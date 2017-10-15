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Минтай в кляре — вкусно, полезно, быстро

Минтай в кляре — вкусно, полезно, быстро

Ингредиенты

филе минтая - 500 г
мука - 1 ст для панировки
мука - 3 ст. л. для кляра
яйцо - 2 шт.
молоко - 3 ст. л.
подсолнечное (оливковое) масло - 4 ст. л.
соль - пол ч. л.
перец молотый - щепотка
зелень - по вкусу
лук (не обязательно) - по желанию для украшения блюда не обязательно

Морская рыба должна присутствовать в рационе человека, хотя бы 2 раза в неделю - она несет большую пользу для здоровья и красоты. Минтай, очень полезная рыба, а разнообразные блюда из нее вкусные и ароматные.

  • 40 минут
  • Порций 3
  • Легко

Ингредиенты

  • 500 г филе минтая
  • 1 ст для панировки мука
  • 3 ст. л. для кляра мука
  • 2 шт. яйцо
  • 3 ст. л. молоко
  • 4 ст. л. подсолнечное (оливковое) масло
  • пол ч. л. соль
  • щепотка перец молотый
  • по вкусу зелень
  • по желанию для украшения блюда лук (не обязательно)
    не обязательно

Как приготовить Минтай в кляре — вкусно, полезно, быстро

Чтобы рыбные блюда не «приедались» в еженедельном меню, их нужно готовить разнообразно. Есть много рецептов приготовления еды с рыбой и морепродуктами, один из таких минтай в кляре. Мясо этого морского обитателя, нежное, богато витаминами и микроэлементами (в том числе важным для организма йодом), легко усваивается организмом, насыщая его  ценным белком. Да и цена на продукт достаточно лояльная и доступна многим гурманам.

Кляр — это жидкое тесто, в котором обмакивают продукты перед жаркой, что бы они сохраняли сочность в середине, а сверху получилась румяная хрустящая корочка. Минтай в нем готовится просто и быстро и часто выручает хозяюшек, которые задумываются чем порадовать домочадцев, угостить гостей или разнообразить праздничный стол.

Пошаговый рецепт

1
Готово
  • Фото рецепта - Минтай в кляре — вкусно, полезно, быстро - шаг 1
  • Фото рецепта - Минтай в кляре — вкусно, полезно, быстро - шаг 1
  • Фото рецепта - Минтай в кляре — вкусно, полезно, быстро - шаг 1

Подготовить все ингредиенты. Свежемороженое филе минтая разморозить, помыть и порезать на порционные кусочки. Можно использовать тушку минтая, с ней проделать те же манипуляции. Мякоть все же практичнее, так как вообще не имеет костей. Взять щепотку соли и равномерно распределить по всем кусочкам.

2
Готово
  • Фото рецепта - Минтай в кляре — вкусно, полезно, быстро - шаг 2
  • Фото рецепта - Минтай в кляре — вкусно, полезно, быстро - шаг 2
  • Фото рецепта - Минтай в кляре — вкусно, полезно, быстро - шаг 2
  • Фото рецепта - Минтай в кляре — вкусно, полезно, быстро - шаг 2

Теперь приготовим кляр, для этого нужно вбить в тарелку 2 яйца и хорошенько размешать до однородной консистенции. Добавляем соль, молоко, муку и еще раз хорошенько мешаем. Всыпаем щепотку молотого перца и готово.
3
Готово
  • Фото рецепта - Минтай в кляре — вкусно, полезно, быстро - шаг 3
  • Фото рецепта - Минтай в кляре — вкусно, полезно, быстро - шаг 3
  • Фото рецепта - Минтай в кляре — вкусно, полезно, быстро - шаг 3
  • Фото рецепта - Минтай в кляре — вкусно, полезно, быстро - шаг 3

Для обжарки рыбного мяса, нужна мука и кляр. Сначала поставим сковороду на огонь и нальем подсолнечного (можно оливкового) масла. Филе сначала нужно обвалять в муке - струсить, потом полностью смочить в кляре и выкладывать на разогретую сковороду, поджарить с обеих сторон до румяной корочки.
4
Готово
  • Фото рецепта - Минтай в кляре — вкусно, полезно, быстро - шаг 4
  • Фото рецепта - Минтай в кляре — вкусно, полезно, быстро - шаг 4

Подрумяненное филе нужно выложить на салфетку, она впитает лишний жир. Если вы любите лук, можно порезать полукольцами половину луковицы, обжарить на среднем огне до легкого румянца и слегка посыпать кусочки готовой рыбы.

После этого можно начинать трапезу, получая удовольствие от вкусного блюда.

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