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Горбуша, запеченная в духовке в майонезе

Горбуша, запеченная в духовке в майонезе

Ингредиенты

Горбуша - 1 шт.
Майонез - 4 ст. л.
Соль - по вкусу
Приправа для рыбы - по вкусу
Масло растительное - 3 ст. л.

Для любителей рыбных блюд предлагается рецепт запекания горбуши в духовке. Для рецепта используется майонез.

  • 1 ч. 15 мин.
  • Порций 4
  • Не сложно

Ингредиенты

  • 1 шт. Горбуша
  • 4 ст. л. Майонез
  • по вкусу Соль
  • по вкусу Приправа для рыбы
  • 3 ст. л. Масло растительное

Как приготовить Горбуша, запеченная в духовке в майонезе

В нашем рецепте мы использовали рыбу – горбушу. Для запекания в духовке рыбу следует выпотрошить, срезать голову, плавники, хвост. Остальные подробности запекания горбуши в майонезе – в нашем кулинарном описании, а сопровождающие фото помогут справиться вам с задачей на «отлично».

Пошаговый рецепт

1
Готово

Итак, рыбу мы подготовили, промываем ее, переносим на разделочную доску и нарезаем кусочками.

2
Готово

Выкладываем кусочки горбуши в объемную миску. Добавляем майонез. Солим на свое вкусовое предпочтение, присыпаем молотым черным перчиком. Можно использовать специальную приправу для рыбных блюд.

3
Готово

Хорошо перемешиваем ингредиенты в миске. Немного промаринуем рыбку на холоде. Время – около 30 минут.

4
Готово

Включаем духовой шкаф. Температурный режим выставляем на 190 градусов. Форму, предназначенную для запекания блюд, смазываем растительным маслом. Кусочки горбуши в майонезе распределяем одним слоем в форме.

5
Готово

Отправляем рыбу запекаться на 30 минут.

6
Готово

Горбуша кусочками в майонез готова! При подаче на стол запеченные кусочки горбуши можно украсить веточками свежей зелени.

7
Готово

Всем вкусного перекуса! Приятного вам аппетита!

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