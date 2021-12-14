Рождественский кекс «Штоллен» с сухофруктами и орехами

1 Готово Возьмите любые сухофрукты по вашему вкусу. У меня изюм, курага, сушёная вишня и клюква. Цукаты лучше всего цитрусовые.

Сухофрукты промыть вначале в холодной воде, затем в кипятке. Цукаты измельчить на небольшие кусочки. Измельченные цукаты и промытые сухофрукты перекладываем в емкость. Туда же добавляем цедру от одного апельсина, мелко нарезанную. Из апельсина выжимаем сок. В емкость добавляем сок и алкоголь. Баночку плотно закрываем, хорошенько встряхиваем и оставляем настаиваться минимум на сутки, периодически встряхивая ёмкость.

2 Готово Тесто будем готовить опарным способом. Молоко подогреть до t 37-38°, растворить в нем дрожжи, добавить сахар и муку. Перемешать до однородности. Накрываем опару полотенцем и оставляем на 30 минут в теплом месте подойти.

3 Готово В подошедшую опару добавляем сахар, желтки, миндальную муку, щепотку соли, специи. Перемешиваем и добавляем просеянную муку. Перемешиваем вначале ложкой, затем выкладываем на рабочую поверхность и вымешиваем руками. Постепенно, частями, добавляем в тесто размягчённое сливочное масло и вмешиваем в тесто, подсыпая муку. Таким образом вымешиваем всю муку и масло. Тесто в итоге получается мягкое и совершенно не липнет к рукам. Накрываем тесто полотенцем и оставляем на расстойку в теплом месте на 40 минут.

4 Готово Орехи обжарить и порубить ножом. Подошедшее тесто обминаем и выкладываем на рабочую поверхность. Вмешиваем постепенно орехи и настоявшиеся сухофрукты. Если тесто стало липким, можно добавить немного муки на этом этапе, но не более 50 гр.

5 Готово Разделить тесто на 4 равных части и переложить в одноразовые бумажные формочки. Накрыть полотенцем и оставить подойти, пока разогревается духовка до 180 градусов. Выпекаются штоллены около часа, до румяной корочки.

6 Готово Остывшие штоллены со всех сторон смазываем растопленным сливочным маслом и обсыпаем сахарной пудрой. Заворачиваем в пергаментную бумагу, а затем в фольгу и отправляем в прохладное место на 2-3 недели созревать. После этого штоллен приобретает свой неповторимый вкус и аромат.