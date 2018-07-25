Ингредиенты
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250 гр Арбуз (очищенный от косточек)
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100 гр Фета
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2-3 шт. Мята (свежая, веточки
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Заправка для салата:
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2 ст. ложки Масло оливковое
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0,5 ч. ложки Уксус (бальзамический)
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0,5 ч. ложки Сок лимонный
Как приготовить Салат из арбуза сыром фета и мятой
Есть несколько простейших ингредиентов, которые просто хорошо сочетаются. Эти ингредиенты: арбуз и фета, и мята.
Этот освежающий салат очень прост в приготовлении, выглядит ошеломляюще, радует глаз, к тому же здорово охлаждает в жаркие летние дни.
Пошаговый рецепт
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1
Готово
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Самое трудное в этом салате почистить арбуз… Берем арбуз, разрезаем пополам, вырезаем менее костлявую часть мякоти арбуза, очищаем от косточек и нарезаем квадратиками. Укладываем арбузные кубики в глубокую чашку.
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2
Готово
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Листики мяты промываем, сушим на бумажном полотенце. Затем меленько нарезаем мяту.
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3
Готово
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Добавляем мяту в чашу с арбузом и перемешиваем.
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4
Готово
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Посыпаем все сыром фета (можно порезать кубиками, но мне больше нравится крошка).
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5
Готово
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Теперь готовим салатную заправку. Смешиваем 2 столовые ложки масла, пол чайной ложки бальзамического уксуса и добавляем лимонный сок. Все перемешиваем.
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6
Готово
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Заправляем наш арбузный салат приготовленной смесью. Подаем к столу охлажденным.