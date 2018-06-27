Ингредиенты
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2 шт окорочка
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5 шт картофель
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1 шт морковь
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1 шт лук репчатый
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1 шт томаты
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200 мл томатный сок
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300 гр Щавель
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1 шт яйцо куриное
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по вкусу специи
Как приготовить Зеленый борщ на курином бульоне
Свежий, сытный и аппетитный борщ особенно часто я готовлю летом, когда вырастает щавель на грядке. Но для разнообразия готовлю его и зимой, используя замороженный продукт. Вкус борща меняется , но не портится .
Пошаговый рецепт
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1
Готово
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Первым шагом нужно приготовить куриный бульон. В данном рецепте я использую окорочка, они более ароматные и жырные. В кострюлю наливаю холодную воду, кладу в нее мясо и довожу до кипения. Первый бульон сливаю(т.к. окорочка из супермаркета), заливаю водой и варю до полной готовности, в конце варки кладу лавровый лист.
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2
Готово
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3
Готово
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В это время нужно успеть пригтовить томатную заправку для борща. Для этого измельчаем репчатый лук и кладем его на разогретую с подсолнечным маслом сковороду, через 3 мин добавляем, натертую на средней терке морковь. Всю смесь перемешиваем и жарим на среднем огне примерно 2 мин. Далее добавляем порезанный кубиком томат и томатный сок. Тушим смесь 8-10 мин на среднем огне, периодически помешивая.
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4
Готово
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5
Готово
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6
Готово
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И последний шаг - это добавления яйца. Яйцо разбиваем в глубокую пиалу, добавляем 50 мл. чистой холодной воды и преремешиваем(я делаю так, чтобы яйцо не сварилось одним комком, распущенное в воде, оно равномерно распределится по всему блюду). Добавляем смесь в борщ, размешиваем и выключаем нагрев . Борщ готов!
1 Комментарий Скрыть комментарии
Аппетитный борщ и полезный.