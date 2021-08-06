Если вы никогда не готовили варенье из тыквы, то советую обязательно попробовать приготовить это легкое и вкусное лакомство. Ну а если вдруг вы уже готовили и вам не понравилось, то значит воспользовались вы не тем рецептом! Сегодня приготовим варенье из тыквы по моему фирменному рецепту. Получается данное блюдо просто обалденно вкусно, ярко и душисто, не оставит равнодушным абсолютно никого.