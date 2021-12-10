Фоторецепт
https://www.photorecept.ru
ПОДПИСАТЬСЯ

Тыквенный кекс с клюквой, орехами и цедрой апельсина

Тыквенный кекс с клюквой, орехами и цедрой апельсина

Ингредиенты

Тыква - 200 гр
Сок апельсина - 0,5 плода
Цедра апельсина - 1 ч.ложка
Яйца - 3 шт
Сахар - 150 гр
Разрыхлитель - 1 ч.ложка
Корица - 0,5 ч.ложки
Соль - щепотка
Какао-порошок - 1 ч.ложка
Мука - 250 гр
Растительное масло - 120 мл
Сушёная клюква - 80 гр
Миндальные орехи - 100 гр

Вкусный и быстрый кекс, подойдёт как к завтраку так и к ужину.

  • 1 час
  • Порций 5
  • Не сложно

Ингредиенты

  • 200 гр Тыква
  • 0,5 плода Сок апельсина
  • 1 ч.ложка Цедра апельсина
  • 3 шт Яйца
  • 150 гр Сахар
  • 1 ч.ложка Разрыхлитель
  • 0,5 ч.ложки Корица
  • щепотка Соль
  • 1 ч.ложка Какао-порошок
  • 250 гр Мука
  • 120 мл Растительное масло
  • 80 гр Сушёная клюква
  • 100 гр Миндальные орехи

Как приготовить Тыквенный кекс с клюквой, орехами и цедрой апельсина

Начинку из миндальных орехов можно добавить больше или меньше, по желанию.

Пошаговый рецепт

1
Готово

Тыкву очистить от кожуры, промыть, нарезать кубиками, сварить в воде добавив щепотку соли. С помощью блендера превратить тыкву в пюре.
2
Готово
  • Фото рецепта - Тыквенный кекс с клюквой, орехами и цедрой апельсина - шаг 2

В глубокую миску разбить яйца, добавить цедру апельсина, сок апельсина, растительное масло и тыквенное пюре. Взбить миксером.

3
Готово
  • Фото рецепта - Тыквенный кекс с клюквой, орехами и цедрой апельсина - шаг 3

В большой миске смешать сахар, соль, просеянную муку, корицу, какао и разрыхлитель.
4
Готово
  • Фото рецепта - Тыквенный кекс с клюквой, орехами и цедрой апельсина - шаг 4

Добавить сухую смесь в тесто.
5
Готово
  • Фото рецепта - Тыквенный кекс с клюквой, орехами и цедрой апельсина - шаг 5

Промойте клюкву. Миндальные орехи порубите ножом.
6
Готово
  • Фото рецепта - Тыквенный кекс с клюквой, орехами и цедрой апельсина - шаг 6

Добавить клюкву и орешки в тесто, перемешайте.
7
Готово
  • Фото рецепта - Тыквенный кекс с клюквой, орехами и цедрой апельсина - шаг 7

В смазанную маслом форму выливаем тесто, разравниваем и отправляем в духовку на 40-45 минут. Выпекать при температуре 160-170 градусов. Готовность кекса проверяем зубочисткой или деревянной шпажкой.
8
Готово
  • Фото рецепта - Тыквенный кекс с клюквой, орехами и цедрой апельсина - шаг 8

Остужаем и вынимаем тыквенный кекс. Полейте верх кекса сиропчиком из сахарной пудры, смешанной с водой. И присыпьте рубленными орешками.
9
Готово
  • Фото рецепта - Тыквенный кекс с клюквой, орехами и цедрой апельсина - шаг 9

Приятного аппетита!

Рассылка ФотоРецепт

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте новые рецепты прямо на вашу электронную почту





Ещё интересные рецепты:

Другие рецепты в разделах:

Добавить Ваш Комментарий

2022 © PhotoRecept.ru. При использовании материалов сайта, гиперссылка на photorecept.ru обязательна.
E-mail: photorecept@yandex.ru - реклама на сайте, любые другие вопросы.