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Чебуреки с мясом в духовке

Чебуреки с мясом в духовке

Ингредиенты

тесто
яйцо - 1 шт.
соль - 1 ч. л.
масло постное - 2 ст. л.
вода - 200 мл
мука - 3.5 ст.
начинка
фарш мясной - 400 гр
лук - 1 шт.
вода - 50 мл
соль - по вкусу
перец молотый - по вкусу
дополнительно
желток - 1 шт.
масло постное - 1 ч. л.

Не хотите стоять у плиты и следить за сковородой, когда жарятся чебуреки? Тогда приготовьте их в духовке! Удобно и вкусно!

  • 55 минут
  • Порций 12
  • Не сложно

Ингредиенты

  • тесто

  • 1 шт. яйцо
  • 1 ч. л. соль
  • 2 ст. л. масло постное
  • 200 мл вода
  • 3.5 ст. мука

  • начинка

  • 400 гр фарш мясной
  • 1 шт. лук
  • 50 мл вода
  • по вкусу соль
  • по вкусу перец молотый

  • дополнительно

  • 1 шт. желток
  • 1 ч. л. масло постное

Как приготовить Чебуреки с мясом в духовке

Для приготовления чебуреков в духовке замесим тесто на воде, с использованием куриного яйца и растительного масла. В качестве начинки подойдет любой мясной фарш, который нужно будет дополнить специями и достаточным количеством репчатого лука. А чтобы наши чебуреки вышли румяными, смажем их перед загрузкой в духовку взбитым желтком.

Пошаговый рецепт

1
Готово

Для теста в миске взбиваем яйцо с солью и порцией растительного масла. Вливаем теплую воду, перемешиваем. Засыпаем просеянную муку и начинаем замешивать тесто. Пока будем готовить начинку, тесто накроем слегка влажным тканевым полотенцем.
2
Готово

В миску перекладываем любой мясной фарш, который вы предпочитаете. Нарезаем мелко лук, подсыпаем соль и молотые специи (подойдет перчик, паприка). Тщательно перемешиваем ингредиенты с добавлением холодной воды.
3
Готово

И тесто, и начинка приготовлены, приступаем к лепке чебуреков. Из тестяных шариков катаем тонкие лепешки. Укладываем на одну сторону таких заготовок порцию фарша, размазывая тонким слоем.

4
Готово

Начинку накрываем свободной стороной заготовки. Крепко прижимаем края, пользуясь вилкой или специальным приспособлением.
5
Готово

Чебуреки укладываем на смазанный противень. Сверху каждую чебуречную заготовку смазываем взбитым желтком.

6
Готово

В прогретой до 190 градусов духовке чебуреки с мясом готовим до румяной корочки (приблизительно 25 минут).
7
Готово

Всем приятного перекуса!

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