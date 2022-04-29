Курица, запечённая целиком под маринадом

1 Готово Промыть курицу холодной водой, обсушить бумажным полотенцем.

2 Готово Наколоть вилкой или зубочисткой со всех сторон, чтоб хорошо впитался маринад. Посолить и поперчить тушку со всех сторон.

3 Готово Очистить чеснок, пропустить через пресс.

4 Готово Готовим маринад. Лимон и апельсин помыть, обтереть. С апельсина натереть цедру.

5 Готово Выдавить сок с цитрусовых в емкость. Добавить мед, цедру, прованские травы, чеснок, приправу для курицы.

6 Готово Выкладываем курицу в глубокую посуду и поливаем маринадом, переворачиваем ее.

7 Готово Оставляем тушку пропитываться соусом на 2 часа, периодически переворачивая.

8 Готово Разогреваем духовку до 180 градусов.

9 Готово Смазываем форму растительным маслом, выкладываем курицу, связав его ножки, и поливаем маринадом. Также с курицей можно запечь любимые овощи. Накрываем фольгой.

10 Готово Через 45 минут снимаем фольгу, поливаем курицу маринадом и продолжаем запекать еще 45 минут. Так на курочке образуется хрустящая золотистая корочка. Не забываем поливать соком, который выделяется при запекании каждые 15 минут (можно чаще).

11 Готово Проверяем готовность курицы зубочисткой.