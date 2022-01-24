https://www.photorecept.ru
ПОДПИСАТЬСЯ
Режим чтения
Напечатать
0 0

Тартар из лосося и авокадо

Тартар из лосося и авокадо

Ингредиенты

лосось свежий - 150 гр
авокадо - 1 шт
красный лук - 1\2 головки
каперсы - 30 гр
оливковое масло для заправки - 1 ст ложка
лимонный сок - 1\2 плода или по вкусу
зеленый лук - маленький пучок

Идеально подойдет для обеда или перекуса. Сытно и питательно

  • 25 минут
  • Порций 1
  • Легко

Ингредиенты

  • 150 гр лосось свежий
  • 1 шт авокадо
  • 1\2 головки красный лук
  • 30 гр каперсы
  • 1 ст ложка оливковое масло для заправки
  • 1\2 плода или по вкусу лимонный сок
  • маленький пучок зеленый лук

Как приготовить Тартар из лосося и авокадо

Тартар – это классическое блюдо французской кухни. В классическом рецепте его готовят из сырого мяса говядины. Наше блюдо, будет приготовлено немного в другом варианте, из лосося и авокадо. Готовится очень быстро, выходит хорошая порция, такой «витаминный бум». Всем нам известна польза авокадо и красной рыбы.

Пошаговый рецепт

1
Готово

Подготовим рыбу. Свежий лосось нарезаем мелкими кубиками, удалив предварительно все косточки. Также измельчаем красный лук и зеленый. Смешиваем вместе с оливковым маслом и сбрызгиваем лимонным соком.
2
Готово

Готовим пюре из авокадо. Очищаем его от кожуры и косточки и хорошенько разминаем вилкой, до консистенции пюре, можно перебить его в блендере. Сбрызгиваем лимонным соком, перемешиваем.
3
Готово

Выкладываем тартар в чашечку, утрамбовываем. Выкладываем закуску, резко перевернув чашечку с рыбой на плоское блюдо.
4
Готово

Также выкладываем пюре из авокадо.
5
Готово
  • Фото рецепта - Тартар из лосося и авокадо - шаг 5

Украшаем зеленым луком и каперсами.
Простое, вкусное и полезное блюдо готово к употреблению.

Рассылка ФотоРецепт

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте новые рецепты прямо на вашу электронную почту





Ещё интересные рецепты:

Блюда из рыбы Закуски Рыбный салат Салат с авокадо Салат с семгой Холодные закуски Блюда из авокадо Блюда из красной рыбы Блюда из лосося Блюда из семги Диетические блюда Диетические салаты Французская кухня

Добавить Ваш Комментарий

2022 © PhotoRecept.ru. При использовании материалов сайта, гиперссылка на photorecept.ru обязательна.
E-mail: photorecept@yandex.ru - реклама на сайте, любые другие вопросы.