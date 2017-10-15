Как уже было заявлено выше, мы приготовим щуку в кляре. Такое рыбное блюдо можно предложить и к обеденной трапезе, и для вечернего перекуса оно подойдет. Кляр мы будем готовить из куриных яиц, сметаны и муки. Кляр из данных ингредиентов получается просто отличным, ведь на выходе щука в кляре получается с приятной нежной корочкой – просто объединение! Вообще, данный рецепт является базовым: вместо щуки можно использовать другую рыбу, например, минтай. Собираясь приготовить рыбу в кляре, выбирайте тушки без костей. Для реализации рыбного блюда приготовьте ножик, разделочную доску, две миски, сковороду для жарки, лопаточку для переворачивания.