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Курица фаршированная яблоками, запеченная в духовке

Курица фаршированная яблоками, запеченная в духовке

Ингредиенты

Курица - 1 шт.
Зеленые яблоки - 1 -2 шт.
Горчица - 2-4 ст.л.
Мед - 2-4 ст.л.
Молотый черный перец - по вкусу
Соль - по вкусу
Приправа - по желанию для курицы

Проверенный временем, давно прижившийся на нашей кухне рецепт - запеченная курица с яблоками.

  • 1 ч. 50 мин.
  • Порций 8
  • Не сложно

Ингредиенты

  • 1 шт. Курица
  • 1 -2 шт. Зеленые яблоки
  • 2-4 ст.л. Горчица
  • 2-4 ст.л. Мед
  • по вкусу Молотый черный перец
  • по вкусу Соль
  • по желанию Приправа
    для курицы

Как приготовить Курица фаршированная яблоками, запеченная в духовке

Проверенный временем, давно прижившийся на нашей кухне рецепт – курица с яблоками, запеченная в духовке. Курица фаршируется фруктами и запекается целиком. Чтобы корочка у курицы получилась хрустящей, в конце готовьте курицу на гриль-режиме минут 5-10.

Такую курицу можно приготовить на любое торжество или на новый 2018 год! Ведь грядет год собаки и мясо на столе должно быть обязательно. Рецепты с пошаговым фото – отличное подспорье в готовке.

Пошаговый рецепт

1
Готово

Яблоко (лучше взять зеленое кисло-сладкое) очистить от сердцевины, нарезать кубиками среднего размера.

2
Готово

Курицу (целую) помыть, обсушить салфеткой. Натереть солью, горчицей, перцем и приправой снаружи и внутри.

3
Готово

Тушку наполнить кусочками яблок.

4
Готово

Зашить, связать ей ножки, чтоб они не расползлись в духовке. Запекать в духовом шкафу около 1,5 часов (температура 180 С).

5
Готово

Получается нежная, с хрустящей корочкой, курица. Разорвать, подавать к столу. Приятного аппетита!

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1 Комментарий Скрыть комментарии

Что может быть вкуснее курицы с яблоками?
Этот вкус детства..ммм..просто не забываемый!
Сок яблок даёт курице свой ароматный вкус)

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