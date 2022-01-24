Ингредиенты
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150 гр лосось свежий
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1 шт авокадо
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1\2 головки красный лук
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30 гр каперсы
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1 ст ложка оливковое масло для заправки
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1\2 плода или по вкусу лимонный сок
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маленький пучок зеленый лук
Как приготовить Тартар из лосося и авокадо
Тартар – это классическое блюдо французской кухни. В классическом рецепте его готовят из сырого мяса говядины. Наше блюдо, будет приготовлено немного в другом варианте, из лосося и авокадо. Готовится очень быстро, выходит хорошая порция, такой «витаминный бум». Всем нам известна польза авокадо и красной рыбы.
Пошаговый рецепт
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1
Готово
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Подготовим рыбу. Свежий лосось нарезаем мелкими кубиками, удалив предварительно все косточки. Также измельчаем красный лук и зеленый. Смешиваем вместе с оливковым маслом и сбрызгиваем лимонным соком.
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2
Готово
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Готовим пюре из авокадо. Очищаем его от кожуры и косточки и хорошенько разминаем вилкой, до консистенции пюре, можно перебить его в блендере. Сбрызгиваем лимонным соком, перемешиваем.
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3
Готово
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Выкладываем тартар в чашечку, утрамбовываем. Выкладываем закуску, резко перевернув чашечку с рыбой на плоское блюдо.
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4
Готово
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Также выкладываем пюре из авокадо.
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5
Готово
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Украшаем зеленым луком и каперсами.