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Апельсиновая заправка для овощного салата

Апельсиновая заправка для овощного салата

Ингредиенты

Апельсин - 1 шт
Оливковое масло - 150 мл
Соль - 1/2 чайн л
Смесь перцев - 1/2 чайн л
Винный уксус - 3 ст л

Привычный майонез можно заменить оригинальной апельсиновый заправкой, она внесёт пикантную нотку, сделает салат необыкновенно вкусным. А её приготовление займёт времени совсем немного.

  • 15 минут
  • Порций 4
  • Не сложно

Ингредиенты

  • 1 шт Апельсин
  • 150 мл Оливковое масло
  • 1/2 чайн л Соль
  • 1/2 чайн л Смесь перцев
  • 3 ст л Винный уксус

Как приготовить Апельсиновая заправка для овощного салата

Салатная заправка служит заключительным штрихом, но тем не менее это важный ингредиент в салате, так как от него зависит вкус всего блюда. Цедры апельсина потребуется немного, 1-2 чайные ложки. Фрукт берите покрупнее, сока можно взять побольше, используйте весь сок, который получится. Заправка из апельсинов готовится на основе оливкового масла, вместо винного уксуса можно использовать также яблочный уксус.

Пошаговый рецепт

1
Готово

Натереть цедру апельсина на мелкой тёрке.
2
Готово

Выжать из апельсина сок.
3
Готово

Смешиваем ингредиенты: сок апельсина, масло, уксус.
4
Готово

Добавляем цедру, соль, смесь перцев, перемешиваем.
5
Готово
  • Фото рецепта - Апельсиновая заправка для овощного салата - шаг 5

Можно заправлять любой овощной салат.

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