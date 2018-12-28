Заливной яично-луковый пирог

1 Готово

Репчатый лук очистить от шелухи, ополоснуть под краном. Нарезать полукольцами. Разогреть сковороду, влить растительное масло и обжарить лук до легкого золотисто-коричневого оттенка. Взять плоскую тарелку и застелить ее бумажной салфеткой. Выложить на нее лук и дать стечь излишкам растительного масла.

2 Готово Круглую форму для запекания застелить кондитерской бумагой. Смазать ее растительным маслом. Раскатать тесто размером с диаметр формы для запекания. Уложит аккуратно тесто в форму таким образом, чтобы высота бортиков получилась не меньше двух с половиной сантиметров. Выложить сверху на тесто обжаренный на сковороде лук. Равномерно распределить его по тесту.

3 Готово Вымыть яйца. Разбить их в глубокую тарелку и взбить венчиком. Добавить соль и муку. Еще раз хорошо взбить, чтобы отсутствовали комочки.

4 Готово Полученной смесью залить тесто с луком и поставить тесто в разогретую заранее духовку до 180 градусов на 40 минут.

5 Готово

Натереть на крупной терке сыр. Спустя 40 минут достать пирог, засыпать сыром и вновь поставить в духовку на 15 минут.