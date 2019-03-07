Горбуша, запеченная в духовке в майонезе

В нашем рецепте мы использовали рыбу – горбушу. Для запекания в духовке рыбу следует выпотрошить, срезать голову, плавники, хвост. Остальные подробности запекания горбуши в майонезе – в нашем кулинарном описании, а сопровождающие фото помогут справиться вам с задачей на «отлично».