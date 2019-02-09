Сочное филе индейки в духовке

Сочное и аппетитное мясо индейки подойдет в качестве прекрасного дополнения к любому гарниру. Само по себе мясо птицы содержит очень мало жира и холестерина, что подходит даже для людей страдающих такими заболеваниями как: атеросклероз и ожирение. Готовое блюдо хорошо усваивается и быстро приводит к чувству насыщения. Большой плюс этого блюда в том, что его легко приготовить без особых познаний в кулинарии, в том числе новичкам. Среднее время приготовления занимает примерно 1 час.