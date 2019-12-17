Праздничная буженина с ананасами

1 Готово Разогрейте духовку до 180 ° С.

Смешайте коричневый сахар и горчицу в средней миске, отложите.

2 Готово Положите готовую буженину на большой кусок фольги. Сделайте надрезы на мясе. В центр каждого получившегося квадрата поместите кружки ананаса и гвоздику. На гвоздику насадите вишню.

3 Готово Запекайте мясо около 1 часа, периодически поливая горчичной смесью в течение последних 30 минут. Таким образом, у вас получится красивое запеченное мясо с румяной золотистой корочкой.