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Молочный смузи из авокадо

Молочный смузи из авокадо
Фото: allrecipes.com


Ингредиенты

авокадо спелый - 1 спелый авокадо
молоко - 1 стакан
йогурт без добавок - ½ стакана
мед жидкий - 3 столовые ложки
лед - 8 кубиков

Замечательно и здорово! Очень рада, что нашла этот рецепт! Имеет нежный кремовый вкус

  • 10 минут
  • Порций 2
  • Легко

Ингредиенты

  • 1 спелый авокадо авокадо спелый
  • 1 стакан молоко
  • ½ стакана йогурт без добавок
  • 3 столовые ложки мед жидкий
  • 8 кубиков лед

Как приготовить Молочный смузи из авокадо

Молочный смузи из авокадо с медом. Из него получается отличный десерт или напиток.

 

 

 

 

 

 

Пошаговый рецепт

1
Готово

Авокадо почистите, удалите косточку, нарежьте кубиками.

2
Готово

Забросьте авокадо, йогурт и кубики льда в блендер. Добавьте жидкий мед, залейте молоком. Измельчите до однородной массы. Если хотите получить питьевой напиток, добавьте больше молока.
3
Готово

Разлейте по бокалам. Приятного аппетита!

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