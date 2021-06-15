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Свиная рулька

Свиная рулька

Ингредиенты

Свиная рулька - 1-1,5 кг
Чеснок - 4 зубчика
Соевый соус - 2 ст. ложки
Мед - 1 ст. ложка
Масло растительное - 1 ст. ложка
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу

Свиная рулька, приготовленная по этому рецепту, получается очень сочной и нежной.

  • 7 часов
  • Порций 5
  • Легко

Ингредиенты

  • 1-1,5 кг Свиная рулька
  • 4 зубчика Чеснок
  • 2 ст. ложки Соевый соус
  • 1 ст. ложка Мед
  • 1 ст. ложка Масло растительное
  • по вкусу Соль
  • по вкусу Перец черный молотый

Как приготовить Свиная рулька

Свиная рулька- это сытное блюдо, которое станет пикантным украшением праздничного стола, порадует любителей свинины румяной корочкой и отменными вкусом и ароматом.

Пошаговый рецепт

1
Готово

Охлажденную свиную рульку хорошо промыть прохладной проточной водой, при необходимости почистить кожу ножом, обязательно обсушить.
2
Готово

Чеснок почистить, нарезать зубчики пластинками.

3
Готово

Острым ножом в коже сделать несколько небольших надрезов, вставить в надрезы пластинки чеснока.
4
Готово

Приготовить маринад: в емкости смешать соевый соус, мед, растительное масло, молотый черный перец, добавить немного соли. Не переусердствуйте с солью, так как соевый соус сам по себе уже соленый.
5
Готово

Полученным маринадом хорошо обтереть рульку, уложить в пакет для запекания, вылить туда же остатки маринада, завязать концы пакета и убрать в холодильник на 5 часов, можно оставить на ночь, так рулька промаринуется еще больше и получится еще вкуснее.
6
Готово

Пакет с рулькой уложить в жаропрочную посуду и отправить в разогретую духовку приблизительно на два часа. Время приготовления рульки зависит от ее размера.
7
Готово
  • Фото рецепта - Свиная рулька - шаг 7

В конце приготовления вскрыть пакет для запекания для того, чтобы рулька приобрела золотистую хрустящую корочку.
8
Готово

Подается свиная рулька (по крайне мере в Европе) с квашеной капустой. Приятного аппетита!

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