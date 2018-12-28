Ингредиенты
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300 грамм готовое слоеное тесто
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4 штуки куриные яйца
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4-8 головок репчатый лук
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150 грамм сырсыр твердых сортов
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50 мл молоко
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2 столовые ложки мука
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щепотка соль
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2 столовые ложки растительное маслодля смазывания формы и обжарки лука
Как приготовить Заливной яично-луковый пирог
Большинство людей привыкли к тому, что выпечка сладкая, но этот пирог относится к несладкой выпечке. Он сытный, ароматный и обязательно понравится всем членам семьи.
Пошаговый рецепт
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1
Готово
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Репчатый лук очистить от шелухи, ополоснуть под краном. Нарезать полукольцами. Разогреть сковороду, влить растительное масло и обжарить лук до легкого золотисто-коричневого оттенка. Взять плоскую тарелку и застелить ее бумажной салфеткой. Выложить на нее лук и дать стечь излишкам растительного масла.
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2
Готово
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Круглую форму для запекания застелить кондитерской бумагой. Смазать ее растительным маслом. Раскатать тесто размером с диаметр формы для запекания. Уложит аккуратно тесто в форму таким образом, чтобы высота бортиков получилась не меньше двух с половиной сантиметров. Выложить сверху на тесто обжаренный на сковороде лук. Равномерно распределить его по тесту.
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3
Готово
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Вымыть яйца. Разбить их в глубокую тарелку и взбить венчиком. Добавить соль и муку. Еще раз хорошо взбить, чтобы отсутствовали комочки.
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4
Готово
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Полученной смесью залить тесто с луком и поставить тесто в разогретую заранее духовку до 180 градусов на 40 минут.
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5
Готово
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Натереть на крупной терке сыр. Спустя 40 минут достать пирог, засыпать сыром и вновь поставить в духовку на 15 минут.
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6
Готово
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Достать пирог из духовки, дать время остыть и подавать к столу. Приятного аппетита.