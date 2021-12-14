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Рождественский кекс «Штоллен» с сухофруктами и орехами

Рождественский кекс «Штоллен» с сухофруктами и орехами

Ингредиенты

Сухофрукты и цукаты - 400 гр
Апельсины - 1 шт
Ром (лучше темный), коньяк или виски - 100 мл
Для опары
Дрожжи свежие - 50 гр
Сахар - 20 гр
Молоко - 180 мл
Мука - 150 гр
Для теста
Сахар - 100 гр
Желтки - 3 шт
Миндальная мука - 50 гр
Пряности ( корица, имбирь, гвоздика) - по 1 ч. л
Мука - 400-450 гр
Размягчённое сливочное масло - 300 гр
Орехи (миндаль, фундук, кешью) - 200 гр
Дополнительно для смазывания
Растопленное сливочное масло - 50 гр
Сахарная пудра - 50 гр

Новогодние и рождественские праздники - это вкусная, ароматная выпечка. Самое время приготовить немецкий рождественский штоллен.

  • 4 часа
  • Порций 10
  • Не сложно

Ингредиенты

  • 400 гр Сухофрукты и цукаты
  • 1 шт Апельсины
  • 100 мл Ром (лучше темный), коньяк или виски

  • Для опары

  • 50 гр Дрожжи свежие
  • 20 гр Сахар
  • 180 мл Молоко
  • 150 гр Мука

  • Для теста

  • 100 гр Сахар
  • 3 шт Желтки
  • 50 гр Миндальная мука
  • по 1 ч. л Пряности ( корица, имбирь, гвоздика)
  • 400-450 гр Мука
  • 300 гр Размягчённое сливочное масло
  • 200 гр Орехи (миндаль, фундук, кешью)

  • Дополнительно для смазывания

  • 50 гр Растопленное сливочное масло
  • 50 гр Сахарная пудра

Как приготовить Рождественский кекс «Штоллен» с сухофруктами и орехами

Новый год пахнет свежей хвоей, праздничной выпечкой, радостью и счастьем. Традиционный немецкий рождественский кекс Штоллен выпекают минимум за 2-3 недели до Рождества и оставляют для созревания в прохладном месте, обернув пергаментом. За это время Штоллен приобретает свой неповторимый вкус и аромат. Этим восхитительным рецептом со мной поделилась моя подруга из Германии.

Пошаговый рецепт

1
Готово

Возьмите любые сухофрукты по вашему вкусу. У меня изюм, курага, сушёная вишня и клюква. Цукаты лучше всего цитрусовые.
Сухофрукты промыть вначале в холодной воде, затем в кипятке. Цукаты измельчить на небольшие кусочки. Измельченные цукаты и промытые сухофрукты перекладываем в емкость. Туда же добавляем цедру от одного апельсина, мелко нарезанную. Из апельсина выжимаем сок. В емкость добавляем сок и алкоголь. Баночку плотно закрываем, хорошенько встряхиваем и оставляем настаиваться минимум на сутки, периодически встряхивая ёмкость.
2
Готово

Тесто будем готовить опарным способом. Молоко подогреть до t 37-38°, растворить в нем дрожжи, добавить сахар и муку. Перемешать до однородности. Накрываем опару полотенцем и оставляем на 30 минут в теплом месте подойти.
3
Готово

В подошедшую опару добавляем сахар, желтки, миндальную муку, щепотку соли, специи. Перемешиваем и добавляем просеянную муку. Перемешиваем вначале ложкой, затем выкладываем на рабочую поверхность и вымешиваем руками. Постепенно, частями, добавляем в тесто размягчённое сливочное масло и вмешиваем в тесто, подсыпая муку. Таким образом вымешиваем всю муку и масло. Тесто в итоге получается мягкое и совершенно не липнет к рукам. Накрываем тесто полотенцем и оставляем на расстойку в теплом месте на 40 минут.
4
Готово

Орехи обжарить и порубить ножом. Подошедшее тесто обминаем и выкладываем на рабочую поверхность. Вмешиваем постепенно орехи и настоявшиеся сухофрукты. Если тесто стало липким, можно добавить немного муки на этом этапе, но не более 50 гр.
5
Готово

Разделить тесто на 4 равных части и переложить в одноразовые бумажные формочки. Накрыть полотенцем и оставить подойти, пока разогревается духовка до 180 градусов. Выпекаются штоллены около часа, до румяной корочки.
6
Готово
  • Фото рецепта - Рождественский кекс «Штоллен» с сухофруктами и орехами - шаг 6

Остывшие штоллены со всех сторон смазываем растопленным сливочным маслом и обсыпаем сахарной пудрой. Заворачиваем в пергаментную бумагу, а затем в фольгу и отправляем в прохладное место на 2-3 недели созревать. После этого штоллен приобретает свой неповторимый вкус и аромат.
7
Готово
  • Фото рецепта - Рождественский кекс «Штоллен» с сухофруктами и орехами - шаг 7

Приготовленные по классическому рецепту собственными руками Штоллены могут стать отличным подарком на рождественские праздники для родных и близких. Приятного аппетита и счастливого Рождества!

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