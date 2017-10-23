Этот вкусный, заливной пирог готовится не долго и понадобится не много продуктов, но результат превзойдёт ваши ожидания! Даже если вы ещё не разу не готовили пирог и считаете что с тестом у вас дружба не сложилась, то непременно попробуйте его приготовить! Получится обязательно!