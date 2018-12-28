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Заливной яично-луковый пирог

Заливной яично-луковый пирог

Ингредиенты

готовое слоеное тесто - 300 грамм
куриные яйца - 4 штуки
репчатый лук - 4-8 головок
сыр - 150 грамм сыр твердых сортов
молоко - 50 мл
мука - 2 столовые ложки
соль - щепотка
растительное масло - 2 столовые ложки для смазывания формы и обжарки лука

Очень вкусное домашнее блюдо, приготовить которое можно из продуктов первой необходимости, всегда имеющихся в холодильнике.

  • 2 часа
  • Порций 4
  • Не сложно

Ингредиенты

  • 300 грамм готовое слоеное тесто
  • 4 штуки куриные яйца
  • 4-8 головок репчатый лук
  • 150 грамм сыр
    сыр твердых сортов
  • 50 мл молоко
  • 2 столовые ложки мука
  • щепотка соль
  • 2 столовые ложки растительное масло
    для смазывания формы и обжарки лука

Как приготовить Заливной яично-луковый пирог

Большинство людей привыкли к тому, что выпечка сладкая, но этот пирог относится к несладкой выпечке. Он сытный, ароматный и обязательно понравится всем членам семьи.

Пошаговый рецепт

1
Готово
  • Фото рецепта - Заливной яично-луковый пирог - шаг 1
  • Фото рецепта - Заливной яично-луковый пирог - шаг 1

Репчатый лук очистить от шелухи, ополоснуть под краном. Нарезать полукольцами. Разогреть сковороду, влить растительное масло и обжарить лук до легкого золотисто-коричневого оттенка. Взять плоскую тарелку и застелить ее бумажной салфеткой. Выложить на нее лук и дать стечь излишкам растительного масла.

2
Готово
  • Фото рецепта - Заливной яично-луковый пирог - шаг 2

Круглую форму для запекания застелить кондитерской бумагой. Смазать ее растительным маслом. Раскатать тесто размером с диаметр формы для запекания. Уложит аккуратно тесто в форму таким образом, чтобы высота бортиков получилась не меньше двух с половиной сантиметров. Выложить сверху на тесто обжаренный на сковороде лук. Равномерно распределить его по тесту.

3
Готово
  • Фото рецепта - Заливной яично-луковый пирог - шаг 3

Вымыть яйца. Разбить их в глубокую тарелку и взбить венчиком. Добавить соль и муку. Еще раз хорошо взбить, чтобы отсутствовали комочки.
4
Готово
  • Фото рецепта - Заливной яично-луковый пирог - шаг 4

Полученной смесью залить тесто с луком и поставить тесто в разогретую заранее духовку до 180 градусов на 40 минут.

5
Готово
  • Фото рецепта - Заливной яично-луковый пирог - шаг 5
  • Фото рецепта - Заливной яично-луковый пирог - шаг 5

Натереть на крупной терке сыр. Спустя 40 минут достать пирог, засыпать сыром и вновь поставить в духовку на 15 минут.
6
Готово
  • Фото рецепта - Заливной яично-луковый пирог - шаг 6

Достать пирог из духовки, дать время остыть и подавать к столу. Приятного аппетита.

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