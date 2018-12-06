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Куриные окорочка в сливочном соусе (Шкмерули)

Куриные окорочка в сливочном соусе (Шкмерули)

Ингредиенты

Куриные окорочка - 6 шт
Масло сливочное - 100 гр
Томатная паста - 2 ст.л
Молоко - 700 мл
Мука - 2 ст.л
Сыр - 50 гр
Соль, перец, чеснок - По вкусу
Растительное масло - 4 ст. л

Рецепт, как всегда, очень простой, и, главное, из тех продуктов, которые можно найти в соседнем магазине.

  • 55 минут
  • Порций 3
  • Легко

Ингредиенты

  • 6 шт Куриные окорочка
  • 100 гр Масло сливочное
  • 2 ст.л Томатная паста
  • 700 мл Молоко
  • 2 ст.л Мука
  • 50 гр Сыр
  • По вкусу Соль, перец, чеснок
  • 4 ст. л Растительное масло

Как приготовить Куриные окорочка в сливочном соусе (Шкмерули)

После посещения Грузии, влюбилась в их потрясающую кухню. Конечно, повторить этот удивительный вкус навряд ли получится. Но создать мягкую атмосферу добра и заботы, устроить праздник в духе веселых грузин попробуем.

Пошаговый рецепт

1
Готово

Сначала мы берем шесть средних куриных окорочков и обмазываем их соусом для маринования. Я беру соус Кимчи, в его составе есть и соль и чеснок. Когда его под рукой нет, мажу своим соусом (томатную пасту смешиваю с солью, перцем, чесноком, пропущенным через давилку). Оставляем курицу при комнатной температуре на 20-30 мин.
2
Готово

Теперь готовим сливочный соус для заливки. 120 гр сливочного масла растапливаем в сотейнике или на сковороде. Всыпаем туда две столовые ложки муки, перемешиваем и добавляем горсть тертого сыра. Сыр можно и не класть, но если завалялся в холодильнике кусочек, смело отправляем в соус.
3
Готово

Теперь берем молоко, желательно теплое. И потихоньку, небольшими порциями, выливаем в горячие масло с мукой.
4
Готово

Если образуются комочки, не страшно, когда молоко прогреется, они растворятся. Солим и перчим по вкусу.
5
Готово

Непрестанно помешивая, даем покипеть этой молочной смеси 5 мин. Соус готов.
6
Готово

Теперь вернемся к курице. Ее следует обжарить на сковороде, на растительном масле.
7
Готово

Жарим с двух сторон, но не до готовности, а чтобы подрумянить бочка.
8
Готово

Выкладываем окорочка в противень с бортиками или форму. Заливаем сверху соусом.
9
Готово

Отправляем в духовку на 35-40 мин при температуре 220' С.
10
Готово

Любуемся результатом, и ставим на стол. К куриному мясу идеально подходит мое любимое, дивное грузинское вино Киндзмараули. Приятного аппетита!

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