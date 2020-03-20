Пирог с тыквой и лимоном

Этот нарядный рыжий пирог украсит любое чаепитие, ведь благодаря тыкве с ее огромным запасом полезностей, пирог еще и весьма актуален весной, когда организм активно требует витаминов. Общеизвестный факт, что польза тыквы сохраняется даже при термической обработке, то есть все те витамины, которые содержатся в сыром плоде, передадутся организму и после приготовления блюда из рыжего бахчевого. Наиболее ценен в тыкве витамин Т, который помогает легко усваивать мясо, бобовые, овощи с большим содержанием грубой клетчатки, ну и само собой огромное количество калия, меди, железа, кальция, кобальта и цинка.