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Буженина из говядины с чесноком и лавром (в фольге)

Буженина из говядины с чесноком и лавром (в фольге)

Ингредиенты

Паприка - 1 ч.л.
Черный перец - 1/2 ч.л.
Чеснок - 5 зубков
Соль - 1 ч.л.
Лавровый лист - 3 шт.
Говяжья вырезка - 350 г
Оливковое масло - опционально
Зерна горчицы - 1/2 ч.л.
Черный перец горошком - 3 шт.

Говяжья буженина с чесноком и лаврушкой - нежное мясо для праздничного стола или диетического ужина!

  • 1 час
  • Порций 1
  • Легко

Ингредиенты

  • 1 ч.л. Паприка
  • 1/2 ч.л. Черный перец
  • 5 зубков Чеснок
  • 1 ч.л. Соль
  • 3 шт. Лавровый лист
  • 350 г Говяжья вырезка
  • опционально Оливковое масло
  • 1/2 ч.л. Зерна горчицы
  • 3 шт. Черный перец горошком

Как приготовить Буженина из говядины с чесноком и лавром (в фольге)

Аппетитная буженина из говядины – классическое блюдо с пикантными специями и пряными травами. Мясо получается нежным, очень ароматным и вкусным. Готовится блюдо просто и быстро, а результат порадует мягкостью мяса и невероятным чесночно-пряным ароматом.

Пошаговый рецепт

1
Готово

Вымыть мясо, убрать лишние пленки. Если присутствует жир, его нужно оставить. Обсушить говядину бумажными полотенцами. Проделать на поверхности мяса небольшие продольные надрезы. Отправить мясо в солевой раствор - на 20 минут. После, обсушить мясо и выложить на лист фольги.

2
Готово

Натереть говядину перцем и паприкой. Нашпиговать вырезку очищенными дольками чеснока, горошинками перца и листочками лавра.

3
Готово

Щедро посыпать мясо горчичными зернами и смазать маслом. Завернуть мясную заготовку в фольгу и отправить в разогретую духовку.

4
Готово

Дать мясу остыть в фольге, после чего - извлечь вырезку и выложить на тарелку для подачи.

5
Готово

Есть буженину охлажденной. Приятного аппетита!

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