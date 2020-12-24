Ингредиенты
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1 спелый авокадо авокадо спелый
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1 стакан молоко
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½ стакана йогурт без добавок
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3 столовые ложки мед жидкий
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8 кубиков лед
Как приготовить Молочный смузи из авокадо
Молочный смузи из авокадо с медом. Из него получается отличный десерт или напиток.
Пошаговый рецепт
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1
Готово
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Авокадо почистите, удалите косточку, нарежьте кубиками.
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2
Готово
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Забросьте авокадо, йогурт и кубики льда в блендер. Добавьте жидкий мед, залейте молоком. Измельчите до однородной массы. Если хотите получить питьевой напиток, добавьте больше молока.
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3
Готово
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Разлейте по бокалам. Приятного аппетита!