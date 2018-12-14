Ингредиенты
- 1,5 кг Курица кусочками
- 300 гр. Тыква
- 1/2 большой или 1 небольшая Луковица
- 1-2 зубчика Чеснок
- 1 щепотка Зира
- по вкусу Соль, перец, приправы для курицы
- 1/2 ст. Вода
- 3 ст. л. Масло растительное
Как приготовить Курица с тыквой в тажине
Курица в тажине получается сочной и вкусной. Тыква во время приготовления превращается в сладковатый соус с легким ароматом зиры. При этом готовится все очень просто. Данный рецепт подойдет даже привередам, которые не любят тыкву!
Пошаговый рецепт
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