Ингредиенты
-
300 гр. куриное филе
-
1 шт картофелькрупная карошка
-
1 шт лук репчатый
-
0,5 стакана Майонез
-
0,5 стакана сметана
-
1 стакан мука
-
2 шт. яйцаесли они не крупные, тогда 3 шт.
-
по вкусу соль
-
0,3 ч. л. сода
-
1 ч. л. масло растительноедля смазки формы
-
1 щепотка манная крупадля обсыпки формы
Как приготовить Курник
Этот вкусный, заливной пирог готовится не долго и понадобится не много продуктов, но результат превзойдёт ваши ожидания! Даже если вы ещё не разу не готовили пирог и считаете что с тестом у вас дружба не сложилась, то непременно попробуйте его приготовить! Получится обязательно!
Пошаговый рецепт
|
1
Готово
|
2
Готово
|
3
Готово
|
4
Готово
|
Теперь делаем тесто: взбиваем яйца миксером, чуть подсолим, добавляем к сметане соду, перемешиваем, добавляем к яйцам, перемешиваем. Теперь добавляем майонез, перемешиваем. После того как всё смешаем частями добавляем муку. Всё! Тесто готово! Консистенция теста должна получиться как на оладьи. Всё очень просто с миксером, главное что бы ингредиенты были на расстоянии вытянутой руки!
|
5
Готово
|
6
Готово
|
7
Готово
|
8
Готово