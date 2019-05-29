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Свиная буженина на луковой подушке

Свиная буженина на луковой подушке

Ингредиенты

Свинина - 450 г
Лук - 3 шт.
Вино белое - 50 мл.
Масло растительное - 1 ст.л.
Смесь перцев - по вкусу
Лист лавра - 2 шт.
Куркума - по вкусу
Соль - по вкусу
Приправа к салу - по вкуусу
Горчичные зерна - 1 ч.л.
Петрушка - небольшой пучок

Свинина с пряным луком - вкусная буженина с интересным сочетанием компонентов.

  • 1 час
  • Порций 1
  • Легко

Ингредиенты

  • 450 г Свинина
  • 3 шт. Лук
  • 50 мл. Вино белое
  • 1 ст.л. Масло растительное
  • по вкусу Смесь перцев
  • 2 шт. Лист лавра
  • по вкусу Куркума
  • по вкусу Соль
  • по вкуусу Приправа к салу
  • 1 ч.л. Горчичные зерна
  • небольшой пучок Петрушка

Как приготовить Свиная буженина на луковой подушке

Свинина на луковой подушке – аппетитное и сочное блюдо простого приготовления. Мясо получается нежным, с румяной корочкой и пикантным вкусом. Лук отлично дополняет свинину и оттеняет мясо интересно винно-пряным вкусом.

Пошаговый рецепт

1
Готово

Натереть часть биточного мяса солью и перцами по вкусу. Натереть куркумой и любимыми специями, зернами горчицы. Покрыть листами лавра, обернуть пищевой пленкой и отправить в холодильник на ночь - мариноваться.

2
Готово

Измельчить пучок петрушки и зелень чеснока - по желанию.
3
Готово

Нарезать кольцами репчатый лук - не тонко.

4
Готово

Смешать зелень с луком, куркумой, маслом и белым вином. Перемешать компоненты.

5
Готово

Выложить половину лука на лист фольги.

6
Готово

Поместить поверх замаринованное мясо.

7
Готово

Покрыть свинину второй частью лука. Завернуть заготовку в фольгу и отправить в разогретую духовку. За пять минут до готовности открыть мясо и поджарить в режме гриль+вентилятор.

8
Готово

Выложить мясо с печеным пикантным луком на тарелку. С виду, мясо неприглядное.
9
Готово

Однако, в разрезе оно мягкое, сочное и очень вкусное. Приятного аппетита!

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