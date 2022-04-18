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Пасха творожная на желтках двухцветная

Пасха творожная на желтках двухцветная

Ингредиенты

Творог большой жирности - 450 г
Масло сливочное - 90 г
Сметана 20% - 90 г
Сахар - 125 г
Ванильный сахар - 8 г
Желток яичный - 2 шт.
Орехи кедровые - 1 ст. ложка
Горький шоколад - 50 г
Апельсин - 1 шт.

Приготовим вкусную и красивую Пасху! Она обязательно понравится вашим близким!

  • 10 часов
  • Порций 2
  • Не сложно

Ингредиенты

  • 450 г Творог большой жирности
  • 90 г Масло сливочное
  • 90 г Сметана 20%
  • 125 г Сахар
  • 8 г Ванильный сахар
  • 2 шт. Желток яичный
  • 1 ст. ложка Орехи кедровые
  • 50 г Горький шоколад
  • 1 шт. Апельсин

Как приготовить Пасха творожная на желтках двухцветная

Необычный рецепт творожной пасхи с шоколадом, орешками и нотками цитруса.

Подготовьте все ингредиенты для Пасхи заранее. Все продукты должны быть комнатной температуры.

Пошаговый рецепт

1
Готово

В миске смешиваем творог и сливочное масло. Слегка нужно взбить блендером. При отсутствии блендера, творог нужно протереть через мелкое сито. Творог должен стать воздушным.

2
Готово

Смешиваем сметану и сахар, ванильный и обычный, затем взбиваем блендером до тех пор, пока полностью не растворятся кристаллы сахара. Яичные желтки отделяем от белков. Добавляем желтки и снова тщательно взбиваем. Если нет блендера, то взбиваем венчиком.

3
Готово

Соединяем творог и сметану. Взбиваем с помощью блендера или венчика до однородности, чтобы не было комочков. Добавляем кедровые орешки, перемешиваем.
4
Готово

Полученную смесь делим на две части. В одну часть добавляем цедру с одного апельсина. В другую 25 г шоколада, растопленного на водяной бане и 25 г шоколада, нарезанного на небольшие кубики.
5
Готово
  • Фото рецепта - Пасха творожная на желтках двухцветная - шаг 5

Пасочницу помещаем в дуршлаг, который установлен в миску. Это необходимо, чтобы стекла лишняя жидкость. Выстилаем одним слоем влажной марли. Заполняем форму поочередно смесями с цедрой и шоколадом, края марли заворачиваем и складываем сверху на массу. Ставим гнет. У меня примерно 800-1000 мл. воды (гнёт). Помещаем в холодильник на ночь.

6
Готово
  • Фото рецепта - Пасха творожная на желтках двухцветная - шаг 6

Утром аккуратно вынимаем из пасочницы. Украшаем. Приятного аппетита!

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