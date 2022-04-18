Пасха творожная на желтках двухцветная

1 Готово В миске смешиваем творог и сливочное масло. Слегка нужно взбить блендером. При отсутствии блендера, творог нужно протереть через мелкое сито. Творог должен стать воздушным.

2 Готово Смешиваем сметану и сахар, ванильный и обычный, затем взбиваем блендером до тех пор, пока полностью не растворятся кристаллы сахара. Яичные желтки отделяем от белков. Добавляем желтки и снова тщательно взбиваем. Если нет блендера, то взбиваем венчиком.

3 Готово Соединяем творог и сметану. Взбиваем с помощью блендера или венчика до однородности, чтобы не было комочков. Добавляем кедровые орешки, перемешиваем.

4 Готово Полученную смесь делим на две части. В одну часть добавляем цедру с одного апельсина. В другую 25 г шоколада, растопленного на водяной бане и 25 г шоколада, нарезанного на небольшие кубики.

5 Готово Пасочницу помещаем в дуршлаг, который установлен в миску. Это необходимо, чтобы стекла лишняя жидкость. Выстилаем одним слоем влажной марли. Заполняем форму поочередно смесями с цедрой и шоколадом, края марли заворачиваем и складываем сверху на массу. Ставим гнет. У меня примерно 800-1000 мл. воды (гнёт). Помещаем в холодильник на ночь.