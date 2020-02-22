Шашлык из куриных голеней в духовке

Использовать для куриного шашлыка в духовке будем порционные части птицы – голени. Сначала замаринуем их, а потом насадим на деревянные шпажки и приготовим в духовке. Пока шашлык из куриных голеней будет мариноваться, шпажки нужно будет замочить в холодной воде.