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Курица с тыквой в тажине

Курица с тыквой в тажине

Ингредиенты

Курица кусочками - 1,5 кг
Тыква - 300 гр.
Луковица - 1/2 большой или 1 небольшая
Чеснок - 1-2 зубчика
Зира - 1 щепотка
Соль, перец, приправы для курицы - по вкусу
Вода - 1/2 ст.
Масло растительное - 3 ст. л.

Вкусная курица в нежном, тыквенном соусе – отличный ужин для всей семьи!

  • 2 ч. 5 мин.
  • Порций 6
  • Не сложно

Ингредиенты

  • 1,5 кг Курица кусочками
  • 300 гр. Тыква
  • 1/2 большой или 1 небольшая Луковица
  • 1-2 зубчика Чеснок
  • 1 щепотка Зира
  • по вкусу Соль, перец, приправы для курицы
  • 1/2 ст. Вода
  • 3 ст. л. Масло растительное

Как приготовить Курица с тыквой в тажине

Курица в тажине получается сочной и вкусной. Тыква во время приготовления превращается в сладковатый соус с легким ароматом зиры. При этом готовится все очень просто. Данный рецепт подойдет даже привередам, которые не любят тыкву!

Пошаговый рецепт

1
Готово

Курицу за час до готовки маринуем с солью, перцем и приправами для курицы.

2
Готово

Разогреваем сковороду с 1 ст. ложкой масла. Выкладываем курицу и обжариваем до золотистой корочки со всех сторон в течение 10 минут на большом огне.

3
Готово

В это время нарезаем лук и тыкву небольшими кубиками.

4
Готово

Курицу убираем на тарелку.

5
Готово

В сковороду добавляем еще ложку масла и обжариваем лук до прозрачности в течение 2-3 минут.

6
Готово

Добавляем к луку тыкву и жарим еще 5 минут, периодически помешивая. Снимаем с огня.

7
Готово

В тажин добавляем ложку масла, выкладываем курицу и овощи, посыпаем специями. Разогреваем на небольшом огне.

8
Готово

Добавляем воду и закрываем крышкой. Тушим в течение 40 минут на маленьком огне.

9
Готово

Посыпаем крупно порезанным чесноком, выключаем огонь и даем настояться под крышкой еще 5-10 минут.

10
Готово

Курица с тыквой готова. Отлично сочетается с рисом или булгуром. Приятного аппетита!

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