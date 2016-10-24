Ингредиенты
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3 л Бульон
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1 головка Репчатый лук
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1 шт. Морковь
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3-4 шт. Картофель
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2 больших пучка Щавель
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по вкусу Смесь перцев
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по вкусу Перец горошек
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1 Лавровый лист
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по вкусу Соль
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по вкусу Зелень
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1 ложка Сметана
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1 Яйца куриные
Как приготовить Щавельный суп
Щавельный суп, он же зеленый борщ! Может быть кто-то щавель и не любит, но врачи говорят, что щавель нужно съедать как минимум 2 раза в год, так как в нем содержится необходимая кислота для нашего организма. Особенно он полезен весной, молодой и вкусный.
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3 Комментария Скрыть комментарии
большое спасибо за рецепты
Мы с сыном сегодня решили сварить по вашему рецепту щавельный суп. Куриный бульон готова дальше картошка чистим надеемся у нас получится!
А как бульон варить?