Ингредиенты
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1,5 кг Тыква
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1,5 кг Сахар
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1 шт Лимон
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250мл Вода
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по вкусу Корица
Как приготовить Варенье из тыквы
Если вы никогда не готовили варенье из тыквы, то советую обязательно попробовать приготовить это легкое и вкусное лакомство. Ну а если вдруг вы уже готовили и вам не понравилось, то значит воспользовались вы не тем рецептом! Сегодня приготовим варенье из тыквы по моему фирменному рецепту. Получается данное блюдо просто обалденно вкусно, ярко и душисто, не оставит равнодушным абсолютно никого.
Пошаговый рецепт
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1
Готово
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1. Аккуратно хорошо очищаем тыквы от кожуры.
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2
Готово
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2. Нарезаем на мелкие кусочки. И пропускаем через блендер.
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3
Готово
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3. Лимон также нарезаем мелко кубиками, оставляя кожуру и пропускаем через блендер.
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4
Готово
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4. Приступаем к приготовлению сиропа. Засыпаем сахар в кастрюльку и ставим на плиту, на медленный огонь. Наливаем воду и хорошенько все помешиваем, доводим до кипения.
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5
Готово
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5. В кастрюльку добавляем тыкву и лимон, перемешиваем и варим ещё минут 45-50, на медленном огне. В конце добавляем корицу.
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6
Готово
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6. Готовое горячее варенье разливаем по стерилизованным банкам.
1 Комментарий Скрыть комментарии
Это не варенье, а джем, раз все пропускается через блендер