Как приготовить Запеченный целый цыпленок с карамельной корочкой

Представляем вашему вниманию идеальный рецепт цыплёнка для особого, праздничного события. На его приготовление уйдёт около 1,5 часов, но это время не будет потрачено вами зря.

Для воспроизведения нужно подготовить следующий набор ингредиентов:цыплёнок – тушка;коричневый сахар – 50 грамм;вода – 10 мл;лимон – 1 штука;оливковое масло – 10 мл;горчица – 5 мл;лук – пучок зеленого и голову репчатого.