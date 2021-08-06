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Варенье из тыквы

Варенье из тыквы

Ингредиенты

Тыква - 1,5 кг
Сахар - 1,5 кг
Лимон - 1 шт
Вода - 250мл
Корица - по вкусу

Готовится варенье быстро и требует минимум затрат. Скоро уже будет сезон тыквы, а это значит, что пора готовится и не прозевать.

  • 1 час
  • Порций 3
  • Легко

Ингредиенты

  • 1,5 кг Тыква
  • 1,5 кг Сахар
  • 1 шт Лимон
  • 250мл Вода
  • по вкусу Корица

Как приготовить Варенье из тыквы

Если вы никогда не готовили варенье из тыквы, то советую обязательно попробовать приготовить это легкое и вкусное лакомство. Ну а если вдруг вы уже готовили и вам не понравилось, то значит воспользовались вы не тем рецептом! Сегодня приготовим варенье из тыквы по моему фирменному рецепту. Получается данное блюдо просто обалденно вкусно, ярко и душисто, не оставит равнодушным абсолютно никого.

Пошаговый рецепт

1
Готово

1. Аккуратно хорошо очищаем тыквы от кожуры.

2
Готово

2. Нарезаем на мелкие кусочки. И пропускаем через блендер.
3
Готово

3. Лимон также нарезаем мелко кубиками, оставляя кожуру и пропускаем через блендер.

4
Готово

4. Приступаем к приготовлению сиропа. Засыпаем сахар в кастрюльку и ставим на плиту, на медленный огонь. Наливаем воду и хорошенько все помешиваем, доводим до кипения.

5
Готово

5. В кастрюльку добавляем тыкву и лимон, перемешиваем и варим ещё минут 45-50, на медленном огне. В конце добавляем корицу.
6
Готово
  • Фото рецепта - Варенье из тыквы - шаг 6

6. Готовое горячее варенье разливаем по стерилизованным банкам.
Аромат невероятный…. Приятного аппетита!!!

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