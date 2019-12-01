https://www.photorecept.ru
Режим чтения
Напечатать
0 0

Холодец из куриных бедер, голени и грудки

Холодец из куриных бедер, голени и грудки

Ингредиенты

бедро курицы - 0,5 кг
голень куриная - 0,5 кг
грудка куриная - 0,5 кг
лук репчатый - 1 головка
морковь - 2 шт.
лавровый лист - 4 лаврушка
перец горошек - несколько
чеснок - 2-3 зубчика
соль - по вкусу
вода - 3 литра + доливать

Этот рецепт холодца без добавления желатина. Бульон настолько наваристый и густой, что присутствие желатина здесь не обязательно

  • 7 часов
  • Порций 1
  • Не сложно

Ингредиенты

  • 0,5 кг бедро курицы
  • 0,5 кг голень куриная
  • 0,5 кг грудка куриная
  • 1 головка лук репчатый
  • 2 шт. морковь
  • 4 лаврушка лавровый лист
  • несколько перец горошек
  • 2-3 зубчика чеснок
  • по вкусу соль
  • 3 литра + доливать вода

Как приготовить Холодец из куриных бедер, голени и грудки

Сегодня мы будем готовить куриный холодец. Зима – лучшее время года для приготовления любого вида холодца или заливного. К тому же скоро Новый год. И многие люди будут искать рецепты, по которым они будут готовить эту замечательную закуску. Именно этот факт заставил меня поделиться проверенным семейным рецептом.

Холодец готовят по-разному: некоторые люди предпочитают добавлять в свой состав мясо свинины или говядины, другие добавляют индейку или курицу или даже одновременно и то и другое. Кто-то холодец готовит на густом бульоне, а кто-то любит добавлять желатин. Мой рецепт – без желатина.

Пошаговый рецепт

1
Готово

Замочить все куриные части в холодной воде на 2 часа. Мясо промоется и выйдет лишняя кровь. Затем слить воду и еще раз ополоснуть.

2
Готово

Положить куриные голени, бедрышки и грудку в большую кастрюлю, залить чистой водой и поставить на огонь.

После того, как вода закипит, уменьшите огонь и удалите образующуюся пену. Не добавляйте ничего к мясу, пока пена не перестанет появляться. Это важно!

Птица должна быть всегда покрыта водой. Так что, когда испаряется вода, подливайте ее еще.

3
Готово

Теперь вы можете добавить остальные ингредиенты. Сначала у нас будет лук. Лук мы отправляем готовиться прямо в шелухе. Но! Не забудьте вымыть лук и отрезать нижнюю часть (основание).

4
Готово

Затем добавить очищенную морковь, очищенные зубчики чеснока, лаврушку и перец горошек. При желании вы можете добавить пару гвоздик. Варить мясо очень долго, примерно, 5-6 часов на слабом огне.

5
Готово

На заметку! В процессе приготовления может образоваться пена, которую необходимо всегда снимать.
После 1,5-2 часов варки в бульон нужно добавить соли. Соль кладем по вкусу.

6
Готово

Через 6 часов вынуть готовую курицу в миску. Так же, вытаскиваем морковь (морковь можно использовать для украшения блюда). Удалите кожу, отделите мясо от кости и нарежьте его на мелкие кусочки (волокна), можно порвать руками.

7
Готово

Выложить курицу в глубокие тарелки (формы) и залить горячим бульоном.
На заметку! Чтобы в бульон не попало ничего лишнего, его нужно процедить.

8
Готово

Охлаждаем блюдо и отправляем в холодильник до того, пока холодец не схватится.

9
Готово

Куриный холодец получился очень ароматным и невероятно вкусным. Очень вкусно подавать холодец из курицы с горчицей. Готовьте на здоровье!

Понравился рецепт?
Лучшая благодарность - подпишитесь на наш канал в Дзен :).

предыдущий рецепт
Маринованный стейк из свинины в азиатском стиле
следующий рецепт
Печенье с кукурузной мукой
предыдущий рецепт
Маринованный стейк из свинины в азиатском стиле
следующий рецепт
Печенье с кукурузной мукой

Ещё интересные рецепты:

Блюда из курицы Закуски Куриные бедрышки Куриные голени Куриные грудки Куриный бульон Холодец Холодные закуски На праздничный стол Новый Год Блюда из моркови Блюда с чесноком Русская кухня

3 Комментария Скрыть комментарии

Xочу попробовать Ваш рецепт, но мучает вопрос: критично ли наличие куриной кожи или ее можно убрать на стадии подготовки мяса к варке? Может быть можно и без жира с куриной шкурки обойтись?

Ответить

Здравствуйте! Я варю с кожей, но думаю, можно и снять. Ведь именно из-за косточек и хрящей получается вкуснейший и хорошо застывший холодец.

Ответить

Для уверенности, можно добавить пару куриных лапок, только их нужно предварительно опалить, холодец точно застынет!

Либо держите в запасе желатин. Желатин нужно развести с водой и можно добавить в холодец, если он плохо застывает.

Ответить

Добавить Ваш Комментарий

2019 © PhotoRecept.ru. При использовании материалов сайта, гиперссылка на photorecept.ru обязательна.
E-mail: photorecept@yandex.ru - реклама на сайте, любые другие вопросы.