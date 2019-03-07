Ингредиенты
- 1 шт. Горбуша
- 4 ст. л. Майонез
- по вкусу Соль
- по вкусу Приправа для рыбы
- 3 ст. л. Масло растительное
Как приготовить Горбуша, запеченная в духовке в майонезе
В нашем рецепте мы использовали рыбу – горбушу. Для запекания в духовке рыбу следует выпотрошить, срезать голову, плавники, хвост. Остальные подробности запекания горбуши в майонезе – в нашем кулинарном описании, а сопровождающие фото помогут справиться вам с задачей на «отлично».
Пошаговый рецепт
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