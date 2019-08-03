Ингредиенты
Для маринада:
- 30 мл Вода
- 2 ст.ложки (или по вкусу) Сахар
- 1/4 ч.ложки Соль
- 50 мл Соевый соус
- 1 ст.ложка (или по вкусу) Лимонный сок
- 1/2 ч.ложки Имбирный порошок
- 1 ч.ложка Крахмал
Основное:
- 800 г Куриные ножки
- 1-2 ложки для смазки Растительное масло
- по вкусу Свежемолотый перец
Как приготовить Запеченные куриные ножки в японском маринаде
Японский маринад придаст неповторимый вкус любому виду мяса или рыбы. Маринад получается густым и прекрасно обволакивает продукт.
Пошаговый рецепт
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