Ингредиенты
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500 г филе минтая
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1 ст для панировки мука
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3 ст. л. для кляра мука
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2 шт. яйцо
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3 ст. л. молоко
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4 ст. л. подсолнечное (оливковое) масло
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пол ч. л. соль
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щепотка перец молотый
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по вкусу зелень
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по желанию для украшения блюда лук (не обязательно)не обязательно
Как приготовить Минтай в кляре — вкусно, полезно, быстро
Чтобы рыбные блюда не «приедались» в еженедельном меню, их нужно готовить разнообразно. Есть много рецептов приготовления еды с рыбой и морепродуктами, один из таких минтай в кляре. Мясо этого морского обитателя, нежное, богато витаминами и микроэлементами (в том числе важным для организма йодом), легко усваивается организмом, насыщая его ценным белком. Да и цена на продукт достаточно лояльная и доступна многим гурманам.
Кляр — это жидкое тесто, в котором обмакивают продукты перед жаркой, что бы они сохраняли сочность в середине, а сверху получилась румяная хрустящая корочка. Минтай в нем готовится просто и быстро и часто выручает хозяюшек, которые задумываются чем порадовать домочадцев, угостить гостей или разнообразить праздничный стол.
Пошаговый рецепт
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1
Готово
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Подготовить все ингредиенты. Свежемороженое филе минтая разморозить, помыть и порезать на порционные кусочки. Можно использовать тушку минтая, с ней проделать те же манипуляции. Мякоть все же практичнее, так как вообще не имеет костей. Взять щепотку соли и равномерно распределить по всем кусочкам.
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2
Готово
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Теперь приготовим кляр, для этого нужно вбить в тарелку 2 яйца и хорошенько размешать до однородной консистенции. Добавляем соль, молоко, муку и еще раз хорошенько мешаем. Всыпаем щепотку молотого перца и готово.
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3
Готово
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Для обжарки рыбного мяса, нужна мука и кляр. Сначала поставим сковороду на огонь и нальем подсолнечного (можно оливкового) масла. Филе сначала нужно обвалять в муке - струсить, потом полностью смочить в кляре и выкладывать на разогретую сковороду, поджарить с обеих сторон до румяной корочки.
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4
Готово
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Подрумяненное филе нужно выложить на салфетку, она впитает лишний жир. Если вы любите лук, можно порезать полукольцами половину луковицы, обжарить на среднем огне до легкого румянца и слегка посыпать кусочки готовой рыбы.
После этого можно начинать трапезу, получая удовольствие от вкусного блюда.