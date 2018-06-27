Зеленый борщ на курином бульоне

1 Готово



Первым шагом нужно приготовить куриный бульон. В данном рецепте я использую окорочка, они более ароматные и жырные. В кострюлю наливаю холодную воду, кладу в нее мясо и довожу до кипения. Первый бульон сливаю(т.к. окорочка из супермаркета), заливаю водой и варю до полной готовности, в конце варки кладу лавровый лист.

2 Готово



Далее достаем окорочка и оставляем их остывать. Очищенный картофель нарезаем средним кубикам и кладем в кипящий бульон, варим до готовности картофеля.

3 Готово









В это время нужно успеть пригтовить томатную заправку для борща. Для этого измельчаем репчатый лук и кладем его на разогретую с подсолнечным маслом сковороду, через 3 мин добавляем, натертую на средней терке морковь. Всю смесь перемешиваем и жарим на среднем огне примерно 2 мин. Далее добавляем порезанный кубиком томат и томатный сок. Тушим смесь 8-10 мин на среднем огне, периодически помешивая.

4 Готово



Остывшее мясо отделяем от шкурок и костей и измельчаем, добавляем в бульон. Туда же отправляется и томатная заправка. Перемешиваем , доводим до кипения. Добовляем соль и любимые специи.

5 Готово



Самый важный ингредиент - шавель! В данном случае замороженный брикет измельченного щавеля добавляем в кастрюлю с овощами. Можно и даже нужно его не размораживать его. Через 2 мин в кастрюле он полностью приготовиться, отдав блюду все самые вкусные соки.