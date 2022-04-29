Ингредиенты
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1 тушка Курица
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2 щепотки Соль
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1 щепотка Перец черный молотый
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для смазывания формы Растительное масло
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Маринад
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2 ст. л. Мед
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1 шт. Апельсин
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1 шт. Лимон
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шепотка Прованские травы
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1 зуб. Чеснок
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щепотка Приправа для курицы
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Дополнительно
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любые Овощи
Как приготовить Курица, запечённая целиком под маринадом
На праздничный стол советую приготовить курицу, запеченную целиком под маринадом. Простые продукты, а гости будут в восторге от румяной, вкусной и нежной курицы.
Пошаговый рецепт
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1
Готово
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Промыть курицу холодной водой, обсушить бумажным полотенцем.
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2
Готово
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Наколоть вилкой или зубочисткой со всех сторон, чтоб хорошо впитался маринад. Посолить и поперчить тушку со всех сторон.
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3
Готово
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Очистить чеснок, пропустить через пресс.
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4
Готово
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Готовим маринад. Лимон и апельсин помыть, обтереть. С апельсина натереть цедру.
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5
Готово
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Выдавить сок с цитрусовых в емкость. Добавить мед, цедру, прованские травы, чеснок, приправу для курицы.
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6
Готово
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Выкладываем курицу в глубокую посуду и поливаем маринадом, переворачиваем ее.
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7
Готово
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Оставляем тушку пропитываться соусом на 2 часа, периодически переворачивая.
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8
Готово
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Разогреваем духовку до 180 градусов.
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9
Готово
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Смазываем форму растительным маслом, выкладываем курицу, связав его ножки, и поливаем маринадом. Также с курицей можно запечь любимые овощи. Накрываем фольгой.
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10
Готово
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Через 45 минут снимаем фольгу, поливаем курицу маринадом и продолжаем запекать еще 45 минут. Так на курочке образуется хрустящая золотистая корочка. Не забываем поливать соком, который выделяется при запекании каждые 15 минут (можно чаще).
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11
Готово
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Проверяем готовность курицы зубочисткой.
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12
Готово
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Курица, запеченная целиком под маринадом готова. Приятного аппетита!