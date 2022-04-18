Ингредиенты
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450 г Творог большой жирности
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90 г Масло сливочное
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90 г Сметана 20%
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125 г Сахар
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8 г Ванильный сахар
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2 шт. Желток яичный
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1 ст. ложка Орехи кедровые
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50 г Горький шоколад
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1 шт. Апельсин
Как приготовить Пасха творожная на желтках двухцветная
Необычный рецепт творожной пасхи с шоколадом, орешками и нотками цитруса.
Подготовьте все ингредиенты для Пасхи заранее. Все продукты должны быть комнатной температуры.
Пошаговый рецепт
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1
Готово
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В миске смешиваем творог и сливочное масло. Слегка нужно взбить блендером. При отсутствии блендера, творог нужно протереть через мелкое сито. Творог должен стать воздушным.
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2
Готово
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Смешиваем сметану и сахар, ванильный и обычный, затем взбиваем блендером до тех пор, пока полностью не растворятся кристаллы сахара. Яичные желтки отделяем от белков. Добавляем желтки и снова тщательно взбиваем. Если нет блендера, то взбиваем венчиком.
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3
Готово
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Соединяем творог и сметану. Взбиваем с помощью блендера или венчика до однородности, чтобы не было комочков. Добавляем кедровые орешки, перемешиваем.
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4
Готово
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Полученную смесь делим на две части. В одну часть добавляем цедру с одного апельсина. В другую 25 г шоколада, растопленного на водяной бане и 25 г шоколада, нарезанного на небольшие кубики.
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5
Готово
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Пасочницу помещаем в дуршлаг, который установлен в миску. Это необходимо, чтобы стекла лишняя жидкость. Выстилаем одним слоем влажной марли. Заполняем форму поочередно смесями с цедрой и шоколадом, края марли заворачиваем и складываем сверху на массу. Ставим гнет. У меня примерно 800-1000 мл. воды (гнёт). Помещаем в холодильник на ночь.
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6
Готово
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Утром аккуратно вынимаем из пасочницы. Украшаем. Приятного аппетита!