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Праздничная буженина с ананасами

Праздничная буженина с ананасами

Ингредиенты

светло-коричневый сахар - 1 чашка
французская горчица - 1 чашка
буженина запеченная (готовая) - 1 кусок (около 3-х кг)

Как приготовить буженину с ароматной золотистой корочкой

  • 1 ч. 15 мин.
  • Порций 12
  • Не сложно

Ингредиенты

  • 1 чашка светло-коричневый сахар
  • 1 чашка французская горчица
  • 1 кусок (около 3-х кг) буженина запеченная (готовая)

Как приготовить Праздничная буженина с ананасами

Хотите новый праздничный рецепт запеченного мяса? Просто приготовьте пикантно-сладкую глазурь для буженины, мясо украсьте ананасами и вишнями. Такое блюдо не стыдно подать на праздничный стол.

Пошаговый рецепт

1
Готово

Разогрейте духовку до 180 ° С.
Смешайте коричневый сахар и горчицу в средней миске, отложите.
2
Готово

Положите готовую буженину на большой кусок фольги. Сделайте надрезы на мясе. В центр каждого получившегося квадрата поместите кружки ананаса и гвоздику. На гвоздику насадите вишню.
3
Готово

Запекайте мясо около 1 часа, периодически поливая горчичной смесью в течение последних 30 минут. Таким образом, у вас получится красивое запеченное мясо с румяной золотистой корочкой.
4
Готово

Дайте мясу отдохнуть 15 минут перед нарезкой.

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