https://www.photorecept.ru
Режим чтения
Напечатать
0 0

Зеленый борщ на курином бульоне

Зеленый борщ на курином бульоне

Ингредиенты

окорочка - 2 шт
картофель - 5 шт
морковь - 1 шт
лук репчатый - 1 шт
томаты - 1 шт
томатный сок - 200 мл
Щавель - 300 гр
яйцо куриное - 1 шт
специи - по вкусу

Очень полезен зимой из-за содержания в щавеле большого количества витамина С!

  • 45 минут
  • Порций 8
  • Не сложно

Ингредиенты

  • 2 шт окорочка
  • 5 шт картофель
  • 1 шт морковь
  • 1 шт лук репчатый
  • 1 шт томаты
  • 200 мл томатный сок
  • 300 гр Щавель
  • 1 шт яйцо куриное
  • по вкусу специи

Как приготовить Зеленый борщ на курином бульоне

Свежий, сытный и аппетитный борщ особенно часто я готовлю летом, когда вырастает щавель на грядке. Но для разнообразия готовлю его и зимой, используя замороженный продукт. Вкус борща меняется , но не портится .

Пошаговый рецепт

1
Готово

Первым шагом нужно приготовить куриный бульон. В данном рецепте я использую окорочка, они более ароматные и жырные. В кострюлю наливаю холодную воду, кладу в нее мясо и довожу до кипения. Первый бульон сливаю(т.к. окорочка из супермаркета), заливаю водой и варю до полной готовности, в конце варки кладу лавровый лист.

2
Готово

Далее достаем окорочка и оставляем их остывать. Очищенный картофель нарезаем средним кубикам и кладем в кипящий бульон, варим до готовности картофеля.
3
Готово

В это время нужно успеть пригтовить томатную заправку для борща. Для этого измельчаем репчатый лук и кладем его на разогретую с подсолнечным маслом сковороду, через 3 мин добавляем, натертую на средней терке морковь. Всю смесь перемешиваем и жарим на среднем огне примерно 2 мин. Далее добавляем порезанный кубиком томат и томатный сок. Тушим смесь 8-10 мин на среднем огне, периодически помешивая.
4
Готово

Остывшее мясо отделяем от шкурок и костей и измельчаем, добавляем в бульон. Туда же отправляется и томатная заправка. Перемешиваем , доводим до кипения. Добовляем соль и любимые специи.
5
Готово

Самый важный ингредиент - шавель! В данном случае замороженный брикет измельченного щавеля добавляем в кастрюлю с овощами. Можно и даже нужно его не размораживать его. Через 2 мин в кастрюле он полностью приготовиться, отдав блюду все самые вкусные соки.
6
Готово

И последний шаг - это добавления яйца. Яйцо разбиваем в глубокую пиалу, добавляем 50 мл. чистой холодной воды и преремешиваем(я делаю так, чтобы яйцо не сварилось одним комком, распущенное в воде, оно равномерно распределится по всему блюду). Добавляем смесь в борщ, размешиваем и выключаем нагрев . Борщ готов!
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!

Рассылка ФотоРецепт

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте новые рецепты прямо на вашу электронную почту



предыдущий рецепт
Запеченая рыба с картофелем
следующий рецепт
Рулеты из кабачков
предыдущий рецепт
Запеченая рыба с картофелем
следующий рецепт
Рулеты из кабачков


Ещё интересные рецепты:

Борщ Борщ без капусты Зеленый борщ Куриный бульон Первые блюда Блюда из щавеля Обед Русская кухня

1 Комментарий Скрыть комментарии

Добавить Ваш Комментарий

2020 © PhotoRecept.ru. При использовании материалов сайта, гиперссылка на photorecept.ru обязательна.
E-mail: photorecept@yandex.ru - реклама на сайте, любые другие вопросы.