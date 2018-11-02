https://www.photorecept.ru
Режим чтения
Напечатать
0 0

Стейк лосося в соусе терияки с брокколи

Стейк лосося в соусе терияки с брокколи

Ингредиенты

лосось (стейк) - 500 грамм
соус терияки - 10 мл
чеснок - 1 зубчик
брокколи - 100 грамм
специи - по вкусу
соль - по вкусу

Для приготовления блюда необходимо подготовить следующий набор продуктов: лосось, соус терияки, чеснок, специи и брокколи или другой любимый овощ.

  • 40 минут
  • Порций 2
  • Легко

Ингредиенты

  • 500 грамм лосось (стейк)
  • 10 мл соус терияки
  • 1 зубчик чеснок
  • 100 грамм брокколи
  • по вкусу специи
  • по вкусу соль

Как приготовить Стейк лосося в соусе терияки с брокколи

Любите рыбу и придерживаетесь правильного образа жизни?! Тогда обязательно возьмите на вооружение наш уникальный рецепт. Нежная запеченная рыбка в сладком соусе с хрустящей капустой то, что можно преподнести на обед или ужин.

Пошаговый рецепт

1
Готово

1. За несколько часов до запекания рыбы приправьте её соусом терияки и оставьте для маринования.

2
Готово

2. Тем временем прогрейте духовой шкаф до 200 градусов.

3
Готово

3. Брокколи приправьте солью и отправьте в пароварку до готовности.

4
Готово

4. Маринованную рыбу присыпьте тертым или мелко порезанным чесночком, специями, сбрызните маслом и заверните в фольгу.

5
Готово

5. Выпекайте лосось на протяжении 20 минут.

6
Готово

6. Готовую рыбу достаньте из фольги и выложите на тарелку, а рядом расположите брокколи, приготовленную на пару
и любой гарнир.

Понравился рецепт?
Лучшая благодарность - подпишитесь на наш канал в Дзен :).

предыдущий рецепт
Печенье из детства “персики”
следующий рецепт
Кабачковые маффины с картофелем и сыром
предыдущий рецепт
Печенье из детства “персики”
следующий рецепт
Кабачковые маффины с картофелем и сыром

Ещё интересные рецепты:

Блюда из рыбы Вторые блюда Рыба в фольге Рыба запеченная Рыба под маринадом Рыба с овощами 14 февраля день влюбленных На праздничный стол Блюда из брокколи Блюда из лосося Капуста брокколи Блюда в духовке Блюда в фольге

Добавить Ваш Комментарий

2019 © PhotoRecept.ru. При использовании материалов сайта, гиперссылка на photorecept.ru обязательна.
E-mail: photorecept@yandex.ru - реклама на сайте, любые другие вопросы.