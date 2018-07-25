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Салат из арбуза сыром фета и мятой

Салат из арбуза сыром фета и мятой

Ингредиенты

Арбуз (очищенный от косточек) - 250 гр
Фета - 100 гр
Мята (свежая, веточки - 2-3 шт.
Заправка для салата:
Масло оливковое - 2 ст. ложки
Уксус (бальзамический) - 0,5 ч. ложки
Сок лимонный - 0,5 ч. ложки

Арбузный салат очень прост в приготовлении, выглядит ошеломляюще, радует глаз, к тому же здорово охлаждает в жаркие летние дни.

  • 15 минут
  • Порций 2
  • Легко

Ингредиенты

  • 250 гр Арбуз (очищенный от косточек)
  • 100 гр Фета
  • 2-3 шт. Мята (свежая, веточки

  • Заправка для салата:

  • 2 ст. ложки Масло оливковое
  • 0,5 ч. ложки Уксус (бальзамический)
  • 0,5 ч. ложки Сок лимонный

Как приготовить Салат из арбуза сыром фета и мятой

Есть несколько простейших ингредиентов, которые просто хорошо сочетаются. Эти ингредиенты: арбуз и фета, и мята.

Этот освежающий салат очень прост в приготовлении, выглядит ошеломляюще, радует глаз, к тому же здорово охлаждает в жаркие летние дни.

Пошаговый рецепт

1
Готово

Самое трудное в этом салате почистить арбуз… Берем арбуз, разрезаем пополам, вырезаем менее костлявую часть мякоти арбуза, очищаем от косточек и нарезаем квадратиками. Укладываем арбузные кубики в глубокую чашку.
2
Готово

Листики мяты промываем, сушим на бумажном полотенце. Затем меленько нарезаем мяту.
3
Готово

Добавляем мяту в чашу с арбузом и перемешиваем.
4
Готово

Посыпаем все сыром фета (можно порезать кубиками, но мне больше нравится крошка).
5
Готово

Теперь готовим салатную заправку. Смешиваем 2 столовые ложки масла, пол чайной ложки бальзамического уксуса и добавляем лимонный сок. Все перемешиваем.
6
Готово

Заправляем наш арбузный салат приготовленной смесью. Подаем к столу охлажденным.

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