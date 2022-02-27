Торт Наполеон с творожно-апельсиновым кремом

1 Готово В сотейник разбить яйца добавить сахар взбить миксером. Налить молоко, добавить муку, творог, крахмал, взбить миксером, чтобы не было комочков.

2 Готово Ставим на медленный огонь, постоянно помешивая, доводим до закипания. Наливаем апельсиновый сок. Тщательно перемешать. Накрыть пищевой плёнкой и дать остыть.

3 Готово В глубокую миску разбить яйца добавить сахар, взбить миксером. Добавить сливочное масло, разрыхлитель, ванилин, соль, перемешать, всыпать просеянную муку, взбить миксером. Замесить мягкое тесто.

4 Готово Тесто поделить на 8-9 частей. Каждую часть раскатываем в тонкий пласт. Диаметр у меня 24 см. Обрезки так же выпекаем, они понадобятся для украшения торта. Наколоть вилкой в нескольких местах. Выкладываем на противень застеленный пергаментной бумагой.

5 Готово Отправляем в разогретую духовку на 5-7 минут. Выпекать при температуре 180 градусов.

После того как все коржи испекли, начинаем собирать наш торт. Каждый корж смазать обильно кремом.