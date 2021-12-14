Ингредиенты
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400 гр Сухофрукты и цукаты
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1 шт Апельсины
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100 мл Ром (лучше темный), коньяк или виски
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Для опары
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50 гр Дрожжи свежие
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20 гр Сахар
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180 мл Молоко
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150 гр Мука
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Для теста
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100 гр Сахар
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3 шт Желтки
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50 гр Миндальная мука
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по 1 ч. л Пряности ( корица, имбирь, гвоздика)
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400-450 гр Мука
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300 гр Размягчённое сливочное масло
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200 гр Орехи (миндаль, фундук, кешью)
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Дополнительно для смазывания
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50 гр Растопленное сливочное масло
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50 гр Сахарная пудра
Как приготовить Рождественский кекс «Штоллен» с сухофруктами и орехами
Новый год пахнет свежей хвоей, праздничной выпечкой, радостью и счастьем. Традиционный немецкий рождественский кекс Штоллен выпекают минимум за 2-3 недели до Рождества и оставляют для созревания в прохладном месте, обернув пергаментом. За это время Штоллен приобретает свой неповторимый вкус и аромат. Этим восхитительным рецептом со мной поделилась моя подруга из Германии.
Пошаговый рецепт
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1
Готово
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Возьмите любые сухофрукты по вашему вкусу. У меня изюм, курага, сушёная вишня и клюква. Цукаты лучше всего цитрусовые.
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2
Готово
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Тесто будем готовить опарным способом. Молоко подогреть до t 37-38°, растворить в нем дрожжи, добавить сахар и муку. Перемешать до однородности. Накрываем опару полотенцем и оставляем на 30 минут в теплом месте подойти.
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3
Готово
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В подошедшую опару добавляем сахар, желтки, миндальную муку, щепотку соли, специи. Перемешиваем и добавляем просеянную муку. Перемешиваем вначале ложкой, затем выкладываем на рабочую поверхность и вымешиваем руками. Постепенно, частями, добавляем в тесто размягчённое сливочное масло и вмешиваем в тесто, подсыпая муку. Таким образом вымешиваем всю муку и масло. Тесто в итоге получается мягкое и совершенно не липнет к рукам. Накрываем тесто полотенцем и оставляем на расстойку в теплом месте на 40 минут.
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4
Готово
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Орехи обжарить и порубить ножом. Подошедшее тесто обминаем и выкладываем на рабочую поверхность. Вмешиваем постепенно орехи и настоявшиеся сухофрукты. Если тесто стало липким, можно добавить немного муки на этом этапе, но не более 50 гр.
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5
Готово
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Разделить тесто на 4 равных части и переложить в одноразовые бумажные формочки. Накрыть полотенцем и оставить подойти, пока разогревается духовка до 180 градусов. Выпекаются штоллены около часа, до румяной корочки.
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6
Готово
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Остывшие штоллены со всех сторон смазываем растопленным сливочным маслом и обсыпаем сахарной пудрой. Заворачиваем в пергаментную бумагу, а затем в фольгу и отправляем в прохладное место на 2-3 недели созревать. После этого штоллен приобретает свой неповторимый вкус и аромат.
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7
Готово
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Приготовленные по классическому рецепту собственными руками Штоллены могут стать отличным подарком на рождественские праздники для родных и близких. Приятного аппетита и счастливого Рождества!