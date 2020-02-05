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Пирог с апельсинами

Пирог с апельсинами

Ингредиенты

Мука - 150 г
Апельсин - 3 шт.
Куриное яйцо - 2 шт.
Сода - 1/3 чайная ложечка
Масло сливочное - 80 г
Сахарный песок - 100 г
Для украшения - апельсины, сахарная пудра или сгущенное молоко

Пирог с апельсинами и соком — яркий, сочный, вкусный! Рецепт подойдет тем, кто не любит долго проводить время на кухне ;)

  • 55 минут
  • Порций 8
  • Не сложно

Ингредиенты

  • 150 г Мука
  • 3 шт. Апельсин
  • 2 шт. Куриное яйцо
  • 1/3 чайная ложечка Сода
  • 80 г Масло сливочное
  • 100 г Сахарный песок
  • апельсины, сахарная пудра или сгущенное молоко Для украшения

Как приготовить Пирог с апельсинами

Пироги сейчас готовят значительно реже, чем еще несколько лет назад. Раньше бабушки настаивали тесто часами и в результате радовали внуков ароматными воздушными ватрушками. Сейчас современные хозяйки выбирают более простые рецепты. Данный способ приготовления апельсинового пирога можно смело отнести к современным.

Пошаговый рецепт

1
Готово

С одного апельсина следует снять цедру, натерев на мелкой терке и отжать сок. Выжмите сок со 2-го апельсина. Третий апельсин разрежьте пополам. Отрежьте 3-4 колечка для украшения пирога, отложите их. Остальную мякоть нарежьте не крупными кусочками.
2
Готово

Мука просеять через сито и смешать с содой.

3
Готово

В другой миске масло сливочное растереть с сахарным песочком. Добавить апельсиновую цедру.

4
Готово

Туда же (в масло) вбить яйца и все перемешать венчиком. Затем влить апельсиновый сок. Теперь постепенно ввести смесь из муки и соды. Добавить кусочки апельсина.

В результате тесто должно получиться достаточно жидкой консистенции.

5
Готово

На дно формы для запекания постелить пергамент, вылить тесто. Температура в духовом шкафу должна достигать 180 градусов. Время выпекания составляет максимум сорок минут (все зависит от вашей духовки).

6
Готово

Пирог с апельсинами готов. Дать ему слегка остыть и вынуть из формы. Теперь его можно украсить кружочками апельсина, присыпать сахарной пудрой или смазать сгущенным молоком. Приятного аппетита!

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