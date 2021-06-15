Свиная рулька

Полученным маринадом хорошо обтереть рульку, уложить в пакет для запекания, вылить туда же остатки маринада, завязать концы пакета и убрать в холодильник на 5 часов, можно оставить на ночь, так рулька промаринуется еще больше и получится еще вкуснее.