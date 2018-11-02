Ингредиенты
- 500 грамм лосось (стейк)
- 10 мл соус терияки
- 1 зубчик чеснок
- 100 грамм брокколи
- по вкусу специи
- по вкусу соль
Как приготовить Стейк лосося в соусе терияки с брокколи
Любите рыбу и придерживаетесь правильного образа жизни?! Тогда обязательно возьмите на вооружение наш уникальный рецепт. Нежная запеченная рыбка в сладком соусе с хрустящей капустой то, что можно преподнести на обед или ужин.
Пошаговый рецепт
1
Готово
1. За несколько часов до запекания рыбы приправьте её соусом терияки и оставьте для маринования.
2
Готово
2. Тем временем прогрейте духовой шкаф до 200 градусов.
3
Готово
3. Брокколи приправьте солью и отправьте в пароварку до готовности.
4
Готово
4. Маринованную рыбу присыпьте тертым или мелко порезанным чесночком, специями, сбрызните маслом и заверните в фольгу.
5
Готово
5. Выпекайте лосось на протяжении 20 минут.
6
Готово
6. Готовую рыбу достаньте из фольги и выложите на тарелку, а рядом расположите брокколи, приготовленную на пару