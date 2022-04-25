Апельсиновая заправка для овощного салата

Салатная заправка служит заключительным штрихом, но тем не менее это важный ингредиент в салате, так как от него зависит вкус всего блюда. Цедры апельсина потребуется немного, 1-2 чайные ложки. Фрукт берите покрупнее, сока можно взять побольше, используйте весь сок, который получится. Заправка из апельсинов готовится на основе оливкового масла, вместо винного уксуса можно использовать также яблочный уксус.