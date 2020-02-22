Ингредиенты
- 4 шт. голени куриные
- 40 мл масло оливковое
- по вкусу соль
- по вкусу приправа для шашлыка
Как приготовить Шашлык из куриных голеней в духовке
Использовать для куриного шашлыка в духовке будем порционные части птицы – голени. Сначала замаринуем их, а потом насадим на деревянные шпажки и приготовим в духовке. Пока шашлык из куриных голеней будет мариноваться, шпажки нужно будет замочить в холодной воде.
Пошаговый рецепт
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