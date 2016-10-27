Курица фаршированная яблоками, запеченная в духовке

Проверенный временем, давно прижившийся на нашей кухне рецепт – курица с яблоками, запеченная в духовке. Курица фаршируется фруктами и запекается целиком. Чтобы корочка у курицы получилась хрустящей, в конце готовьте курицу на гриль-режиме минут 5-10.

Такую курицу можно приготовить на любое торжество или на новый 2018 год! Ведь грядет год собаки и мясо на столе должно быть обязательно. Рецепты с пошаговым фото – отличное подспорье в готовке.