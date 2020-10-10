Для приготовления чебуреков в духовке замесим тесто на воде, с использованием куриного яйца и растительного масла. В качестве начинки подойдет любой мясной фарш, который нужно будет дополнить специями и достаточным количеством репчатого лука. А чтобы наши чебуреки вышли румяными, смажем их перед загрузкой в духовку взбитым желтком.