Холодец из куриных бедер, голени и грудки

Сегодня мы будем готовить куриный холодец. Зима – лучшее время года для приготовления любого вида холодца или заливного. К тому же скоро Новый год. И многие люди будут искать рецепты, по которым они будут готовить эту замечательную закуску. Именно этот факт заставил меня поделиться проверенным семейным рецептом.

Холодец готовят по-разному: некоторые люди предпочитают добавлять в свой состав мясо свинины или говядины, другие добавляют индейку или курицу или даже одновременно и то и другое. Кто-то холодец готовит на густом бульоне, а кто-то любит добавлять желатин. Мой рецепт – без желатина.