
Готово
  • Фото рецепта - Салат с бужениной, морковкой по-корейски и апельсинами - шаг 1

1. Яйца отварить вкрутую. Остудить. Очистить от скорлупы и нарезать кубиками.
2
Готово
  • Фото рецепта - Салат с бужениной, морковкой по-корейски и апельсинами - шаг 2

2. Апельсин очистить от кожуры, разделить на дольки. Дольки нарезать кубиками.
3
Готово
  • Фото рецепта - Салат с бужениной, морковкой по-корейски и апельсинами - шаг 3

3. Буженину также нарезать кубиками.
4
Готово
  • Фото рецепта - Салат с бужениной, морковкой по-корейски и апельсинами - шаг 4

4. Добавить морковку по-корейски к остальным ингредиентам.
5
Готово
  • Фото рецепта - Салат с бужениной, морковкой по-корейски и апельсинами - шаг 5

5. Заправить салат йогуртом и посолить.
6
Готово
  • Фото рецепта - Салат с бужениной, морковкой по-корейски и апельсинами - шаг 6

6. Яркий и вкусный салат готов!

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