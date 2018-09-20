Ингредиенты
- 1шт. Горбуша(около 1,5 кг)
- 1 шт. Лук репчатый
- 1-2шт. Морковь
- 100-150 гр Сметана 15% (20%)
- 100гр. Сыр твердый
- 2 ч.л. Лимонный сок
- по вкусу Соль, перец
Как приготовить Горбуша, запеченная в духовке под шубкой
Изумительный рецепт второго блюда. Легкий, простой вариант, не требует большого количества ингредиентов. Благодаря приготовлению в духовке это блюдо получится обезжиренным, но очень вкусным. Чтобы не пересушить рыбку будем готовить ее под шубкой.
Пошаговый рецепт
1
Готово
Для начала подготовим горбушу: промываем рыбку под водой, отрезаем плавники, чистим от чешуи. Совет! Для того, чтобы рыба чистилась проще она должна быть немного подмороженная, так чешуя снимается гораздо проще. Можно снимать кожу "чулком", но лично у меня это не очень получается, поэтому я разрезаю кожу вдоль хребта и снимаю ее с обеих сторон.
2
Готово
Далее мясо горбуши отделяем от хребта. Чем лучше очистить горбушу от костей, тем лучше. Я проверяла мясо на ощупь и ощутимые косточки просто доставала пинцетом (можно руками). Выкладываем на смазанный небольшим количеством растительного масла противень рыбу. Солим, перчим по вкусу. Поливаем лимонным соком (он придаст рыбке пикантности).
3
Готово
4
Готово
5
Готово
Далее трем сыр, делим на две части: основную и немного оставляем на посыпку. Основную часть смешиваем со сметаной. Важно! Чем жирнее будет сметана тем лучше сцепится "шубка". Но в моем распоряжении была только 15%-ная сметана, ее я и использовала. Сметану с сыром размазываем по всей поверхности рыбы. Оставшейся частью сыра обсыпаем горбушу, так блюдо будет более красивым на вид.
6
Готово
1 Комментарий Скрыть комментарии
Мне рецепт понравился, но я бы положила рыбку на фольгу и сделала небольшие бортики, и если соус потечет, то останется по рыбкой и противень не пригорит.