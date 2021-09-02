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Курник с картофелем, луком и куриной грудкой

Курник с картофелем, луком и куриной грудкой

Ингредиенты

ТЕСТО
мука пшеничная - 3 стакана
маргарин - 250 гр.
сметана - 300 гр.
соль - щепотка
сода - щепотка
НАЧИНКА
куриная грудка - 1 шт.
картофель - 3-4 клубня
лук - 2 головки берите большие головки, чем больше лука, тем лучше
соль - по вкусу
перец черный молотый - по вкусу

Лук не нужно предварительно обжаривать, а лучше всего добавлять в начинку в сыром виде, тогда пирог напитается ароматными соками...и мясо с картофелем приобретут потрясающий вкус..

  • 1 час
  • Порций 10
  • Не сложно

Ингредиенты

  • ТЕСТО

  • 3 стакана мука пшеничная
  • 250 гр. маргарин
  • 300 гр. сметана
  • щепотка соль
  • щепотка сода

  • НАЧИНКА

  • 1 шт. куриная грудка
  • 3-4 клубня картофель
  • 2 головки лук
    берите большие головки, чем больше лука, тем лучше
  • по вкусу соль
  • по вкусу перец черный молотый

Как приготовить Курник с картофелем, луком и куриной грудкой

Предлагаю приготовить очень вкусный пирог-курник, который подойдёт в качестве перекуса в обед или на ужин.

Пошаговый рецепт

1
Готово
  • Фото рецепта - Курник с картофелем, луком и куриной грудкой - шаг 1

Сделать тесто. Для этого муку просеять. К ней добавить соль и соду, перемешать.
2
Готово
  • Фото рецепта - Курник с картофелем, луком и куриной грудкой - шаг 2

Маргарин растопить в микроволновке, добавить его к муке. Сюда же вылить сметану. Всю эту массу тщательно вымещать сначала лопаткой, затем руками.
3
Готово
  • Фото рецепта - Курник с картофелем, луком и куриной грудкой - шаг 3

Получается однородное, пластичное тесто, немного похожее на песочное. Его нужно отправить в холодильник для стабилизации минут на 20.
4
Готово
  • Фото рецепта - Курник с картофелем, луком и куриной грудкой - шаг 4

В это время подготовить начинку. Куриную грудку нарезать мелким кубиком. Лук очистить и нарезать полукольцами. Смешать с куриной грудкой и добавить соль и перец по вкусу.
5
Готово
  • Фото рецепта - Курник с картофелем, луком и куриной грудкой - шаг 5

Картофель очистить и нарезать на мелкие кубики.
6
Готово
  • Фото рецепта - Курник с картофелем, луком и куриной грудкой - шаг 6

Тесто достать из холодильника. Разделить на две равные части. Одну часть раскатать. И выложить на дно формы.
7
Готово
  • Фото рецепта - Курник с картофелем, луком и куриной грудкой - шаг 7

Сверху на тесто высыпать картофель и грудку с луком. Накрыть вторым раскатанным пластом теста. Залепить края и отправить в духовку выпекаться при температуре 220 градусов 40 минут.
8
Готово
  • Фото рецепта - Курник с картофелем, луком и куриной грудкой - шаг 8

Готовый курник достать из духовки! Остудить и нарезать на порционные кусочки! Подать к столу! Приятного аппетита!

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