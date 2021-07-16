1 Готово Минтай отделить от скелета. Кости из филе доставать пинцетом (их видно). Тянуть косточки следует придерживая филе над косточкой так, чтобы не произошло ее облома внутри.

2 Готово Нарезать филе минтая на большие ломтики прямоугольной формы. Смазать его солью, молотым душистым перцем, лимонным соком (половина лимона).

3 Готово В то время, когда филе настаивается (пускает сок), делаем кляр. Взбиваем два яйца до состояния меланжа. Не должно оставаться ни одного тяжа от белка или оболочки желтка. Добавить молотый душистый перец, соль, сок половины лимона. Кляр взбить до полного растворения ингредиентов и только после этого добавлять муку. Мука делает состав кляра вязким. Если кляр покажется чрезмерно тягучим (жестким), добавить в него чайную ложку муки (так бывает когда яйцо не очень свежее).

4 Готово Сковороду поставить на огонь, разогреться она должна до температуры 100-120 градусов Цельсия. Рыбу обволакивать в кляре, давать стечь и снова в кляре обмакнуть. После двойного смачивания рыбы в кляре помещать ее на разогретой сковороде с растительным маслом.

5 Готово Жарить рыбу с каждой стороны по 5 минут (второй раз можно 2-3). Чем толще рыба, тем она дольше прожаривается. Например, толщина филе в сантиметр будет жариться с двух сторон 7 минут (4 и 3).