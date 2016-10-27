Ингредиенты
- 1 шт. Курица
- 1 -2 шт. Зеленые яблоки
- 2-4 ст.л. Горчица
- 2-4 ст.л. Мед
- по вкусу Молотый черный перец
- по вкусу Соль
- по желанию Приправадля курицы
Как приготовить Курица фаршированная яблоками, запеченная в духовке
Проверенный временем, давно прижившийся на нашей кухне рецепт – курица с яблоками, запеченная в духовке. Курица фаршируется фруктами и запекается целиком. Чтобы корочка у курицы получилась хрустящей, в конце готовьте курицу на гриль-режиме минут 5-10.
Такую курицу можно приготовить на любое торжество или на новый 2018 год! Ведь грядет год собаки и мясо на столе должно быть обязательно. Рецепты с пошаговым фото – отличное подспорье в готовке.
Пошаговый рецепт
1
Готово
2
Готово
3
Готово
4
Готово
5
Готово
1 Комментарий Скрыть комментарии
Что может быть вкуснее курицы с яблоками?
Этот вкус детства..ммм..просто не забываемый!
Сок яблок даёт курице свой ароматный вкус)