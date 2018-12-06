Ингредиенты
-
6 шт Куриные окорочка
-
100 гр Масло сливочное
-
2 ст.л Томатная паста
-
700 мл Молоко
-
2 ст.л Мука
-
50 гр Сыр
-
По вкусу Соль, перец, чеснок
-
4 ст. л Растительное масло
Как приготовить Куриные окорочка в сливочном соусе (Шкмерули)
После посещения Грузии, влюбилась в их потрясающую кухню. Конечно, повторить этот удивительный вкус навряд ли получится. Но создать мягкую атмосферу добра и заботы, устроить праздник в духе веселых грузин попробуем.
Пошаговый рецепт
|
1
Готово
|
Сначала мы берем шесть средних куриных окорочков и обмазываем их соусом для маринования. Я беру соус Кимчи, в его составе есть и соль и чеснок. Когда его под рукой нет, мажу своим соусом (томатную пасту смешиваю с солью, перцем, чесноком, пропущенным через давилку). Оставляем курицу при комнатной температуре на 20-30 мин.
|
2
Готово
|
3
Готово
|
4
Готово
|
5
Готово
|
6
Готово
|
7
Готово
|
8
Готово
|
9
Готово
|
10
Готово