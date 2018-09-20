Горбуша, запеченная в духовке под шубкой

Далее трем сыр, делим на две части: основную и немного оставляем на посыпку. Основную часть смешиваем со сметаной. Важно! Чем жирнее будет сметана тем лучше сцепится "шубка". Но в моем распоряжении была только 15%-ная сметана, ее я и использовала. Сметану с сыром размазываем по всей поверхности рыбы. Оставшейся частью сыра обсыпаем горбушу, так блюдо будет более красивым на вид.