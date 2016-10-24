Щавельный суп, он же зеленый борщ! Может быть кто-то щавель и не любит, но врачи говорят, что щавель нужно съедать как минимум 2 раза в год, так как в нем содержится необходимая кислота для нашего организма. Особенно он полезен весной, молодой и вкусный.