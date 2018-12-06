Сначала мы берем шесть средних куриных окорочков и обмазываем их соусом для маринования. Я беру соус Кимчи, в его составе есть и соль и чеснок. Когда его под рукой нет, мажу своим соусом (томатную пасту смешиваю с солью, перцем, чесноком, пропущенным через давилку). Оставляем курицу при комнатной температуре на 20-30 мин.