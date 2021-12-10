Ингредиенты
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200 гр Тыква
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0,5 плода Сок апельсина
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1 ч.ложка Цедра апельсина
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3 шт Яйца
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150 гр Сахар
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1 ч.ложка Разрыхлитель
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0,5 ч.ложки Корица
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щепотка Соль
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1 ч.ложка Какао-порошок
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250 гр Мука
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120 мл Растительное масло
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80 гр Сушёная клюква
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100 гр Миндальные орехи
Как приготовить Тыквенный кекс с клюквой, орехами и цедрой апельсина
Начинку из миндальных орехов можно добавить больше или меньше, по желанию.
Пошаговый рецепт
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1
Готово
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Тыкву очистить от кожуры, промыть, нарезать кубиками, сварить в воде добавив щепотку соли. С помощью блендера превратить тыкву в пюре.
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2
Готово
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В глубокую миску разбить яйца, добавить цедру апельсина, сок апельсина, растительное масло и тыквенное пюре. Взбить миксером.
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3
Готово
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В большой миске смешать сахар, соль, просеянную муку, корицу, какао и разрыхлитель.
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4
Готово
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Добавить сухую смесь в тесто.
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5
Готово
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Промойте клюкву. Миндальные орехи порубите ножом.
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6
Готово
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Добавить клюкву и орешки в тесто, перемешайте.
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7
Готово
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В смазанную маслом форму выливаем тесто, разравниваем и отправляем в духовку на 40-45 минут. Выпекать при температуре 160-170 градусов. Готовность кекса проверяем зубочисткой или деревянной шпажкой.
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8
Готово
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Остужаем и вынимаем тыквенный кекс. Полейте верх кекса сиропчиком из сахарной пудры, смешанной с водой. И присыпьте рубленными орешками.
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9
Готово
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Приятного аппетита!