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Рататуй

Рататуй

Ингредиенты

Кабачок - 2 шт. (средний)
Баклажан - 1 шт. (большой)
Помидоры - 6 шт.
Кетчуп - 5 ст.л. (томатный соус)
Репчатый лук - 1 головка
Чеснок - 1 зубчик
Лук порей - по вкусу
Болгарский перец - 1 шт. (красный и зеленый)
Специи - по вкусу
Прованские травы - по вкусу
Соль - по вкусу
Молотый черный перец - по вкусу
Растительное масло - по вкусу

Рататуй - овощное блюдо, немного похожее на венгерское лечо.

  • 1 ч. 15 мин.
  • Порций 1
  • Не сложно

Ингредиенты

  • 2 шт. (средний) Кабачок
  • 1 шт. (большой) Баклажан
  • 6 шт. Помидоры
  • 5 ст.л. (томатный соус) Кетчуп
  • 1 головка Репчатый лук
  • 1 зубчик Чеснок
  • по вкусу Лук порей
  • 1 шт. (красный и зеленый) Болгарский перец
  • по вкусу Специи
  • по вкусу Прованские травы
  • по вкусу Соль
  • по вкусу Молотый черный перец
  • по вкусу Растительное масло

Как приготовить Рататуй

Рататуй обязательно надо готовить с прованскими травами (фенхель, розмарин, тмин, мята, базилик). С ними вкус блюда меняется до неузнаваемости.

Пошаговый рецепт

1
Готово

Баклажаны помыть, нарезать тоненькими кружочками. Поставить вымачиваться в подсоленной воде на 30 минут, для того чтоб вышла горечь.

2
Готово

Кабачки помыть, нарезать тоненькими кружочками.

3
Готово

Аналогичную процедуру проделать с помидорами. (1 помидор оставить для соуса).

4
Готово

Приготовить томатный соус. Для этого мелко нарезать лук, перец (кубиками) и помидор, предварительно сняв кожуру (кожура легче снимется, если помидор обдать кипятком).

5
Готово

Лук пассировать на растительном масле. Добавить лук, перец, помидор и чеснок. Довести до кипения, посолить, поперчить. Тушить 5 минут. Добавить томатную пасту (кетчуп), перемешать и довести до кипения.

6
Готово

На дно огнеупорного блюда (формы) выложить приготовленный соус.

7
Готово

И выложить кольца овощей в ряд под небольшим наклоном (в виде чешуи). Овощи чередовать. Присыпать сверху зеленью, травами, специями и солью. Сбрызнуть растительным маслом.

8
Готово

Накрыть лавашем (можно фольгой). Лаваш пригорит, но даст великолепный аромат! Поставить выпекать в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 20-30 минут.

9
Готово

После приготовления, дать блюду отстоятся 10 минут.

10
Готово

Подавать Рататуй с мясным гарниром. Приятного аппетита!


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3 Комментария Скрыть комментарии

мы готовили по похожему рецепту. рататуй получился сочным и ароматным

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вчера решила покормить мужа вкусненьким ,воспользовалась вашим рецептом.мне удалось удивить мужа )не сложно и вкусно)))

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