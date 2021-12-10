Тыквенный кекс с клюквой, орехами и цедрой апельсина

1 Готово Тыкву очистить от кожуры, промыть, нарезать кубиками, сварить в воде добавив щепотку соли. С помощью блендера превратить тыкву в пюре.

2 Готово В глубокую миску разбить яйца, добавить цедру апельсина, сок апельсина, растительное масло и тыквенное пюре. Взбить миксером.

3 Готово В большой миске смешать сахар, соль, просеянную муку, корицу, какао и разрыхлитель.

4 Готово Добавить сухую смесь в тесто.

5 Готово Промойте клюкву. Миндальные орехи порубите ножом.

6 Готово Добавить клюкву и орешки в тесто, перемешайте.

7 Готово В смазанную маслом форму выливаем тесто, разравниваем и отправляем в духовку на 40-45 минут. Выпекать при температуре 160-170 градусов. Готовность кекса проверяем зубочисткой или деревянной шпажкой.

8 Готово Остужаем и вынимаем тыквенный кекс. Полейте верх кекса сиропчиком из сахарной пудры, смешанной с водой. И присыпьте рубленными орешками.