Ингредиенты
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1 ч.л. Паприка
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1/2 ч.л. Черный перец
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5 зубков Чеснок
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1 ч.л. Соль
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3 шт. Лавровый лист
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350 г Говяжья вырезка
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опционально Оливковое масло
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1/2 ч.л. Зерна горчицы
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3 шт. Черный перец горошком
Как приготовить Буженина из говядины с чесноком и лавром (в фольге)
Аппетитная буженина из говядины – классическое блюдо с пикантными специями и пряными травами. Мясо получается нежным, очень ароматным и вкусным. Готовится блюдо просто и быстро, а результат порадует мягкостью мяса и невероятным чесночно-пряным ароматом.
Пошаговый рецепт
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