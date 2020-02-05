Ингредиенты
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150 г Мука
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3 шт. Апельсин
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2 шт. Куриное яйцо
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1/3 чайная ложечка Сода
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80 г Масло сливочное
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100 г Сахарный песок
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апельсины, сахарная пудра или сгущенное молоко Для украшения
Как приготовить Пирог с апельсинами
Пироги сейчас готовят значительно реже, чем еще несколько лет назад. Раньше бабушки настаивали тесто часами и в результате радовали внуков ароматными воздушными ватрушками. Сейчас современные хозяйки выбирают более простые рецепты. Данный способ приготовления апельсинового пирога можно смело отнести к современным.
Пошаговый рецепт
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1
Готово
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С одного апельсина следует снять цедру, натерев на мелкой терке и отжать сок. Выжмите сок со 2-го апельсина. Третий апельсин разрежьте пополам. Отрежьте 3-4 колечка для украшения пирога, отложите их. Остальную мякоть нарежьте не крупными кусочками.
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2
Готово
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Мука просеять через сито и смешать с содой.
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3
Готово
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В другой миске масло сливочное растереть с сахарным песочком. Добавить апельсиновую цедру.
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4
Готово
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Туда же (в масло) вбить яйца и все перемешать венчиком. Затем влить апельсиновый сок. Теперь постепенно ввести смесь из муки и соды. Добавить кусочки апельсина.
В результате тесто должно получиться достаточно жидкой консистенции.
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5
Готово
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На дно формы для запекания постелить пергамент, вылить тесто. Температура в духовом шкафу должна достигать 180 градусов. Время выпекания составляет максимум сорок минут (все зависит от вашей духовки).
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6
Готово
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Пирог с апельсинами готов. Дать ему слегка остыть и вынуть из формы. Теперь его можно украсить кружочками апельсина, присыпать сахарной пудрой или смазать сгущенным молоком. Приятного аппетита!