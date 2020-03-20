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Пирог с тыквой и лимоном

Пирог с тыквой и лимоном

Ингредиенты

Тыква - 400 гр.
Масло сливочное - 100 гр.
Яйца куриные - 4 шт.
Сахарный песок - 150 гр.
Лимон - 1 шт.
Мука в/с - 1 стакан
Сода пищевая - 1 ч.ложка

В этом пироге сочетаются несколько качеств - он вкусен и ароматен, в нем не ощущается тыква, но при этом присутствуют все ее качества. Именно поэтому стоит его приготовить и влюбиться в него навсегда.

  • 1 ч. 15 мин.
  • Порций 8
  • Легко

Ингредиенты

  • 400 гр. Тыква
  • 100 гр. Масло сливочное
  • 4 шт. Яйца куриные
  • 150 гр. Сахарный песок
  • 1 шт. Лимон
  • 1 стакан Мука в/с
  • 1 ч.ложка Сода пищевая

Как приготовить Пирог с тыквой и лимоном

Этот нарядный рыжий пирог украсит любое чаепитие, ведь благодаря тыкве с ее огромным запасом полезностей, пирог еще и весьма актуален весной, когда организм активно требует витаминов. Общеизвестный факт, что польза тыквы сохраняется даже при термической обработке, то есть все те витамины, которые содержатся в сыром плоде, передадутся организму и после приготовления блюда из рыжего бахчевого. Наиболее ценен в тыкве витамин Т, который помогает легко усваивать мясо, бобовые, овощи с большим содержанием грубой клетчатки, ну и само собой огромное количество калия, меди, железа, кальция, кобальта и цинка.

Пошаговый рецепт

1
Готово

Подготовим ингредиенты.

2
Готово

Тыкву очистим от кожуры и косточек.

3
Готово

Тыкву измельчим в блендере, либо натрем на терке.

4
Готово

масло сливочное перетрем с сахаром до полного растворения сахарных кристалликов.

5
Готово

Добавим яйца и продолжим перемешивать.

6
Готово

Соду зальем кипятком и, когда она полностью погасится, выложим в масляную смесь.

7
Готово

Димон тщательно помоем и натрем цедру.

8
Готово

Добавим в миску тертую тыкву и все перемешаем.

9
Готово

Выкладываем муку и замешиваем тесто.

10
Готово

Тесто должно получиться немного жидковатым, но оно должно быть однородным, все комочки следует размешать.

11
Готово

Тесто выкладываем в силиконовую форму, обильно смазанную маслом сливочным.

12
Готово

Выпекаем пирог в духовом шкафу, разогретом до 180 градусов около 40-45 минут. Остужаем, вынимаем из формы и подаем на стол. Приятного чаепития!

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