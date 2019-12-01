Ингредиенты
- 0,5 кг бедро курицы
- 0,5 кг голень куриная
- 0,5 кг грудка куриная
- 1 головка лук репчатый
- 2 шт. морковь
- 4 лаврушка лавровый лист
- несколько перец горошек
- 2-3 зубчика чеснок
- по вкусу соль
- 3 литра + доливать вода
Как приготовить Холодец из куриных бедер, голени и грудки
Сегодня мы будем готовить куриный холодец. Зима – лучшее время года для приготовления любого вида холодца или заливного. К тому же скоро Новый год. И многие люди будут искать рецепты, по которым они будут готовить эту замечательную закуску. Именно этот факт заставил меня поделиться проверенным семейным рецептом.
Холодец готовят по-разному: некоторые люди предпочитают добавлять в свой состав мясо свинины или говядины, другие добавляют индейку или курицу или даже одновременно и то и другое. Кто-то холодец готовит на густом бульоне, а кто-то любит добавлять желатин. Мой рецепт – без желатина.
Пошаговый рецепт
1
Готово
Замочить все куриные части в холодной воде на 2 часа. Мясо промоется и выйдет лишняя кровь. Затем слить воду и еще раз ополоснуть.
2
Готово
Положить куриные голени, бедрышки и грудку в большую кастрюлю, залить чистой водой и поставить на огонь.
После того, как вода закипит, уменьшите огонь и удалите образующуюся пену. Не добавляйте ничего к мясу, пока пена не перестанет появляться. Это важно!
Птица должна быть всегда покрыта водой. Так что, когда испаряется вода, подливайте ее еще.
3
Готово
Теперь вы можете добавить остальные ингредиенты. Сначала у нас будет лук. Лук мы отправляем готовиться прямо в шелухе. Но! Не забудьте вымыть лук и отрезать нижнюю часть (основание).
4
Готово
Затем добавить очищенную морковь, очищенные зубчики чеснока, лаврушку и перец горошек. При желании вы можете добавить пару гвоздик. Варить мясо очень долго, примерно, 5-6 часов на слабом огне.
5
Готово
На заметку! В процессе приготовления может образоваться пена, которую необходимо всегда снимать.
6
Готово
Через 6 часов вынуть готовую курицу в миску. Так же, вытаскиваем морковь (морковь можно использовать для украшения блюда). Удалите кожу, отделите мясо от кости и нарежьте его на мелкие кусочки (волокна), можно порвать руками.
7
Готово
8
Готово
Охлаждаем блюдо и отправляем в холодильник до того, пока холодец не схватится.
9
Готово
3 Комментария Скрыть комментарии
Xочу попробовать Ваш рецепт, но мучает вопрос: критично ли наличие куриной кожи или ее можно убрать на стадии подготовки мяса к варке? Может быть можно и без жира с куриной шкурки обойтись?
Здравствуйте! Я варю с кожей, но думаю, можно и снять. Ведь именно из-за косточек и хрящей получается вкуснейший и хорошо застывший холодец.
Для уверенности, можно добавить пару куриных лапок, только их нужно предварительно опалить, холодец точно застынет!
Либо держите в запасе желатин. Желатин нужно развести с водой и можно добавить в холодец, если он плохо застывает.