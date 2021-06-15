Ингредиенты
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1-1,5 кг Свиная рулька
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4 зубчика Чеснок
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2 ст. ложки Соевый соус
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1 ст. ложка Мед
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1 ст. ложка Масло растительное
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по вкусу Соль
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по вкусу Перец черный молотый
Как приготовить Свиная рулька
Свиная рулька- это сытное блюдо, которое станет пикантным украшением праздничного стола, порадует любителей свинины румяной корочкой и отменными вкусом и ароматом.
Пошаговый рецепт
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1
Готово
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Охлажденную свиную рульку хорошо промыть прохладной проточной водой, при необходимости почистить кожу ножом, обязательно обсушить.
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2
Готово
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Чеснок почистить, нарезать зубчики пластинками.
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3
Готово
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Острым ножом в коже сделать несколько небольших надрезов, вставить в надрезы пластинки чеснока.
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4
Готово
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Приготовить маринад: в емкости смешать соевый соус, мед, растительное масло, молотый черный перец, добавить немного соли. Не переусердствуйте с солью, так как соевый соус сам по себе уже соленый.
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5
Готово
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Полученным маринадом хорошо обтереть рульку, уложить в пакет для запекания, вылить туда же остатки маринада, завязать концы пакета и убрать в холодильник на 5 часов, можно оставить на ночь, так рулька промаринуется еще больше и получится еще вкуснее.
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6
Готово
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Пакет с рулькой уложить в жаропрочную посуду и отправить в разогретую духовку приблизительно на два часа. Время приготовления рульки зависит от ее размера.
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7
Готово
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В конце приготовления вскрыть пакет для запекания для того, чтобы рулька приобрела золотистую хрустящую корочку.
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8
Готово
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Подается свиная рулька (по крайне мере в Европе) с квашеной капустой. Приятного аппетита!