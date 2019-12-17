Ингредиенты
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1 чашка светло-коричневый сахар
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1 чашка французская горчица
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1 кусок (около 3-х кг) буженина запеченная (готовая)
Как приготовить Праздничная буженина с ананасами
Хотите новый праздничный рецепт запеченного мяса? Просто приготовьте пикантно-сладкую глазурь для буженины, мясо украсьте ананасами и вишнями. Такое блюдо не стыдно подать на праздничный стол.
Пошаговый рецепт
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1
Готово
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Разогрейте духовку до 180 ° С.
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2
Готово
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Положите готовую буженину на большой кусок фольги. Сделайте надрезы на мясе. В центр каждого получившегося квадрата поместите кружки ананаса и гвоздику. На гвоздику насадите вишню.
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3
Готово
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Запекайте мясо около 1 часа, периодически поливая горчичной смесью в течение последних 30 минут. Таким образом, у вас получится красивое запеченное мясо с румяной золотистой корочкой.
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4
Готово
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Дайте мясу отдохнуть 15 минут перед нарезкой.