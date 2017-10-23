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Курник

Курник

Ингредиенты

куриное филе - 300 гр.
картофель - 1 шт крупная карошка
лук репчатый - 1 шт
Майонез - 0,5 стакана
сметана - 0,5 стакана
мука - 1 стакан
яйца - 2 шт. если они не крупные, тогда 3 шт.
соль - по вкусу
сода - 0,3 ч. л.
масло растительное - 1 ч. л. для смазки формы
манная крупа - 1 щепотка для обсыпки формы

Здесь не нужно будет раскатывать тесто, главное иметь удобную форму для выпекания, у меня силиконовая форма, она очень удобна для такого пирога!

  • 1 ч. 10 мин.
  • Порций 6
  • Легко

Ингредиенты

  • 300 гр. куриное филе
  • 1 шт картофель
    крупная карошка
  • 1 шт лук репчатый
  • 0,5 стакана Майонез
  • 0,5 стакана сметана
  • 1 стакан мука
  • 2 шт. яйца
    если они не крупные, тогда 3 шт.
  • по вкусу соль
  • 0,3 ч. л. сода
  • 1 ч. л. масло растительное
    для смазки формы
  • 1 щепотка манная крупа
    для обсыпки формы

Как приготовить Курник

Этот вкусный, заливной пирог готовится не долго и понадобится не много продуктов, но результат превзойдёт ваши ожидания! Даже если вы ещё не разу не готовили пирог и считаете что с тестом у вас дружба не сложилась, то непременно попробуйте его приготовить! Получится обязательно!

Пошаговый рецепт

1
Готово

С начала делаем начинку: филе курицы режем на мелкие кубики... Лук тоже режем кубиками пассируем на слив. масле минутку, другую, до прозрачности и добавляем к нарезанной курице, перемешиваем...
2
Готово

Картофелину режем тонкой соломкой, ну или трём на крупной тёрке! Промываем от крахмала и снова добавляем к куриному филе и луку, солим.
3
Готово

Перемешиваем!
4
Готово

Теперь делаем тесто: взбиваем яйца миксером, чуть подсолим, добавляем к сметане соду, перемешиваем, добавляем к яйцам, перемешиваем. Теперь добавляем майонез, перемешиваем. После того как всё смешаем частями добавляем муку. Всё! Тесто готово! Консистенция теста должна получиться как на оладьи. Всё очень просто с миксером, главное что бы ингредиенты были на расстоянии вытянутой руки!

5
Готово

Теперь разогреваем духовку до 200 градусов, берем нашу форму, если нужно смазываем маслом и присыпаем чепоткой манной крупы. Выливаем примерно половину теста, равномерно распределяем начинку, немного не доходя до края и заливаем оставшимся тестом.

6
Готово

Вот и всё. Осталось только поставить пирог в духовку, подождать 10 минут и убавить до 180 градусов! Ждём 40 - 45 минут, ориентируемся по красивому золотистому цвету. Можем проткнуть зубочисткой, она должна выйти сухой!
7
Готово

Пирог должен немного остыть, за тем его переворачиваем на тарелку и снимаем форму! Отрезаем кусочек, наливаем чай!

8
Готово

Приятного аппетита!

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