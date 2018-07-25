Как приготовить Салат из арбуза сыром фета и мятой

Есть несколько простейших ингредиентов, которые просто хорошо сочетаются. Эти ингредиенты: арбуз и фета, и мята.

Этот освежающий салат очень прост в приготовлении, выглядит ошеломляюще, радует глаз, к тому же здорово охлаждает в жаркие летние дни.