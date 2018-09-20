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Горбуша, запеченная в духовке под шубкой

Горбуша, запеченная в духовке под шубкой

Ингредиенты

Горбуша - 1шт. (около 1,5 кг)
Лук репчатый - 1 шт.
Морковь - 1-2шт.
Сметана 15% (20%) - 100-150 гр
Сыр твердый - 100гр.
Лимонный сок - 2 ч.л.
Соль, перец - по вкусу

Горбуша является не только вкусной и полезной, но еще и легкой в приготовлении рыбкой. В данном рецепте опишу простой и удобный способ ее приготовления.

  • 1 ч. 15 мин.
  • Порций 6
  • Не сложно

Ингредиенты

  • 1шт. Горбуша
    (около 1,5 кг)
  • 1 шт. Лук репчатый
  • 1-2шт. Морковь
  • 100-150 гр Сметана 15% (20%)
  • 100гр. Сыр твердый
  • 2 ч.л. Лимонный сок
  • по вкусу Соль, перец

Как приготовить Горбуша, запеченная в духовке под шубкой

Изумительный рецепт второго блюда. Легкий, простой вариант, не требует большого количества ингредиентов. Благодаря приготовлению в духовке это блюдо получится обезжиренным, но очень вкусным. Чтобы не пересушить рыбку будем готовить ее под шубкой.

Пошаговый рецепт

1
Готово

Для начала подготовим горбушу: промываем рыбку под водой, отрезаем плавники, чистим от чешуи. Совет! Для того, чтобы рыба чистилась проще она должна быть немного подмороженная, так чешуя снимается гораздо проще. Можно снимать кожу "чулком", но лично у меня это не очень получается, поэтому я разрезаю кожу вдоль хребта и снимаю ее с обеих сторон.

2
Готово

Далее мясо горбуши отделяем от хребта. Чем лучше очистить горбушу от костей, тем лучше. Я проверяла мясо на ощупь и ощутимые косточки просто доставала пинцетом (можно руками). Выкладываем на смазанный небольшим количеством растительного масла противень рыбу. Солим, перчим по вкусу. Поливаем лимонным соком (он придаст рыбке пикантности).

3
Готово

Лук чистим, режем полукольцами ( я разрезаю полукольца пополам так как мой ребенок крупные куски лука не ест). Лук высыпаем по поверхности рыбы.

4
Готово

Очищенную морковь трем на терке и также распределяем сверху лука.

5
Готово

Далее трем сыр, делим на две части: основную и немного оставляем на посыпку. Основную часть смешиваем со сметаной. Важно! Чем жирнее будет сметана тем лучше сцепится "шубка". Но в моем распоряжении была только 15%-ная сметана, ее я и использовала. Сметану с сыром размазываем по всей поверхности рыбы. Оставшейся частью сыра обсыпаем горбушу, так блюдо будет более красивым на вид.

6
Готово

Противень с горбушей ставим в духовку на 180 градусов на 45 минут. Вуаля! Блюдо готово, приятного аппетита!

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1 Комментарий Скрыть комментарии

Мне рецепт понравился, но я бы положила рыбку на фольгу и сделала небольшие бортики, и если соус потечет, то останется по рыбкой и противень не пригорит.

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