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Курица, запечённая целиком под маринадом

Курица, запечённая целиком под маринадом

Ингредиенты

Курица - 1 тушка
Соль - 2 щепотки
Перец черный молотый - 1 щепотка
Растительное масло - для смазывания формы
Маринад
Мед - 2 ст. л.
Апельсин - 1 шт.
Лимон - 1 шт.
Прованские травы - шепотка
Чеснок - 1 зуб.
Приправа для курицы - щепотка
Дополнительно
Овощи - любые

Можно замариновать курицу с вечера, тогда она еще нежнее и ароматнее будет.

  • 3 ч. 30 мин.
  • Порций 8
  • Не сложно

Ингредиенты

  • 1 тушка Курица
  • 2 щепотки Соль
  • 1 щепотка Перец черный молотый
  • для смазывания формы Растительное масло

  • Маринад

  • 2 ст. л. Мед
  • 1 шт. Апельсин
  • 1 шт. Лимон
  • шепотка Прованские травы
  • 1 зуб. Чеснок
  • щепотка Приправа для курицы

  • Дополнительно

  • любые Овощи

Как приготовить Курица, запечённая целиком под маринадом

На праздничный стол советую приготовить курицу, запеченную целиком под маринадом. Простые продукты, а гости будут в восторге от румяной, вкусной и нежной курицы.

Пошаговый рецепт

1
Готово
  • Фото рецепта - Курица, запечённая целиком под маринадом - шаг 1

Промыть курицу холодной водой, обсушить бумажным полотенцем.
2
Готово

Наколоть вилкой или зубочисткой со всех сторон, чтоб хорошо впитался маринад. Посолить и поперчить тушку со всех сторон.
3
Готово

Очистить чеснок, пропустить через пресс.
4
Готово

Готовим маринад. Лимон и апельсин помыть, обтереть. С апельсина натереть цедру.
5
Готово

Выдавить сок с цитрусовых в емкость. Добавить мед, цедру, прованские травы, чеснок, приправу для курицы.
6
Готово
  • Фото рецепта - Курица, запечённая целиком под маринадом - шаг 6

Выкладываем курицу в глубокую посуду и поливаем маринадом, переворачиваем ее.
7
Готово

Оставляем тушку пропитываться соусом на 2 часа, периодически переворачивая.
8
Готово

Разогреваем духовку до 180 градусов.
9
Готово
  • Фото рецепта - Курица, запечённая целиком под маринадом - шаг 9

Смазываем форму растительным маслом, выкладываем курицу, связав его ножки, и поливаем маринадом. Также с курицей можно запечь любимые овощи. Накрываем фольгой.
10
Готово

Через 45 минут снимаем фольгу, поливаем курицу маринадом и продолжаем запекать еще 45 минут. Так на курочке образуется хрустящая золотистая корочка. Не забываем поливать соком, который выделяется при запекании каждые 15 минут (можно чаще).
11
Готово

Проверяем готовность курицы зубочисткой.
12
Готово
  • Фото рецепта - Курица, запечённая целиком под маринадом - шаг 12

Курица, запеченная целиком под маринадом готова. Приятного аппетита!

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