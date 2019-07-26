Как приготовить Буженина из говядины с чесноком и лавром (в фольге)

Аппетитная буженина из говядины – классическое блюдо с пикантными специями и пряными травами. Мясо получается нежным, очень ароматным и вкусным. Готовится блюдо просто и быстро, а результат порадует мягкостью мяса и невероятным чесночно-пряным ароматом.