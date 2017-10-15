Чтобы рыбные блюда не «приедались» в еженедельном меню, их нужно готовить разнообразно. Есть много рецептов приготовления еды с рыбой и морепродуктами, один из таких минтай в кляре. Мясо этого морского обитателя, нежное, богато витаминами и микроэлементами (в том числе важным для организма йодом), легко усваивается организмом, насыщая его ценным белком. Да и цена на продукт достаточно лояльная и доступна многим гурманам.

Кляр — это жидкое тесто, в котором обмакивают продукты перед жаркой, что бы они сохраняли сочность в середине, а сверху получилась румяная хрустящая корочка. Минтай в нем готовится просто и быстро и часто выручает хозяюшек, которые задумываются чем порадовать домочадцев, угостить гостей или разнообразить праздничный стол.