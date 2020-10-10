Ингредиенты
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тесто
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1 шт. яйцо
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1 ч. л. соль
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2 ст. л. масло постное
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200 мл вода
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3.5 ст. мука
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начинка
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400 гр фарш мясной
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1 шт. лук
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50 мл вода
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по вкусу соль
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по вкусу перец молотый
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дополнительно
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1 шт. желток
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1 ч. л. масло постное
Как приготовить Чебуреки с мясом в духовке
Для приготовления чебуреков в духовке замесим тесто на воде, с использованием куриного яйца и растительного масла. В качестве начинки подойдет любой мясной фарш, который нужно будет дополнить специями и достаточным количеством репчатого лука. А чтобы наши чебуреки вышли румяными, смажем их перед загрузкой в духовку взбитым желтком.
Пошаговый рецепт
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