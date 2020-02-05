Пирог с апельсинами

Пироги сейчас готовят значительно реже, чем еще несколько лет назад. Раньше бабушки настаивали тесто часами и в результате радовали внуков ароматными воздушными ватрушками. Сейчас современные хозяйки выбирают более простые рецепты. Данный способ приготовления апельсинового пирога можно смело отнести к современным.