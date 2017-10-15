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Щука в кляре

Щука в кляре

Ингредиенты

Щука - 1 штука 500-600 гр
Соль - по вкусу
Специи - по вкусу для рыбных блюд
Яйцо - 2 штуки
Сметана - 1 ст. ложка
Мука - 1 ст. ложка
Масло растительное - 50 мл

А почему бы нам не устроить рыбный день? Помните, раньше в общественных столовых делали такой день в четверг? Предлагаем приготовить рыбу в кляре. В нашем рецепте используется свежая щучка размером примерно с полкило.

  • 30 минут
  • Порций 4
  • Не сложно

Ингредиенты

  • 1 штука Щука
    500-600 гр
  • по вкусу Соль
  • по вкусу Специи
    для рыбных блюд
  • 2 штуки Яйцо
  • 1 ст. ложка Сметана
  • 1 ст. ложка Мука
  • 50 мл Масло растительное

Как приготовить Щука в кляре

Как уже было заявлено выше, мы приготовим щуку в кляре. Такое рыбное блюдо можно предложить и к обеденной трапезе, и для вечернего перекуса оно подойдет. Кляр мы будем готовить из куриных яиц, сметаны и муки. Кляр из данных ингредиентов получается просто отличным, ведь на выходе щука в кляре получается с приятной нежной корочкой – просто объединение! Вообще, данный рецепт является базовым: вместо щуки можно использовать другую рыбу, например, минтай. Собираясь приготовить рыбу в кляре, выбирайте тушки без костей. Для реализации рыбного блюда приготовьте ножик, разделочную доску, две миски, сковороду для жарки, лопаточку для переворачивания.

Пошаговый рецепт

1
Готово
  • Фото рецепта - Щука в кляре - шаг 1

Щука у нас для рыбного блюда с использованием кляра свежая. Ее следует очистить от чешуи, затем срезать плавники, выпотрошить. Также срезать голову, а саму рыбку разрезать по хребту, чтобы получить филе.

2
Готово
  • Фото рецепта - Щука в кляре - шаг 2

Получившееся рыбное филе из щуки нарезаем на кусочки.
3
Готово
  • Фото рецепта - Щука в кляре - шаг 3

Рыбные кусочки перекладываем в миску. Приправляем кусочки щуки солью и приправой, которая предназначается для рыбных блюд. Ингредиенты в миске хорошо перемешиваем. Каждый рыбный кусочек должен покрыться специями. Отставляем пока рыбные кусочки в сторону мариноваться в специях, а сами примемся за приготовление кляра для щуки.
4
Готово
  • Фото рецепта - Щука в кляре - шаг 4

Берем глубокую миску. Для кляра подготавливаем следующие ингредиенты: куриные яйца, муку, сметану, щепотку соли. В данном представленном рецепте используются два куриных яйца маленького размера. Если у вас они крупные, то взять можно и одно. Кстати, сметану можно, вполне, заменить майонезом. Поскольку кляр мы сделаем быстро, можно уже ставить на плиту сковороду. В нее налейте растительное масло и начинайте его разогревать. Итак, в миску разбиваем пару маленьких куриных яйца, добавляем столовую ложку майонеза и такое же количество пшеничной муки. Подсыпаем щепотку соли.

5
Готово
  • Фото рецепта - Щука в кляре - шаг 5

Используя миксер, ингредиенты взбиваем до получения однородной массы примерно в течении 1-1,5 минут. В процессе кляр должен стать по консистенции как густая сметана. Если у вас кляр вышел жидким, добавьте еще муки и снова перемешайте ингредиенты.
6
Готово
  • Фото рецепта - Щука в кляре - шаг 6

Масло в сковороде у нас уже достаточно прогрелось. Окунаем полностью каждый рыбный кусочек в приготовленный кляр.

7
Готово
  • Фото рецепта - Щука в кляре - шаг 7

Сразу выкладываем кусочек щуки в кляре на сковороду в горячее масло.
8
Готово
  • Фото рецепта - Щука в кляре - шаг 8

Поджариваем рыбку в кляре с каждой стороны примерно по 3-5 минут на умеренном огне. Кляр быстро схватывается в горячем масле, рыбный кусочек оказываем в приятной золотистой корочке.

9
Готово
  • Фото рецепта - Щука в кляре - шаг 9

Аппетитная щука в кляре готова! Подаем рыбку как самостоятельное закусочное блюдо на свежих листьях салата или «сопровождаем» на стол вместе с любимым гарниром! Приятной вам трапезы!

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