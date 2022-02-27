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Торт Наполеон с творожно-апельсиновым кремом

Торт Наполеон с творожно-апельсиновым кремом

Ингредиенты

Яйца - 3шт
Сахар - 150гр
Ванилин - 1пачка
Разрыхлитель - 1пачка
Соль - Щепотка
Мука - 300-350гр
Сливочное масло - 80гр
Крем: - для торта
Яйца - 2шт
Сахар - 250гр
Молоко - 700мл
Кукурузный крахмал - 50гр
Апельсиновый сок - 200мл
Мука - 3ст.л
Творог - 250гр

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

  • 1 час
  • Порций 7
  • Не сложно

Ингредиенты

  • 3шт Яйца
  • 150гр Сахар
  • 1пачка Ванилин
  • 1пачка Разрыхлитель
  • Щепотка Соль
  • 300-350гр Мука
  • 80гр Сливочное масло
  • для торта Крем:
  • 2шт Яйца
  • 250гр Сахар
  • 700мл Молоко
  • 50гр Кукурузный крахмал
  • 200мл Апельсиновый сок
  • 3ст.л Мука
  • 250гр Творог

Как приготовить Торт Наполеон с творожно-апельсиновым кремом

Старый и проверенный рецепт. Один из вкуснейших десертов, который любят во всем мире!

Пошаговый рецепт

1
Готово

В сотейник разбить яйца добавить сахар взбить миксером. Налить молоко, добавить муку, творог, крахмал, взбить миксером, чтобы не было комочков.

2
Готово

Ставим на медленный огонь, постоянно помешивая, доводим до закипания. Наливаем апельсиновый сок. Тщательно перемешать. Накрыть пищевой плёнкой и дать остыть.
3
Готово

В глубокую миску разбить яйца добавить сахар, взбить миксером. Добавить сливочное масло, разрыхлитель, ванилин, соль, перемешать, всыпать просеянную муку, взбить миксером. Замесить мягкое тесто.
4
Готово

Тесто поделить на 8-9 частей. Каждую часть раскатываем в тонкий пласт. Диаметр у меня 24 см. Обрезки так же выпекаем, они понадобятся для украшения торта. Наколоть вилкой в нескольких местах. Выкладываем на противень застеленный пергаментной бумагой.
5
Готово
  • Фото рецепта - Торт Наполеон с творожно-апельсиновым кремом - шаг 5

Отправляем в разогретую духовку на 5-7 минут. Выпекать при температуре 180 градусов.
После того как все коржи испекли, начинаем собирать наш торт. Каждый корж смазать обильно кремом.

6
Готово
  • Фото рецепта - Торт Наполеон с творожно-апельсиновым кремом - шаг 6

Сверху посыпать крошкой. Убрать в холодильник на ночь.

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