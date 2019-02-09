Ингредиенты
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500 г Филе индейки
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4 зубчика Чеснок
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3 чайных ложки Сольпо вкусу
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1,5 чайной ложки Перец молотый
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2 чайных ложки Паприка
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1 штука Лимон
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2 веточки Розмарин
Как приготовить Сочное филе индейки в духовке
Сочное и аппетитное мясо индейки подойдет в качестве прекрасного дополнения к любому гарниру. Само по себе мясо птицы содержит очень мало жира и холестерина, что подходит даже для людей страдающих такими заболеваниями как: атеросклероз и ожирение. Готовое блюдо хорошо усваивается и быстро приводит к чувству насыщения. Большой плюс этого блюда в том, что его легко приготовить без особых познаний в кулинарии, в том числе новичкам. Среднее время приготовления занимает примерно 1 час.
Пошаговый рецепт
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1
Готово
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Филе индейки хорошо промыть под проточной водой, положить в глубокую емкость и залить лимонным соком, оставить замачиваться на 10-15 минут.
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2
Готово
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3
Готово
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4
Готово
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Поставить в духовку примерно на 35-40 минут и выпекать при 190 градусах.
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5
Готово