Ингредиенты
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ТЕСТО
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3 стакана мука пшеничная
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250 гр. маргарин
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300 гр. сметана
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щепотка соль
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щепотка сода
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НАЧИНКА
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1 шт. куриная грудка
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3-4 клубня картофель
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2 головки лукберите большие головки, чем больше лука, тем лучше
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по вкусу соль
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по вкусу перец черный молотый
Как приготовить Курник с картофелем, луком и куриной грудкой
Предлагаю приготовить очень вкусный пирог-курник, который подойдёт в качестве перекуса в обед или на ужин.
Пошаговый рецепт
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1
Готово
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Сделать тесто. Для этого муку просеять. К ней добавить соль и соду, перемешать.
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2
Готово
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Маргарин растопить в микроволновке, добавить его к муке. Сюда же вылить сметану. Всю эту массу тщательно вымещать сначала лопаткой, затем руками.
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3
Готово
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Получается однородное, пластичное тесто, немного похожее на песочное. Его нужно отправить в холодильник для стабилизации минут на 20.
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4
Готово
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В это время подготовить начинку. Куриную грудку нарезать мелким кубиком. Лук очистить и нарезать полукольцами. Смешать с куриной грудкой и добавить соль и перец по вкусу.
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5
Готово
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Картофель очистить и нарезать на мелкие кубики.
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6
Готово
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Тесто достать из холодильника. Разделить на две равные части. Одну часть раскатать. И выложить на дно формы.
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7
Готово
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Сверху на тесто высыпать картофель и грудку с луком. Накрыть вторым раскатанным пластом теста. Залепить края и отправить в духовку выпекаться при температуре 220 градусов 40 минут.
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8
Готово
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Готовый курник достать из духовки! Остудить и нарезать на порционные кусочки! Подать к столу! Приятного аппетита!