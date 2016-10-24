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Щавельный суп

Щавельный суп

Ингредиенты

Бульон - 3 л
Репчатый лук - 1 головка
Морковь - 1 шт.
Картофель - 3-4 шт.
Щавель - 2 больших пучка
Смесь перцев - по вкусу
Перец горошек - по вкусу
Лавровый лист - 1
Соль - по вкусу
Зелень - по вкусу
Сметана - 1 ложка
Яйца куриные - 1

Зеленый борщ с щавелем - полезный супчик. Давайте приготовим!

  • 1 ч. 40 мин.
  • Порций 10
  • Не сложно

Ингредиенты

  • 3 л Бульон
  • 1 головка Репчатый лук
  • 1 шт. Морковь
  • 3-4 шт. Картофель
  • 2 больших пучка Щавель
  • по вкусу Смесь перцев
  • по вкусу Перец горошек
  • 1 Лавровый лист
  • по вкусу Соль
  • по вкусу Зелень
  • 1 ложка Сметана
  • 1 Яйца куриные

Как приготовить Щавельный суп

Щавельный суп, он же зеленый борщ! Может быть кто-то щавель и не любит, но врачи говорят, что щавель нужно съедать как минимум 2 раза в год, так как в нем содержится необходимая кислота для нашего организма. Особенно он полезен весной, молодой и вкусный.

Пошаговый рецепт

1
Готово

Сварить бульон для борща.
2
Готово

Лук почистить, мелко порезать. Молодую морковь почистить, нарезать полукольцами.
3
Готово

Пассировать на растительном масле.
4
Готово

Картофель почистить, порезать на кубики среднего размера. Забросить в бульон, пусть варится до готовности (около 15 минут).
5
Готово

Щавель хорошенько промыть. Сложить листья друг на друга. Отрезать ножки (жесткую часть), выкинуть.
6
Готово

Листья разрезать пару раз вдоль и нашинковать поперек. Щавеля надо много, так как он очень сильно уваривается.
7
Готово

Через 15 минут забросить наш лук с морковью. И, в вдогонку, нашинкованный щавель. Дождаться пока закипит суп. Посолить, приправить специями (кому как нравиться). И варить еще 2 минуты.
8
Готово

Подавать зеленый борщ к столу обязательно с вареным яйцом и сметаной. Воn appetit!

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3 Комментария Скрыть комментарии

Мы с сыном сегодня решили сварить по вашему рецепту щавельный суп. Куриный бульон готова дальше картошка чистим надеемся у нас получится!

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