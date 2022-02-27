Ингредиенты
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3шт Яйца
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150гр Сахар
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1пачка Ванилин
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1пачка Разрыхлитель
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Щепотка Соль
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300-350гр Мука
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80гр Сливочное масло
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для торта Крем:
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2шт Яйца
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250гр Сахар
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700мл Молоко
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50гр Кукурузный крахмал
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200мл Апельсиновый сок
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3ст.л Мука
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250гр Творог
Как приготовить Торт Наполеон с творожно-апельсиновым кремом
Старый и проверенный рецепт. Один из вкуснейших десертов, который любят во всем мире!
Пошаговый рецепт
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1
Готово
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В сотейник разбить яйца добавить сахар взбить миксером. Налить молоко, добавить муку, творог, крахмал, взбить миксером, чтобы не было комочков.
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2
Готово
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Ставим на медленный огонь, постоянно помешивая, доводим до закипания. Наливаем апельсиновый сок. Тщательно перемешать. Накрыть пищевой плёнкой и дать остыть.
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3
Готово
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В глубокую миску разбить яйца добавить сахар, взбить миксером. Добавить сливочное масло, разрыхлитель, ванилин, соль, перемешать, всыпать просеянную муку, взбить миксером. Замесить мягкое тесто.
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4
Готово
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Тесто поделить на 8-9 частей. Каждую часть раскатываем в тонкий пласт. Диаметр у меня 24 см. Обрезки так же выпекаем, они понадобятся для украшения торта. Наколоть вилкой в нескольких местах. Выкладываем на противень застеленный пергаментной бумагой.
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5
Готово
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Отправляем в разогретую духовку на 5-7 минут. Выпекать при температуре 180 градусов.
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6
Готово
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Сверху посыпать крошкой. Убрать в холодильник на ночь.