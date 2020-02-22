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Шашлык из куриных голеней в духовке

Шашлык из куриных голеней в духовке

Ингредиенты

голени куриные - 4 шт.
масло оливковое - 40 мл
соль - по вкусу
приправа для шашлыка - по вкусу

Шашлык, приготовленный в духовке на шпажках, по своим вкусовым качествам вовсе не уступает «настоящему» мясному блюду на мангале.

  • 1 ч. 20 мин.
  • Порций 4
  • Не сложно

Ингредиенты

  • 4 шт. голени куриные
  • 40 мл масло оливковое
  • по вкусу соль
  • по вкусу приправа для шашлыка

Как приготовить Шашлык из куриных голеней в духовке

Использовать для куриного шашлыка в духовке будем порционные части птицы – голени. Сначала замаринуем их, а потом насадим на деревянные шпажки и приготовим в духовке. Пока шашлык из куриных голеней будет мариноваться, шпажки нужно будет замочить в холодной воде.

Пошаговый рецепт

1
Готово

Размороженные куриные голени промываем под проточной водой, сразу обсушиваем, воспользовавшись бумажными полотенцами. Количество голеней берем на свое усмотрение, в зависимости от желаемых порций.

2
Готово

К куриным частям вливаем оливковое масло. Если такое масло отсутствует на момент маринования, то можно использовать другое растительное масло.

3
Готово

Подсыпаем к голеням соль на свой вкус и приправу для шашлыка.

4
Готово

Ингредиенты перемешиваем. Каждая куриная голень должна покрыться специями и маслом. Маринуем минимум 30 минут.

5
Готово

Насаживаем куриные голени на деревянные шпажки (заранее замоченными в холодной воде). Процесс простой – нужно просунуть шпажку вдоль кости. Укладываем шашлык на форму, чтобы в нее стекал жир.

6
Готово

При 220 градусах шашлык готовим 40 минут. Пару раз куриные голени рекомендуется смазать выделившимся жиром.

7
Готово

Всем приятного аппетита!

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