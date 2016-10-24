Ингредиенты
- 2 шт. (средний) Кабачок
- 1 шт. (большой) Баклажан
- 6 шт. Помидоры
- 5 ст.л. (томатный соус) Кетчуп
- 1 головка Репчатый лук
- 1 зубчик Чеснок
- по вкусу Лук порей
- 1 шт. (красный и зеленый) Болгарский перец
- по вкусу Специи
- по вкусу Прованские травы
- по вкусу Соль
- по вкусу Молотый черный перец
- по вкусу Растительное масло
Как приготовить Рататуй
Рататуй обязательно надо готовить с прованскими травами (фенхель, розмарин, тмин, мята, базилик). С ними вкус блюда меняется до неузнаваемости.
Пошаговый рецепт
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3 Комментария Скрыть комментарии
мы готовили по похожему рецепту. рататуй получился сочным и ароматным
вчера решила покормить мужа вкусненьким ,воспользовалась вашим рецептом.мне удалось удивить мужа )не сложно и вкусно)))
а на сколько порций данный рецепт?