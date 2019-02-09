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Сочное филе индейки в духовке

Сочное филе индейки в духовке

Ингредиенты

Филе индейки - 500 г
Чеснок - 4 зубчика
Соль - 3 чайных ложки по вкусу
Перец молотый - 1,5 чайной ложки
Паприка - 2 чайных ложки
Лимон - 1 штука
Розмарин - 2 веточки

Полезная и вкусная индейка в духовке всего за час.

  • 1 ч. 10 мин.
  • Порций 3
  • Легко

Ингредиенты

  • 500 г Филе индейки
  • 4 зубчика Чеснок
  • 3 чайных ложки Соль
    по вкусу
  • 1,5 чайной ложки Перец молотый
  • 2 чайных ложки Паприка
  • 1 штука Лимон
  • 2 веточки Розмарин

Как приготовить Сочное филе индейки в духовке

Сочное и аппетитное мясо индейки подойдет в качестве прекрасного дополнения к любому гарниру. Само по себе мясо птицы содержит очень мало жира и холестерина, что подходит даже для людей страдающих такими заболеваниями как: атеросклероз и ожирение. Готовое блюдо хорошо усваивается и быстро приводит к чувству насыщения. Большой плюс этого блюда в том, что его легко приготовить без особых познаний в кулинарии, в том числе новичкам. Среднее время приготовления занимает примерно 1 час.

Пошаговый рецепт

1
Готово

Филе индейки хорошо промыть под проточной водой, положить в глубокую емкость и залить лимонным соком, оставить замачиваться на 10-15 минут.
2
Готово

Не выливая лимонного сока добавить молотый перец, паприку и соль на свой вкус.
3
Готово

Чеснок порезать колечками и обвалять индейку в получившейся смеси. Выложить филе в блюдо (в котором будете выпекать), в половинки положить розмарин и накрыть фольгой.
4
Готово

Поставить в духовку примерно на 35-40 минут и выпекать при 190 градусах.

5
Готово

Снять фольгу и запечь до золотистой корочки. Сверху можно смазать сливочным маслом для более приятного вкуса.

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