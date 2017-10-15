Ингредиенты
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1 штука Щука500-600 гр
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по вкусу Соль
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по вкусу Специидля рыбных блюд
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2 штуки Яйцо
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1 ст. ложка Сметана
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1 ст. ложка Мука
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50 мл Масло растительное
Как приготовить Щука в кляре
Как уже было заявлено выше, мы приготовим щуку в кляре. Такое рыбное блюдо можно предложить и к обеденной трапезе, и для вечернего перекуса оно подойдет. Кляр мы будем готовить из куриных яиц, сметаны и муки. Кляр из данных ингредиентов получается просто отличным, ведь на выходе щука в кляре получается с приятной нежной корочкой – просто объединение! Вообще, данный рецепт является базовым: вместо щуки можно использовать другую рыбу, например, минтай. Собираясь приготовить рыбу в кляре, выбирайте тушки без костей. Для реализации рыбного блюда приготовьте ножик, разделочную доску, две миски, сковороду для жарки, лопаточку для переворачивания.
Пошаговый рецепт
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1
Готово
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Щука у нас для рыбного блюда с использованием кляра свежая. Ее следует очистить от чешуи, затем срезать плавники, выпотрошить. Также срезать голову, а саму рыбку разрезать по хребту, чтобы получить филе.
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2
Готово
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Получившееся рыбное филе из щуки нарезаем на кусочки.
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3
Готово
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Рыбные кусочки перекладываем в миску. Приправляем кусочки щуки солью и приправой, которая предназначается для рыбных блюд. Ингредиенты в миске хорошо перемешиваем. Каждый рыбный кусочек должен покрыться специями. Отставляем пока рыбные кусочки в сторону мариноваться в специях, а сами примемся за приготовление кляра для щуки.
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4
Готово
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Берем глубокую миску. Для кляра подготавливаем следующие ингредиенты: куриные яйца, муку, сметану, щепотку соли. В данном представленном рецепте используются два куриных яйца маленького размера. Если у вас они крупные, то взять можно и одно. Кстати, сметану можно, вполне, заменить майонезом. Поскольку кляр мы сделаем быстро, можно уже ставить на плиту сковороду. В нее налейте растительное масло и начинайте его разогревать. Итак, в миску разбиваем пару маленьких куриных яйца, добавляем столовую ложку майонеза и такое же количество пшеничной муки. Подсыпаем щепотку соли.
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5
Готово
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Используя миксер, ингредиенты взбиваем до получения однородной массы примерно в течении 1-1,5 минут. В процессе кляр должен стать по консистенции как густая сметана. Если у вас кляр вышел жидким, добавьте еще муки и снова перемешайте ингредиенты.
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6
Готово
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Масло в сковороде у нас уже достаточно прогрелось. Окунаем полностью каждый рыбный кусочек в приготовленный кляр.
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7
Готово
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Сразу выкладываем кусочек щуки в кляре на сковороду в горячее масло.
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8
Готово
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Поджариваем рыбку в кляре с каждой стороны примерно по 3-5 минут на умеренном огне. Кляр быстро схватывается в горячем масле, рыбный кусочек оказываем в приятной золотистой корочке.
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9
Готово
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Аппетитная щука в кляре готова! Подаем рыбку как самостоятельное закусочное блюдо на свежих листьях салата или «сопровождаем» на стол вместе с любимым гарниром! Приятной вам трапезы!