Тартар – это классическое блюдо французской кухни. В классическом рецепте его готовят из сырого мяса говядины. Наше блюдо, будет приготовлено немного в другом варианте, из лосося и авокадо. Готовится очень быстро, выходит хорошая порция, такой «витаминный бум». Всем нам известна польза авокадо и красной рыбы.