Ингредиенты
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1 тушка Цыплёнок
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50 грамм Коричневый сахар
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20 мл Вода
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1 штука Лимон
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1 лимона Лимонный сок
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10 мл Оливковое масло
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5 мл Горчица
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по вкусу Соль
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пучок Зелёный лук
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1 головка большая Лук репчатый
Как приготовить Запеченный целый цыпленок с карамельной корочкой
Представляем вашему вниманию идеальный рецепт цыплёнка для особого, праздничного события. На его приготовление уйдёт около 1,5 часов, но это время не будет потрачено вами зря.
Для воспроизведения нужно подготовить следующий набор ингредиентов:цыплёнок – тушка;коричневый сахар – 50 грамм;вода – 10 мл;лимон – 1 штука;оливковое масло – 10 мл;горчица – 5 мл;лук – пучок зеленого и голову репчатого.
Пошаговый рецепт
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1
Готово
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1. Приготовьте глазурь. Для этого уварите воду, смешанную с коричневым сахаром. Полученной глазурью полейте цыплёнка.
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2
Готово
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2. Зелёный и репчатый лук нарубите крупно. Внутрь цыплёнка положите зеленый лук. Репчатый положите снаружи, чтоб запекся.
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3
Готово
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3. Смешайте в блендере сок одного лимона, горчицу, соль и оливковое масло. Смажьте поверхность цыплёнка получившейся массой.
(Использованный лимон не выкидывайте, порежьте крупными дольками и нафаршируйте курицу. Второй лимон так же порежьте и отправьте в курицу. Это придаст ей больший аромат). Смажьте поверхность цыплёнка получившейся массой.
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4
Готово
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4. Уложите птицу на противень или в форму. Разложите вокруг репчатый лук (запеченный он очень вкусный).
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5
Готово
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5. Прогрейте духовой шкаф до 200 градусов С и отправьте выпекаться цыпленка на среднем уровне минут на 15. Затем убавьте огонь до 165 градусов С и запекайте до готовности. Обычно целую курицу, весом 1 кг, запекают в течении часа. Но все таки, у всех духовки разные, под конец готовки проверяйте птицу на готовность. Если долго запекать она может получится сухой.