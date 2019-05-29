Ингредиенты
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450 г Свинина
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3 шт. Лук
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50 мл. Вино белое
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1 ст.л. Масло растительное
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по вкусу Смесь перцев
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2 шт. Лист лавра
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по вкусу Куркума
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по вкусу Соль
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по вкуусу Приправа к салу
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1 ч.л. Горчичные зерна
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небольшой пучок Петрушка
Как приготовить Свиная буженина на луковой подушке
Свинина на луковой подушке – аппетитное и сочное блюдо простого приготовления. Мясо получается нежным, с румяной корочкой и пикантным вкусом. Лук отлично дополняет свинину и оттеняет мясо интересно винно-пряным вкусом.
Пошаговый рецепт
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