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Запеченные куриные ножки в японском маринаде

Запеченные куриные ножки в японском маринаде

Ингредиенты

Для маринада:
Вода - 30 мл
Сахар - 2 ст.ложки (или по вкусу)
Соль - 1/4 ч.ложки
Соевый соус - 50 мл
Лимонный сок - 1 ст.ложка (или по вкусу)
Имбирный порошок - 1/2 ч.ложки
Крахмал - 1 ч.ложка
Основное:
Куриные ножки - 800 г
Растительное масло - 1-2 ложки для смазки
Свежемолотый перец - по вкусу

Японский маринад прекрасно подходит не только для куриных ножек, куриной голени, бедрышек, крыльев, а так же для говядины и рыбы

  • 40 минут
  • Порций 4
  • Легко

Ингредиенты

  • Для маринада:

  • 30 мл Вода
  • 2 ст.ложки (или по вкусу) Сахар
  • 1/4 ч.ложки Соль
  • 50 мл Соевый соус
  • 1 ст.ложка (или по вкусу) Лимонный сок
  • 1/2 ч.ложки Имбирный порошок
  • 1 ч.ложка Крахмал

  • Основное:

  • 800 г Куриные ножки
  • 1-2 ложки для смазки Растительное масло
  • по вкусу Свежемолотый перец

Как приготовить Запеченные куриные ножки в японском маринаде

Японский маринад придаст неповторимый вкус любому виду мяса или рыбы. Маринад получается густым и прекрасно обволакивает продукт.

Пошаговый рецепт

1
Готово

Смешать все ингредиенты для маринада. Попробовать, добавить больше или меньше сахара, соли или кислотности. Отложить маринад в сторону.

Подготовить куриные ножки… промыть, обсушить, присыпать немного перцем (по вкусу).

2
Готово

Залить куриные ножки приготовленным ранее маринадом, перемешать, чтобы маринад покрыл все мясо птицы. Посыпать кунжутными семечками. Оставить на час мариноваться.

3
Готово

Противень выстелить фольгой или пергаментной бумагой, смазать растительным маслом. Выложить куриные ножки на противень.

4
Готово

Поставить противень с куриными ножками в духовку, разогретую до 180 С градусов. Зппекать мясо птицы около 30 минут или до готовности.

5
Готово

Подаем к столу горячим. Приятного аппетита!

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